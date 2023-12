Meilleur classement MotoGP depuis 2002 : Honda reste en tête

Au total, 387 courses de championnat du monde (sans compter les nouveaux sprints) ont été disputées depuis le début de l'ère MotoGP quatre temps en 2002. Au cours de ces années, trois cylindrées différentes ont été utilisées : De 2002 à fin 2006, avec 990 cm3, car le promoteur du Superbike, Flammini, a pudiquement insisté sur son monopole du championnat du monde pour les machines de 1000 cm3. Puis, de 2007 à fin 2011, la cylindrée a été réduite à 800 cm3, car sinon les valeurs de vitesse de pointe auraient dépassé 350 km/h. Depuis 2012, on roule avec 1000 cc pleins.

Le début de la saison dans la catégorie MotoGP a eu lieu à Suzuka en 2002 et 2003, puis à Welkom en 2004, à Jerez en 2005 et 2006 et à Doha à partir de 2007. Depuis 2008, le Qatar accueille une course sous les projecteurs. Mais en raison de la pandémie de Corona, le coup d'envoi n'a été donné qu'à Jerez en juillet 2020 (seules les catégories Moto3 et Moto2 ont couru à Doha en mars). En 2023, Portimão a ouvert pour la première fois le championnat du monde en raison des travaux effectués sur le circuit de Lusail. En 2024, le GP du Qatar reprendra sa date traditionnelle d'ouverture, les as du GP débuteront la nouvelle saison du 8 au 10 mars sous les projecteurs de Doha.

Au cours des dernières années, de nouveaux sites de GP ont été ajoutés, par exemple le Qatar en 2004, puis Istanbul en 2005, Austin/Texas en 2013 et Termas de Río Hondo en 2014. Spielberg a fait son retour au calendrier en 2016 après 19 ans d'absence. Buriram a fait ses débuts en tant que site de GP en 2018. Laguna Seca, en revanche, a couru de 2003 à 2013, avant de disparaître à nouveau. Indy a fait son apparition au calendrier en 2008 et a disparu, tout comme Estoril. On y a couru de 2003 à 2012 inclus.

En revanche, Portimão a fait ses débuts en GP en 2020 et le circuit de Mandalika Street en Indonésie en 2022. En 2023, le circuit de Buddh en Inde a fait ses débuts en MotoGP et en 2024, ce sera au tour de Sokol et du premier GP du Kazakhstan.

Ephémères et dominateurs

Avant le début de la 23e saison de MotoGP, nous avons déjà une longue liste de vainqueurs. Certains sont restés des éphémères, comme Tohru Ukawa, Toni Elias, Chris Vermeulen, Troy Bayliss, Ben Spies ou Andrea Iannone.

C'est Valentino Rossi qui a eu le plus de succès. L'Italien, qui prendra sa retraite fin 2021, a remporté 115 GP au total, 89 au total dans la catégorie reine, mais il y a aussi ses victoires en 500 cm3. Dans la catégorie MotoGP quatre temps, il a remporté 76 victoires, dont 56 sur Yamaha et 20 sur Honda.

Le seul pilote actif dans le top 3 du palmarès est Marc Márquez, qui occupe la deuxième place avec 59 victoires en MotoGP à ce jour. Son futur collègue de marque Pecco Bagnaia s'est toutefois hissé à la sixième place derrière les cinq grands sur la voie d'un deuxième titre MotoGP - il est désormais le deuxième meilleur pilote Ducati et le deuxième meilleur Italien.

En ce qui concerne les marques, Honda est toujours clairement en tête avec 157 victoires, même si le plus grand constructeur de motos du monde n'a pas gagné deux fois au cours des quatre dernières années. En 2023, Alex Rins a au moins permis à l'équipe LCR-Honda d'exulter une fois à Austin.

Il est incroyable de voir à quel point Honda a dominé les années 2002 et 2003 avec sa glorieuse machine à cinq cylindres de 990 cm3 RC211V - quasiment à volonté. Au cours des deux premières années, Honda a remporté 14 et 15 victoires avec le moteur à cinq cylindres de 990 cm3, en 16 courses par saison !

Chez Yamaha, la maigre récolte de la saison écoulée a réveillé des souvenirs : Après 2003, 2023 entrera dans les livres d'histoire comme la deuxième saison de MotoGP sans succès pour Yamaha. Le constructeur japonais avait d'ailleurs franchi la barre des 500 victoires en GP au total en 2017 au Mans grâce à Maverick Viñales.

En 2016, nous avons assisté pour la première fois à neuf vainqueurs différents, ce record a été égalé en 2020. Parfois, les "quatre grands" se sont partagé toutes les victoires de la saison. En 2012, seuls trois pilotes se sont inscrits au palmarès, car Rossi était chez Ducati.

Jusqu'à présent, l'ère du MotoGP a vu se dérouler onze fois 18 courses, quatre fois 16 et 17. 19 étaient prévues pour la saison 2018, mais Silverstone a été victime de la pluie. En 2019, 19 courses ont eu lieu, en 2020 seulement 14 à cause de Corona. 20 Grands Prix ont eu lieu en 2022 et 2023, et 22 sont prévus pour la première fois en 2024.

Marc Márquez a établi un record solitaire en 2014, lorsqu'il a remporté les dix premières courses sans exception. En 2019, il s'est imposé douze fois en 19 apparitions. En raison de son absence pour cause de blessure, Honda a connu en 2020, pour la première fois depuis 2002, une saison MotoGP sans victoire. Cela s'est répété en 2022.

En revanche, grâce à Aleix Espargaró, Aprilia a inscrit pour la première fois son nom au palmarès du GP d'Argentine l'année précédente, lorsque l'Espagnol expérimenté s'est imposé pour la toute première fois lors de sa 200e course dans la catégorie reine. En 2023, il a enchaîné deux autres victoires à Silverstone et à Barcelone, sa ville natale.

Mais en 2023, le constructeur dominant était à nouveau Ducati: lors des 20 courses principales de la saison, l'usine de Borgo Panigale a remporté 17 victoires - grâce à six pilotes différents ! Cela représente deux records pour la catégorie reine.

Les vainqueurs 2002 (16 courses)

Valentino Rossi, Honda (11)

Max Biaggi, Yamaha (2)

Alex Barros, Honda (2)

Tohru Ukawa, Honda (1)

Les vainqueurs 2003 (16 courses)

Valentino Rossi, Honda (9)

Sete Gibernau, Honda (4)

Loris Capirossi, Ducati (1)

Max Biaggi, Honda (2)

Les vainqueurs 2004 (16 courses)

Valentino Rossi, Yamaha (9)

Sete Gibernau, Honda (4)

Makoto Tamada, Honda (2)

Max Biaggi, Honda (1)

Les vainqueurs 2005 (17 courses)

Valentino Rossi, Yamaha (11)

Marco Melandri, Honda (2)

Loris Capirossi, Ducati (1)

Alex Barros, Honda (1)

Nicky Hayden, Honda (1)

Les vainqueurs 2006 (17 courses)

Valentino Rossi, Yamaha (5)

Loris Capirossi, Ducati (3)

Marco Melandri, Honda (3)

Nicky Hayden, Honda (2)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Toni Elias, Honda (1)

Troy Bayliss, Ducati (1)

Les vainqueurs 2007 (18 courses)

Casey Stoner, Ducati (10)

Valentino Rossi, Yamaha (4)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Chris Vermeulen, Suzuki (1)

Loris Capirossi, Ducati (1)

Les vainqueurs 2008 (18 courses)

Casey Stoner, Ducati (6)

Valentino Rossi, Yamaha (9)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Jorge Lorenzo, Yamaha (1)

Les vainqueurs 2009 (17 courses)

Casey Stoner, Ducati (4)

Valentino Rossi, Yamaha (6)

Jorge Lorenzo, Yamaha (4)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Andrea Dovizioso, Honda (1)

Les vainqueurs 2010 (18 courses)

Jorge Lorenzo, Yamaha (9)

Dani Pedrosa, Honda (4)

Casey Stoner, Ducati (3)

Valentino Rossi, Yamaha (2)

Les vainqueurs 2011 (17 courses)

Casey Stoner, Honda (10)

Dani Pedrosa, Honda (3)

Jorge Lorenzo, Yamaha (3)

Ben Spies, Yamaha (1)

Les vainqueurs 2012 (18 courses)

Casey Stoner, Honda (5)

Dani Pedrosa, Honda (7)

Jorge Lorenzo, Yamaha (6)

Les vainqueurs 2013 (18 courses)

Jorge Lorenzo, Yamaha (8)

Marc Márquez, Honda (6)

Dani Pedrosa, Honda (3)

Valentino Rossi, Yamaha (1)

Les vainqueurs 2014 (18 courses)

Marc Márquez, Honda (13)

Valentino Rossi, Yamaha (2)

Jorge Lorenzo, Yamaha (2)

Dani Pedrosa, Honda (1)

Les vainqueurs 2015 (18 courses)

Jorge Lorenzo, Yamaha (7)

Marc Márquez, Honda (5)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Valentino Rossi, Yamaha (4)

Les vainqueurs 2016 (18 courses)

Marc Márquez, Honda (5)

Jorge Lorenzo, Yamaha (4)

Valentino Rossi, Yamaha (2)

Cal Crutchlow, LCR-Honda (2)

Jack Miller, Honda (1)

Andrea Iannone, Ducati (1)

Maverick Viñales, Suzuki (1)

Andrea Dovizioso, Ducati (1)

Dani Pedrosa, Honda (1)

Les vainqueurs 2017 (18 courses)

Marc Márquez, Honda (6)

Andrea Dovizioso, Ducati (6)

Maverick Viñales, Yamaha (3)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Valentino Rossi, Yamaha (1)

Les vainqueurs 2018 (18 courses)

Marc Márquez, Honda (9)

Andrea Dovizioso, Ducati (4)

Jorge Lorenzo, Ducati (3)

Cal Crutchlow, Honda (1)

Maverick Viñales, Yamaha (1)

Les vainqueurs 2019 (19 courses)

Marc Márquez, Honda (12)

Andrea Dovizioso, Ducati (2)

Alex Rins, Suzuki (2)

Maverick Viñales, Yamaha (2)

Danilo Petrucci, Ducati (1)

Les vainqueurs 2020 (14 courses)

Fabio Quartararo, Yamaha (3)

Franco Morbidelli, Yamaha (3)

Miguel Oliveira, KTM (2)

Brad Binder, KTM (1)

Andrea Dovizioso, Ducati (1)

Maverick Viñales, Yamaha (1)

Danilo Petrucci, Ducati (1)

Alex Rins, Suzuki (1)

Joan Mir, Suzuki (1)

Les vainqueurs 2021 (18 courses)

Fabio Quartararo, Yamaha (5)

Pecco Bagnaia, Ducati (4)

Marc Márquez, Honda (3)

Jack Miller, Ducati (2)

Maverick Viñales, Yamaha (1)

Jorge Martin, Ducati (1)

Miguel Oliveira, KTM (1)

Brad Binder, KTM (1)

Les vainqueurs 2022 (20 courses)

Pecco Bagnaia, Ducati (7)

Enea Bastianini, Ducati (4)

Fabio Quartararo, Yamaha (3)

Miguel Oliveira, KTM (2)

Alex Rins, Suzuki (2)

Aleix Espargaró, Aprilia (1)

Jack Miller, Ducati (1)

Les vainqueurs 2023 (20 courses GP)

Pecco Bagnaia, Ducati (7)

Jorge Martin, Ducati (4)

Marco Bezzecchi, Ducati (3)

Aleix Espargaró, Aprilia (2)

Alex Rins, Honda (1)

Johann Zarco, Ducati (1)

Enea Bastianini, Ducati (1)

Fabio Di Giannantonio, Ducati (1)

Tous les vainqueurs du MotoGP depuis 2002

Valentino Rossi, Honda/Yamaha (76)

Marc Márquez, Honda (59)

Jorge Lorenzo, Yamaha/Ducati (47)

Casey Stoner, Ducati/Honda (38)

Dani Pedrosa, Honda (31)

Pecco Bagnaia, Ducati (18)

Andrea Dovizioso, Honda/Ducati (15)

Fabio Quartararo, Yamaha (11)

Maverick Viñales, Suzuki/Yamaha (9)

Sete Gibernau, Honda (8)

Loris Capirossi, Ducati (7)

Alex Rins, Suzuki/Honda (6)

Max Biaggi, Yamaha/Honda (5)

Marco Melandri, Honda (5)

Miguel Oliveira, KTM (5)

Jorge Martin, Ducati (5)

Enea Bastianini, Ducati (5)

Jack Miller, Honda (4)

Nicky Hayden, Honda (3)

Alex Barros, Honda (3)

Cal Crutchlow, Honda (3)

Franco Morbidelli, Yamaha (3)

Aleix Espargaró, Aprilia (3)

Marco Bezzecchi, Ducati (3)

Makoto Tamada, Honda (2)

Danilo Petrucci, Ducati (2)

Brad Binder, KTM (2)

Andrea Iannone, Ducati (1)

Chris Vermeulen, Suzuki (1)

Tohru Ukawa, Honda (1)

Troy Bayliss, Ducati (1)

Toni Elias, Honda (1)

Ben Spies, Yamaha (1)

Joan Mir, Suzuki (1)

Johann Zarco, Ducati (1)

Fabio Di Giannantonio, Ducati (1)

Victoires par marque depuis 2002

Honda 157

Yamaha 125

Ducati 87

Suzuki 8

KTM 7

Aprilia 3



Total : 387 courses

Les victoires Honda par année

2002 : 14

2003 : 15

2004 : 7

2005 : 4

2006 : 8

2007 : 2

2008 : 2

2009 : 3

2010 : 4

2011 : 13

2012 : 11

2013 : 9

2014 : 13

2015 : 7

2016 : 9

2017 : 8

2018 : 10

2019 : 12

2020 : 0

2021 : 3

2022 : 0

2023 : 1

Les victoires Yamaha par année

2002 : 2

2003 : 0

2004 : 9

2005 : 11

2006 : 5

2007 : 4

2008 : 10

2009 : 10

2010 : 11

2011 : 4

2012 : 6

2013 : 9

2014 : 4

2015 : 11

2016 : 6

2017 : 4

2018 : 1

2019 : 2

2020 : 7

2021 : 6

2022 : 3

2023 : 0

Les victoires Ducati par année

2003 : 1

2004 : 0

2005 : 2

2006 : 4

2007 : 11

2008 : 6

2009 : 4

2010 : 3

2011 : 0

2012 : 0

2013 : 0

2014 : 0

2015 : 0

2016 : 2

2017 : 6

2018 : 7

2019 : 3

2020 : 2

2021 : 7

2022 : 12

2023 : 17

Les victoires KTM par année

2020 : 3

2021 : 2

2022 : 2

2023 : 0

Les victoires Aprilia par année

2022 : 1

2023 : 2

Les victoires Suzuki par année

2007 : 1

2016 : 1

2019 : 2

2020 : 2

2022 : 2

Tous les champions du monde MotoGP depuis 2002

2002 : Valentino Rossi (Honda)

2003 : Valentino Rossi (Honda)

2004 : Valentino Rossi (Yamaha)

2005 : Valentino Rossi (Yamaha)

2006 : Nicky Hayden (Honda)

2007 : Casey Stoner (Ducati)

2008 : Valentino Rossi (Yamaha)

2009 : Valentino Rossi (Yamaha)

2010 : Jorge Lorenzo (Yamaha)

2011 : Casey Stoner (Honda)

2012 : Jorge Lorenzo (Yamaha)

2013 : Marc Márquez (Honda)

2014 : Marc Márquez (Honda)

2015 : Jorge Lorenzo (Yamaha)

2016 : Marc Márquez (Honda)

2017 : Marc Márquez (Honda)

2018 : Marc Márquez (Honda)

2019 : Marc Márquez (Honda)

2020 : Joan Mir (Suzuki)

2021 : Fabio Quartararo (Yamaha)

2022 : Pecco Bagnaia (Ducati)

2023 : Pecco Bagnaia (Ducati)