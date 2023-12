Les stars du MotoGP ont passé Noël de cette façon

Noël est pour beaucoup la plus belle période de l'année et Bagnaia, Márquez et les autres profitent eux aussi des fêtes de fin d'année en famille. Mais pour beaucoup, un peu d'action n'a pas été de trop ces derniers jours.

Au Ranch de Rocco, non loin de Barcelone, de nombreux pilotes GP ont traditionnellement accéléré juste avant Noël : lors de la course de circuit plat "TT Christmas", qui a permis cette année de récolter 9000 euros pour une bonne cause, le vice-champion du monde MotoGP Jorge Martin a terminé troisième avec Ricky Cardús. La victoire est revenue au duo composé du futur rookie Moto2 Diogo Moreia et de Ferrán Cardús.

Outre les frères Espargaró, la recrue MotoGP Pedro Acosta, qui a d'ailleurs quitté à Noël son ancien fournisseur de casques MT Helmets, était également de la partie. "Ce que peu de gens savent, c'est qu'ils ont sauvé ma carrière, ils ont misé sur moi au CEV et se sont occupés de tout sans hésiter", a révélé le double champion du monde (Moto3 2021 et Moto2 2023) en le remerciant pour les cinq années passées ensemble. "Je pense vraiment que nos chemins se croiseront à nouveau un jour".

Un cadeau de Noël particulier a été offert à Fabio Di Giannantonio, qui a pu saluer les "tifosi" sur le terrain, le soir du 23 décembre, dans le stade de football "Stadio Olimpico" d'une capacité d'environ 72.000 spectateurs, lors du match à domicile de l'AS Roma contre le Napoli. "Il y a cinq ans, je payais encore le billet pour aller au stade avec mon père et mes amis", s'est souvenu le vainqueur du Qatar "Diggia" sur sa chaîne Threads. "Quelle fantastique histoire que celle de la vie".

Mais Noël est surtout pour Márquez et les autres une occasion bienvenue de passer des jours de détente et de fête en famille après une saison intense. Pour de nombreux as du MotoGP, les amis à quatre pattes ont également eu le droit de figurer sur les photos publiées à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Pour le champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia, qui s'entraîne et vit depuis des années à Pesaro sur la côte adriatique, les fêtes de fin d'année ont été l'occasion de rejoindre sa famille à Chivasso près de Turin avec sa fiancée Domizia. Comme chaque année, Pecco, cuisinier amateur, a aidé sa grand-mère, Nonna Luciana, à préparer les gnocchis.

Un autre voyage a été effectué par son copain de VR46, Franco Morbidelli, qui a passé les fêtes dans le pays natal de sa mère brésilienne. "La famille, le beau temps et le Brésil, c'était la magie dont j'avais besoin. J'espère que votre Noël a été aussi rempli de bonheur, de joie et de paix que le mien", a déclaré le nouveau pilote Pramac-Ducati sur son canal Instagram.

Les jeunes mariés Brad et Courtney Binder ont passé les fêtes de fin d'année à Shelly Beach, sur la côte sud-africaine. La famille Oliveira a fait la fête pour la première fois à quatre, la petite fille de deux ans de Miguel et Andreia, Alice, a eu un petit frère, Pedro, en novembre. Papa Miguel s'est même laissé tenter par un bain glacé le 25 décembre.