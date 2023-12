Classifica della MotoGP dal 2002: la Honda resta in testa

Dall'inizio dell'era del MotoGP a quattro tempi, nel 2002, sono state disputate in totale 387 gare del campionato mondiale (esclusi i nuovi sprint). In questi anni sono state utilizzate tre diverse cilindrate: Dal 2002 alla fine del 2006 con 990 cc, perché il promotore della Superbike Flammini insisteva infantilmente sul suo monopolio del campionato mondiale per le moto da 1000 cc. Poi la cilindrata è stata ridotta a 800 cc dal 2007 alla fine del 2011, perché altrimenti i valori di velocità massima sarebbero saliti a più di 350 km/h. Dal 2012 si utilizza l'intera cilindrata di 1000 cc.

La stagione inaugurale della classe MotoGP si è svolta a Suzuka nel 2002 e nel 2003, poi a Welkom nel 2004, a Jerez nel 2005 e nel 2006 e dal 2007 a Doha. Dal 2008 in Qatar si tiene una gara illuminata. Tuttavia, a causa della pandemia di coronavirus, l'apertura della stagione 2020 si è tenuta solo a Jerez in luglio (solo le classi Moto3 e Moto2 hanno corso a Doha in marzo). Nel 2023, Portimão ha aperto il Mondiale per la prima volta a causa dei lavori sul circuito di Lusail. Nel 2024, il GP del Qatar tornerà a essere la data tradizionale di apertura, con gli assi del GP che inizieranno la nuova stagione dall'8 al 10 marzo sotto i riflettori di Doha.

Negli ultimi anni sono state aggiunte ripetutamente nuove sedi di GP, ad esempio il Qatar nel 2004, poi Istanbul nel 2005, Austin/Texas nel 2013 e Termas de Río Hondo nel 2014. Spielberg è tornato nel calendario nel 2016 dopo una pausa di 19 anni. Buriram ha fatto il suo debutto come sede di un GP nel 2018. Laguna Seca, invece, è stata disputata dal 2003 al 2013, poi è finita di nuovo. Indy è stata aggiunta al calendario nel 2008 e poi è scomparsa di nuovo, proprio come Estoril. Vi si è corso dal 2003 al 2012 compreso.

Al suo posto, Portimão farà il suo debutto come sede del GP nel 2020 e il Mandalika Street Circuit in Indonesia nel 2022. Il Buddh Circuit in India ha fatto il suo debutto come sede del MotoGP nel 2023, mentre Sokol e il primo GP del Kazakistan sono previsti per il 2024.

Meraviglie e dominatori

Prima dell'inizio della 23a stagione del MotoGP, possiamo ripercorrere un lungo elenco di vincitori. Alcuni sono rimasti dei prodigi come Tohru Ukawa, Toni Elias, Chris Vermeulen, Troy Bayliss, Ben Spies e Andrea Iannone.

Valentino Rossi è stato il più vincente. L'italiano, che si è ritirato alla fine del 2021, ha conquistato un totale di 115 vittorie nei GP, 89 in totale nella classe regina, ma questo include anche le sue vittorie in 500cc. Nella categoria MotoGP a quattro tempi, ha conquistato 76 vittorie, di cui 56 su Yamaha e 20 su Honda.

L'unico pilota in attività nella top three della classifica è Marc Márquez, che si trova al secondo posto con 59 vittorie in MotoGP. Tuttavia, il suo futuro collega di marca Pecco Bagnaia si è fatto strada fino al sesto posto, dietro ai cinque grandi, sulla strada del suo secondo titolo MotoGP, ed è ora il secondo miglior pilota Ducati e il secondo miglior italiano.

In termini di costruttori, la Honda è ancora nettamente in testa con 157 vittorie, anche se il più grande costruttore di moto al mondo è rimasto senza vittorie due volte negli ultimi quattro anni. Nel 2023, almeno Alex Rins ha fatto esultare la squadra LCR Honda ad Austin.

È incredibile come la Honda abbia dominato nel 2002 e nel 2003 con la gloriosa RC211V a cinque cilindri da 990 cc, praticamente a volontà. Nei primi due anni con il cinque cilindri 990cc, Honda ha conquistato 14 e 15 vittorie, in 16 gare per stagione!

Per la Yamaha, il magro rendimento della scorsa stagione ha riportato alla mente i ricordi: Dopo il 2003, il 2023 passerà alla storia come la seconda stagione della MotoGP senza una vittoria Yamaha. Tra l'altro, la casa giapponese ha superato il traguardo delle 500 vittorie totali nei GP nel 2017 a Le Mans grazie a Maverick Viñales.

Nel 2016, per la prima volta, abbiamo visto nove vincitori diversi, un record che è stato eguagliato nel 2020. A volte i "quattro grandi" hanno condiviso tutte le vittorie della stagione. Nel 2012, solo tre piloti sono entrati nella lista dei vincitori, perché Rossi era con la Ducati.

Finora, nell'era della MotoGP, sono state disputate undici volte 18 gare e quattro volte 16 e 17. Per la stagione 2018 ne erano previste 19, ma Silverstone è stata vittima della pioggia. 19 gare sono state disputate nel 2019, solo 14 nel 2020 a causa del coronavirus. 20 Gran Premi sono stati disputati nel 2022 e 2023, mentre 22 sono previsti per la prima volta nel 2024.

Marc Márquez ha stabilito un record solitario quando nel 2014 ha vinto tutte le prime dieci gare senza eccezioni. Nel 2019 ha vinto dodici volte in 19 partecipazioni. A causa dell'infortunio, nel 2020 Honda ha vissuto una stagione MotoGP senza vittorie per la prima volta dal 2002. La situazione si è ripetuta nel 2022.

Ma grazie ad Aleix Espargaró, l'Aprilia è entrata per la prima volta nella lista dei vincitori nel GP d'Argentina dell'anno precedente, quando l'esperto spagnolo ha vinto per la prima volta in assoluto nella sua 200a gara nella classe regina. Nel 2023, ha fatto seguire altre due vittorie a Silverstone e nella gara di casa a Barcellona.

Tuttavia, il costruttore dominante nel 2023 è stato ancora una volta la Ducati: nelle 20 gare principali della stagione, ci sono state 17 vittorie per la casa di Borgo Panigale - da parte di sei piloti diversi! Si tratta di due record per la classe regina.

I vincitori del 2002 (16 gare)

Valentino Rossi, Honda (11)

Max Biaggi, Yamaha (2)

Alex Barros, Honda (2)

Tohru Ukawa, Honda (1)

I vincitori 2003 (16 gare)

Valentino Rossi, Honda (9)

Sete Gibernau, Honda (4)

Loris Capirossi, Ducati (1)

Max Biaggi, Honda (2)

I vincitori del 2004 (16 gare)

Valentino Rossi, Yamaha (9)

Sete Gibernau, Honda (4)

Makoto Tamada, Honda (2)

Max Biaggi, Honda (1)

I vincitori 2005 (17 gare)

Valentino Rossi, Yamaha (11)

Marco Melandri, Honda (2)

Loris Capirossi, Ducati (1)

Alex Barros, Honda (1)

Nicky Hayden, Honda (1)

I vincitori 2006 (17 gare)

Valentino Rossi, Yamaha (5)

Loris Capirossi, Ducati (3)

Marco Melandri, Honda (3)

Nicky Hayden, Honda (2)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Toni Elias, Honda (1)

Troy Bayliss, Ducati (1)

I vincitori del 2007 (18 gare)

Casey Stoner, Ducati (10)

Valentino Rossi, Yamaha (4)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Chris Vermeulen, Suzuki (1)

Loris Capirossi, Ducati (1)

I vincitori del 2008 (18 gare)

Casey Stoner, Ducati (6)

Valentino Rossi, Yamaha (9)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Jorge Lorenzo, Yamaha (1)

I vincitori 2009 (17 gare)

Casey Stoner, Ducati (4)

Valentino Rossi, Yamaha (6)

Jorge Lorenzo, Yamaha (4)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Andrea Dovizioso, Honda (1)

I vincitori del 2010 (18 gare)

Jorge Lorenzo, Yamaha (9)

Dani Pedrosa, Honda (4)

Casey Stoner, Ducati (3)

Valentino Rossi, Yamaha (2)

I vincitori del 2011 (17 gare)

Casey Stoner, Honda (10)

Dani Pedrosa, Honda (3)

Jorge Lorenzo, Yamaha (3)

Ben Spies, Yamaha (1)

I vincitori del 2012 (18 gare)

Casey Stoner, Honda (5)

Dani Pedrosa, Honda (7)

Jorge Lorenzo, Yamaha (6)

I vincitori del 2013 (18 gare)

Jorge Lorenzo, Yamaha (8)

Marc Márquez, Honda (6)

Dani Pedrosa, Honda (3)

Valentino Rossi, Yamaha (1)

I vincitori 2014 (18 gare)

Marc Márquez, Honda (13)

Valentino Rossi, Yamaha (2)

Jorge Lorenzo, Yamaha (2)

Dani Pedrosa, Honda (1)

I vincitori 2015 (18 gare)

Jorge Lorenzo, Yamaha (7)

Marc Márquez, Honda (5)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Valentino Rossi, Yamaha (4)

I vincitori 2016 (18 gare)

Marc Márquez, Honda (5)

Jorge Lorenzo, Yamaha (4)

Valentino Rossi, Yamaha (2)

Cal Crutchlow, LCR Honda (2)

Jack Miller, Honda (1)

Andrea Iannone, Ducati (1)

Maverick Viñales, Suzuki (1)

Andrea Dovizioso, Ducati (1)

Dani Pedrosa, Honda (1)

I vincitori del 2017 (18 gare)

Marc Márquez, Honda (6)

Andrea Dovizioso, Ducati (6)

Maverick Viñales, Yamaha (3)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Valentino Rossi, Yamaha (1)

I vincitori del 2018 (18 gare)

Marc Márquez, Honda (9)

Andrea Dovizioso, Ducati (4)

Jorge Lorenzo, Ducati (3)

Cal Crutchlow, Honda (1)

Maverick Viñales, Yamaha (1)

I vincitori del 2019 (19 gare)

Marc Márquez, Honda (12)

Andrea Dovizioso, Ducati (2)

Alex Rins, Suzuki (2)

Maverick Viñales, Yamaha (2)

Danilo Petrucci, Ducati (1)

I vincitori del 2020 (14 gare)

Fabio Quartararo, Yamaha (3)

Franco Morbidelli, Yamaha (3)

Miguel Oliveira, KTM (2)

Brad Binder, KTM (1)

Andrea Dovizioso, Ducati (1)

Maverick Viñales, Yamaha (1)

Danilo Petrucci, Ducati (1)

Alex Rins, Suzuki (1)

Joan Mir, Suzuki (1)

I vincitori del 2021 (18 gare)

Fabio Quartararo, Yamaha (5)

Pecco Bagnaia, Ducati (4)

Marc Márquez, Honda (3)

Jack Miller, Ducati (2)

Maverick Viñales, Yamaha (1)

Jorge Martin, Ducati (1)

Miguel Oliveira, KTM (1)

Brad Binder, KTM (1)

I vincitori del 2022 (20 gare)

Pecco Bagnaia, Ducati (7)

Enea Bastianini, Ducati (4)

Fabio Quartararo, Yamaha (3)

Miguel Oliveira, KTM (2)

Alex Rins, Suzuki (2)

Aleix Espargaró, Aprilia (1)

Jack Miller, Ducati (1)

I vincitori del 2023 (20 GP)

Pecco Bagnaia, Ducati (7)

Jorge Martin, Ducati (4)

Marco Bezzecchi, Ducati (3)

Aleix Espargaró, Aprilia (2)

Alex Rins, Honda (1)

Johann Zarco, Ducati (1)

Enea Bastianini, Ducati (1)

Fabio Di Giannantonio, Ducati (1)

Tutti i vincitori della MotoGP dal 2002

Valentino Rossi, Honda/Yamaha (76)

Marc Márquez, Honda (59)

Jorge Lorenzo, Yamaha/Ducati (47)

Casey Stoner, Ducati/Honda (38)

Dani Pedrosa, Honda (31)

Pecco Bagnaia, Ducati (18)

Andrea Dovizioso, Honda/Ducati (15)

Fabio Quartararo, Yamaha (11)

Maverick Viñales, Suzuki/Yamaha (9)

Sete Gibernau, Honda (8)

Loris Capirossi, Ducati (7)

Alex Rins, Suzuki/Honda (6)

Max Biaggi, Yamaha/Honda (5)

Marco Melandri, Honda (5)

Miguel Oliveira, KTM (5)

Jorge Martin, Ducati (5)

Enea Bastianini, Ducati (5)

Jack Miller, Honda (4)

Nicky Hayden, Honda (3)

Alex Barros, Honda (3)

Cal Crutchlow, Honda (3)

Franco Morbidelli, Yamaha (3)

Aleix Espargaró, Aprilia (3)

Marco Bezzecchi, Ducati (3)

Makoto Tamada, Honda (2)

Danilo Petrucci, Ducati (2)

Brad Binder, KTM (2)

Andrea Iannone, Ducati (1)

Chris Vermeulen, Suzuki (1)

Tohru Ukawa, Honda (1)

Troy Bayliss, Ducati (1)

Toni Elias, Honda (1)

Ben Spies, Yamaha (1)

Joan Mir, Suzuki (1)

Johann Zarco, Ducati (1)

Fabio Di Giannantonio, Ducati (1)

Vittorie per marca dal 2002

Honda 157

Yamaha 125

Ducati 87

Suzuki 8

KTM 7

Aprilia 3



Totale: 387 gare

Vittorie Honda per anno

2002: 14

2003: 15

2004: 7

2005: 4

2006: 8

2007: 2

2008: 2

2009: 3

2010: 4

2011: 13

2012: 11

2013: 9

2014: 13

2015: 7

2016: 9

2017: 8

2018: 10

2019: 12

2020: 0

2021: 3

2022: 0

2023: 1

Le vittorie Yamaha per anno

2002: 2

2003: 0

2004: 9

2005: 11

2006: 5

2007: 4

2008: 10

2009: 10

2010: 11

2011: 4

2012: 6

2013: 9

2014: 4

2015: 11

2016: 6

2017: 4

2018: 1

2019: 2

2020: 7

2021: 6

2022: 3

2023: 0

Le vittorie Ducati per anno

2003: 1

2004: 0

2005: 2

2006: 4

2007: 11

2008: 6

2009: 4

2010: 3

2011: 0

2012: 0

2013: 0

2014: 0

2015: 0

2016: 2

2017: 6

2018: 7

2019: 3

2020: 2

2021: 7

2022: 12

2023: 17

Le vittorie KTM per anno

2020: 3

2021: 2

2022: 2

2023: 0

Vittorie Aprilia per anno

2022: 1

2023: 2

Vittorie Suzuki per anno

2007: 1

2016: 1

2019: 2

2020: 2

2022: 2

Tutti i campioni del mondo della MotoGP dal 2002

2002: Valentino Rossi (Honda)

2003: Valentino Rossi (Honda)

2004: Valentino Rossi (Yamaha)

2005: Valentino Rossi (Yamaha)

2006: Nicky Hayden (Honda)

2007: Casey Stoner (Ducati)

2008: Valentino Rossi (Yamaha)

2009: Valentino Rossi (Yamaha)

2010: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2011: Casey Stoner (Honda)

2012: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2013: Marc Márquez (Honda)

2014: Marc Márquez (Honda)

2015: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2016: Marc Márquez (Honda)

2017: Marc Márquez (Honda)

2018: Marc Márquez (Honda)

2019: Marc Márquez (Honda)

2020: Joan Mir (Suzuki)

2021: Fabio Quartararo (Yamaha)

2022: Pecco Bagnaia (Ducati)

2023: Pecco Bagnaia (Ducati)