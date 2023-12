Tabela de classificação do MotoGP desde 2002: Honda mantém-se na frente

Na tabela de classificação de todos os tempos do MotoGP, a Honda está a aproveitar os grandes sucessos do passado e, ao mesmo tempo, a beneficiar do facto de a sua rival mais próxima, a Yamaha, ter tido em 2023 a sua segunda época sem vitórias desde 2003.

Desde o início da era do MotoGP a quatro tempos em 2002, realizaram-se um total de 387 corridas do campeonato do mundo (excluindo os novos sprints). Durante estes anos, foram utilizadas três cilindradas diferentes: De 2002 até ao final de 2006 com 990 cc, porque o promotor das Superbike, Flammini, insistiu infantilmente no seu monopólio do Campeonato do Mundo para as máquinas de 1000 cc. Depois, a cilindrada foi reduzida para 800 cc de 2007 até ao final de 2011, porque de outra forma os valores da velocidade máxima teriam subido para mais de 350 km/h. Desde 2012, a cilindrada total de 1000 cc tem sido utilizada.

A abertura da época na classe MotoGP teve lugar em Suzuka em 2002 e 2003, depois em Welkom em 2004, em Jerez em 2005 e 2006 e a partir de 2007 em Doha. Desde 2008 que se realiza uma corrida com iluminação no Qatar. No entanto, devido à pandemia do coronavírus, a abertura da época de 2020 só se realizou em Jerez, em julho (apenas as classes Moto3 e Moto2 correram em Doha, em março). Em 2023, Portimão abriu o Campeonato do Mundo pela primeira vez porque estavam a ser realizadas obras no Circuito de Lusail. Em 2024, o GP do Qatar voltará a ser a data tradicional de abertura, com os ases do GP a iniciarem a nova época de 8 a 10 de março sob os holofotes de Doha.

Nos últimos anos, foram adicionados novos locais de GP, por exemplo, o Qatar em 2004, depois Istambul em 2005, Austin/Texas em 2013 e Termas de Río Hondo em 2014. Spielberg regressou ao calendário em 2016, após um interregno de 19 anos. Buriram fez a sua estreia como local de GP em 2018. Laguna Seca, por outro lado, foi disputada de 2003 a 2013, e depois acabou novamente. Indy foi acrescentada ao calendário em 2008 e voltou a desaparecer, tal como o Estoril. A prova decorreu de 2003 a 2012, inclusive.

Em vez disso, Portimão estreou-se como GP em 2020 e o circuito de rua de Mandalika, na Indonésia, em 2022. O Circuito de Buddh, na Índia, fez a sua estreia no MotoGP em 2023, com Sokol e o primeiro GP do Cazaquistão agendados para 2024.

Prodígios únicos e dominadores

Antes do início da 23ª época de MotoGP, podemos olhar para trás e ver uma extensa lista de vencedores. Alguns continuaram a ser prodígios de um só êxito, como Tohru Ukawa, Toni Elias, Chris Vermeulen, Troy Bayliss, Ben Spies e Andrea Iannone.

Valentino Rossi foi o mais bem sucedido. O italiano, que se aposentou no final de 2021, conquistou um total de 115 vitórias em GP, 89 no total na classe rainha, mas isso também inclui suas vitórias em 500cc. Na categoria de quatro tempos do MotoGP, ele conquistou 76 vitórias, 56 delas na Yamaha e 20 na Honda.

O único piloto ativo entre os três primeiros da tabela de classificação é Marc Márquez, que está em segundo lugar com 59 vitórias de MotoGP até à data. No entanto, o seu futuro colega de marca, Pecco Bagnaia, subiu até ao sexto lugar, atrás dos cinco grandes, a caminho do seu segundo título de MotoGP - e é agora o segundo melhor piloto da Ducati e o segundo melhor italiano.

Em termos de construtores, a Honda continua claramente na liderança com 157 vitórias, embora o maior fabricante de motos do mundo tenha ficado sem vencer duas vezes nos últimos quatro anos. Em 2023, pelo menos Alex Rins deu uma alegria à equipa LCR Honda em Austin.

É inacreditável como a Honda dominou em 2002 e 2003 com a gloriosa máquina RC211V de 990cc e cinco cilindros - praticamente à vontade. Nos dois primeiros anos com a máquina de cinco cilindros de 990cc, a Honda conquistou 14 e 15 vitórias - em 16 corridas em cada época!

Para a Yamaha, o magro rendimento da época passada trouxe de volta memórias: Depois de 2003, 2023 entrará nos livros de história como a segunda temporada de MotoGP sem uma vitória da Yamaha. A propósito, o fabricante japonês quebrou a marca de 500 vitórias de GP no total em 2017 em Le Mans, graças a Maverick Viñales.

Em 2016, assistimos pela primeira vez a nove vencedores diferentes, um recorde que foi igualado em 2020. Por vezes, os "quatro grandes" partilharam todas as vitórias da época. Em 2012, apenas três pilotos entraram na lista de vencedores - porque Rossi estava com a Ducati.

Até à data, realizaram-se onze corridas na era do MotoGP, 18 corridas e quatro vezes 16 e 17. Estavam previstas 19 para a época de 2018, mas Silverstone foi vítima da chuva. 19 corridas foram realizadas em 2019, apenas 14 em 2020 devido ao coronavírus. 20 Grandes Prémios foram realizados em 2022 e 2023, com 22 planeados para a primeira vez em 2024.

Marc Márquez estabeleceu um recorde solitário quando venceu todas as primeiras dez corridas sem exceção em 2014. Em 2019, ele venceu doze vezes em 19 aparições. Devido à sua pausa por lesão, a Honda experimentou uma temporada de MotoGP sem vitórias em 2020 pela primeira vez desde 2002. Isso se repetiu em 2022.

Mas graças a Aleix Espargaró, Aprilia entrou na lista de vencedores pela primeira vez no GP da Argentina no ano anterior, quando o experiente espanhol venceu pela primeira vez em sua 200ª corrida na classe rainha. Em 2023, seguiu-se mais duas vitórias em Silverstone e na sua corrida caseira em Barcelona.

No entanto, o fabricante dominante em 2023 foi mais uma vez a Ducati: nas 20 principais corridas da época, houve 17 vitórias para a fábrica de Borgo Panigale - por seis pilotos diferentes! São dois recordes para a categoria rainha.

Os vencedores de 2002 (16 corridas)

Valentino Rossi, Honda (11)

Max Biaggi, Yamaha (2)

Alex Barros, Honda (2)

Tohru Ukawa, Honda (1)

Os vencedores de 2003 (16 corridas)

Valentino Rossi, Honda (9)

Sete Gibernau, Honda (4)

Loris Capirossi, Ducati (1)

Max Biaggi, Honda (2)

Os vencedores de 2004 (16 corridas)

Valentino Rossi, Yamaha (9)

Sete Gibernau, Honda (4)

Makoto Tamada, Honda (2)

Max Biaggi, Honda (1)

Os vencedores de 2005 (17 corridas)

Valentino Rossi, Yamaha (11)

Marco Melandri, Honda (2)

Loris Capirossi, Ducati (1)

Alex Barros, Honda (1)

Nicky Hayden, Honda (1)

Os vencedores de 2006 (17 corridas)

Valentino Rossi, Yamaha (5)

Loris Capirossi, Ducati (3)

Marco Melandri, Honda (3)

Nicky Hayden, Honda (2)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Toni Elias, Honda (1)

Troy Bayliss, Ducati (1)

Os vencedores de 2007 (18 corridas)

Casey Stoner, Ducati (10)

Valentino Rossi, Yamaha (4)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Chris Vermeulen, Suzuki (1)

Loris Capirossi, Ducati (1)

Os vencedores de 2008 (18 corridas)

Casey Stoner, Ducati (6)

Valentino Rossi, Yamaha (9)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Jorge Lorenzo, Yamaha (1)

Os vencedores de 2009 (17 corridas)

Casey Stoner, Ducati (4)

Valentino Rossi, Yamaha (6)

Jorge Lorenzo, Yamaha (4)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Andrea Dovizioso, Honda (1)

Os vencedores de 2010 (18 corridas)

Jorge Lorenzo, Yamaha (9)

Dani Pedrosa, Honda (4)

Casey Stoner, Ducati (3)

Valentino Rossi, Yamaha (2)

Os vencedores de 2011 (17 corridas)

Casey Stoner, Honda (10)

Dani Pedrosa, Honda (3)

Jorge Lorenzo, Yamaha (3)

Ben Spies, Yamaha (1)

Os vencedores de 2012 (18 corridas)

Casey Stoner, Honda (5)

Dani Pedrosa, Honda (7)

Jorge Lorenzo, Yamaha (6)

Os vencedores de 2013 (18 corridas)

Jorge Lorenzo, Yamaha (8)

Marc Márquez, Honda (6)

Dani Pedrosa, Honda (3)

Valentino Rossi, Yamaha (1)

Os vencedores de 2014 (18 corridas)

Marc Márquez, Honda (13)

Valentino Rossi, Yamaha (2)

Jorge Lorenzo, Yamaha (2)

Dani Pedrosa, Honda (1)

Os vencedores de 2015 (18 corridas)

Jorge Lorenzo, Yamaha (7)

Marc Márquez, Honda (5)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Valentino Rossi, Yamaha (4)

Os vencedores de 2016 (18 corridas)

Marc Márquez, Honda (5)

Jorge Lorenzo, Yamaha (4)

Valentino Rossi, Yamaha (2)

Cal Crutchlow, LCR Honda (2)

Jack Miller, Honda (1)

Andrea Iannone, Ducati (1)

Maverick Viñales, Suzuki (1)

Andrea Dovizioso, Ducati (1)

Dani Pedrosa, Honda (1)

Os vencedores de 2017 (18 corridas)

Marc Márquez, Honda (6)

Andrea Dovizioso, Ducati (6)

Maverick Viñales, Yamaha (3)

Dani Pedrosa, Honda (2)

Valentino Rossi, Yamaha (1)

Os vencedores de 2018 (18 corridas)

Marc Márquez, Honda (9)

Andrea Dovizioso, Ducati (4)

Jorge Lorenzo, Ducati (3)

Cal Crutchlow, Honda (1)

Maverick Viñales, Yamaha (1)

Os vencedores de 2019 (19 corridas)

Marc Márquez, Honda (12)

Andrea Dovizioso, Ducati (2)

Alex Rins, Suzuki (2)

Maverick Viñales, Yamaha (2)

Danilo Petrucci, Ducati (1)

Os vencedores de 2020 (14 corridas)

Fabio Quartararo, Yamaha (3)

Franco Morbidelli, Yamaha (3)

Miguel Oliveira, KTM (2)

Brad Binder, KTM (1)

Andrea Dovizioso, Ducati (1)

Maverick Viñales, Yamaha (1)

Danilo Petrucci, Ducati (1)

Alex Rins, Suzuki (1)

Joan Mir, Suzuki (1)

Os vencedores de 2021 (18 corridas)

Fabio Quartararo, Yamaha (5)

Pecco Bagnaia, Ducati (4)

Marc Márquez, Honda (3)

Jack Miller, Ducati (2)

Maverick Viñales, Yamaha (1)

Jorge Martin, Ducati (1)

Miguel Oliveira, KTM (1)

Brad Binder, KTM (1)

Os vencedores de 2022 (20 corridas)

Pecco Bagnaia, Ducati (7)

Enea Bastianini, Ducati (4)

Fabio Quartararo, Yamaha (3)

Miguel Oliveira, KTM (2)

Alex Rins, Suzuki (2)

Aleix Espargaró, Aprilia (1)

Jack Miller, Ducati (1)

Os vencedores de 2023 (20 corridas de GP)

Pecco Bagnaia, Ducati (7)

Jorge Martin, Ducati (4)

Marco Bezzecchi, Ducati (3)

Aleix Espargaró, Aprilia (2)

Alex Rins, Honda (1)

Johann Zarco, Ducati (1)

Enea Bastianini, Ducati (1)

Fabio Di Giannantonio, Ducati (1)

Todos os vencedores de MotoGP desde 2002

Valentino Rossi, Honda/Yamaha (76)

Marc Márquez, Honda (59)

Jorge Lorenzo, Yamaha/Ducati (47)

Casey Stoner, Ducati/Honda (38)

Dani Pedrosa, Honda (31)

Pecco Bagnaia, Ducati (18)

Andrea Dovizioso, Honda/Ducati (15)

Fabio Quartararo, Yamaha (11)

Maverick Viñales, Suzuki/Yamaha (9)

Sete Gibernau, Honda (8)

Loris Capirossi, Ducati (7)

Alex Rins, Suzuki/Honda (6)

Max Biaggi, Yamaha/Honda (5)

Marco Melandri, Honda (5)

Miguel Oliveira, KTM (5)

Jorge Martin, Ducati (5)

Enea Bastianini, Ducati (5)

Jack Miller, Honda (4)

Nicky Hayden, Honda (3)

Alex Barros, Honda (3)

Cal Crutchlow, Honda (3)

Franco Morbidelli, Yamaha (3)

Aleix Espargaró, Aprilia (3)

Marco Bezzecchi, Ducati (3)

Makoto Tamada, Honda (2)

Danilo Petrucci, Ducati (2)

Brad Binder, KTM (2)

Andrea Iannone, Ducati (1)

Chris Vermeulen, Suzuki (1)

Tohru Ukawa, Honda (1)

Troy Bayliss, Ducati (1)

Toni Elias, Honda (1)

Ben Spies, Yamaha (1)

Joan Mir, Suzuki (1)

Johann Zarco, Ducati (1)

Fabio Di Giannantonio, Ducati (1)

Vitórias por marca desde 2002

Honda 157

Yamaha 125

Ducati 87

Suzuki 8

KTM 7

Aprilia 3



Total: 387 corridas

Vitórias da Honda por ano

2002: 14

2003: 15

2004: 7

2005: 4

2006: 8

2007: 2

2008: 2

2009: 3

2010: 4

2011: 13

2012: 11

2013: 9

2014: 13

2015: 7

2016: 9

2017: 8

2018: 10

2019: 12

2020: 0

2021: 3

2022: 0

2023: 1

As vitórias da Yamaha por ano

2002: 2

2003: 0

2004: 9

2005: 11

2006: 5

2007: 4

2008: 10

2009: 10

2010: 11

2011: 4

2012: 6

2013: 9

2014: 4

2015: 11

2016: 6

2017: 4

2018: 1

2019: 2

2020: 7

2021: 6

2022: 3

2023: 0

As vitórias da Ducati por ano

2003: 1

2004: 0

2005: 2

2006: 4

2007: 11

2008: 6

2009: 4

2010: 3

2011: 0

2012: 0

2013: 0

2014: 0

2015: 0

2016: 2

2017: 6

2018: 7

2019: 3

2020: 2

2021: 7

2022: 12

2023: 17

As vitórias da KTM por ano

2020: 3

2021: 2

2022: 2

2023: 0

Vitórias da Aprilia por ano

2022: 1

2023: 2

Vitórias da Suzuki por ano

2007: 1

2016: 1

2019: 2

2020: 2

2022: 2

Todos os Campeões do Mundo de MotoGP desde 2002

2002: Valentino Rossi (Honda)

2003: Valentino Rossi (Honda)

2004: Valentino Rossi (Yamaha)

2005: Valentino Rossi (Yamaha)

2006: Nicky Hayden (Honda)

2007: Casey Stoner (Ducati)

2008: Valentino Rossi (Yamaha)

2009: Valentino Rossi (Yamaha)

2010: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2011: Casey Stoner (Honda)

2012: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2013: Marc Márquez (Honda)

2014: Marc Márquez (Honda)

2015: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2016: Marc Márquez (Honda)

2017: Marc Márquez (Honda)

2018: Marc Márquez (Honda)

2019: Marc Márquez (Honda)

2020: Joan Mir (Suzuki)

2021: Fabio Quartararo (Yamaha)

2022: Pecco Bagnaia (Ducati)

2023: Pecco Bagnaia (Ducati)