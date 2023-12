Así pasaron la Navidad las estrellas de MotoGP

En el Rancho de Rocco, no muy lejos de Barcelona, un montón de pilotos de GP pisaron tradicionalmente el acelerador justo antes de Navidad: en la carrera de flat track "TT Navidad", que este año recaudó 9.000 euros para fines benéficos, el subcampeón de MotoGP Jorge Martín terminó tercero con Ricky Cardús. La victoria fue para el dúo formado por el futuro debutante en Moto2 Diogo Moreia y Ferrán Cardús.

Los hermanos Espargaró estuvieron acompañados por el debutante en MotoGP Pedro Acosta, que por cierto se separó de su anterior proveedor de cascos MT Helmets en Navidad. "Lo que no sabe mucha gente es que me salvaron la carrera, me apoyaron en el CEV y se ocuparon de todo sin dudarlo", reveló el bicampeón del mundo (Moto3 2021 y Moto2 2023) y agradeció los cinco años juntos. "Creo de verdad que nuestros caminos volverán a cruzarse algún día".

Hubo un regalo de Navidad especial para Fabio Di Giannantonio, que pudo saludar a los "Tifosi" sobre el terreno de juego en el partido que el AS Roma jugó en casa contra el Nápoles la noche del 23 de diciembre en el estadio de fútbol "Stadio Olimpico", con capacidad para unos 72.000 espectadores. "Hace cinco años, pagué la entrada para ir al estadio con mi padre y mis amigos", recuerda el ganador de Qatar "Diggia" en su canal de Threads. "Qué fantástica historia es la vida".

Para Márquez y compañía, la Navidad es sobre todo una grata oportunidad de pasar unos días de relax y fiesta con la familia después de una temporada intensa. Los amigos de cuatro patas de muchos ases de MotoGP también se incluyeron en las imágenes publicadas con motivo de las celebraciones navideñas.

El campeón del mundo Francesco "Pecco" Bagnaia, que lleva años entrenando y viviendo en Pesaro, en la costa adriática, pasó las fiestas con su prometida Domizia y su familia en Chivasso, cerca de Turín. El cocinero aficionado Pecco ayudó a su abuela, Nonna Luciana, a preparar los ñoquis como cada año.

Su compañero de VR46 Franco Morbidelli hizo otro viaje para pasar las fiestas en la tierra natal de su madre brasileña. "Familia, buen tiempo y Brasil era la magia que necesitaba. Espero que vuestras Navidades hayan estado tan llenas de felicidad, alegría y paz como las mías", publicó el nuevo piloto del Pramac Ducati en su canal de Instagram.

Los recién casados Brad y Courtney Binder pasaron las fiestas en Shelly Beach, en la costa de Sudáfrica. La familia Oliveira lo celebró por primera vez en cuarteto: Alice, la hija de dos años de Miguel y Andreia, tuvo un hermanito, Pedro, en noviembre. El padre, Miguel, incluso se animó a darse un baño de hielo el 25 de diciembre.