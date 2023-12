Come le stelle della MotoGP hanno trascorso il Natale

Il Natale è il periodo più bello dell'anno per molti e anche Bagnaia, Márquez e co. si godono le festività con le loro famiglie. Tuttavia, nei giorni scorsi, per molti di loro era d'obbligo un po' di azione.

Al Rocco's Ranch, non lontano da Barcellona, una serie di piloti GP si è tradizionalmente data da fare poco prima di Natale: nella gara di flat track "TT Christmas", che quest'anno ha raccolto 9.000 euro per beneficenza, il secondo classificato della MotoGP Jorge Martin si è piazzato terzo con Ricky Cardús. La vittoria è andata al duo con il futuro debuttante della Moto2 Diogo Moreia e Ferrán Cardús.

I fratelli Espargaró sono stati affiancati dal debuttante in MotoGP Pedro Acosta, che a Natale si è separato dal suo precedente fornitore di caschi MT Helmets. "Quello che non molti sanno è che hanno salvato la mia carriera, mi hanno sostenuto nel CEV e si sono occupati di tutto senza esitazione", ha rivelato il due volte campione del mondo (Moto3 2021 e Moto2 2023) e lo ha ringraziato per i cinque anni insieme. "Credo davvero che le nostre strade si incroceranno di nuovo un giorno".

C'è stato un regalo di Natale speciale per Fabio Di Giannantonio, che ha potuto salutare i "Tifosi" in campo in occasione della partita casalinga dell'AS Roma contro il Napoli, la sera del 23 dicembre allo stadio "Olimpico", che ospita circa 72.000 spettatori. "Cinque anni fa ho pagato il biglietto per andare allo stadio con mio padre e i miei amici", ha ricordato il vincitore del Qatar "Diggia" sul suo canale Threads. "Che storia fantastica è la vita".

Per Márquez e co, il Natale è soprattutto una gradita occasione per trascorrere giorni di relax e di festa con la famiglia dopo una stagione intensa. Anche gli amici a quattro zampe di molti assi della MotoGP sono stati inclusi nelle foto pubblicate per le celebrazioni natalizie.

Il campione del mondo Francesco "Pecco" Bagnaia, che da anni si allena e vive a Pesaro sulla costa adriatica, ha trascorso le festività con la fidanzata Domizia e la sua famiglia a Chivasso, vicino a Torino. Pecco, chef dilettante, ha aiutato la nonna, Nonna Luciana, a preparare gli gnocchi come ogni anno.

Il suo compagno di VR46 Franco Morbidelli ha fatto un altro viaggio per trascorrere le vacanze nella patria della madre brasiliana. "La famiglia, il bel tempo e il Brasile erano la magia di cui avevo bisogno. Spero che il vostro Natale sia stato pieno di felicità, gioia e pace come il mio", ha postato il nuovo pilota Pramac Ducati sul suo canale Instagram.

I neo-sposi Brad e Courtney Binder hanno trascorso le festività a Shelly Beach, sulla costa del Sudafrica. La famiglia Oliveira ha festeggiato per la prima volta in quattro: a novembre, infatti, la figlia di due anni di Miguel e Andreia, Alice, ha avuto un fratellino, Pedro. Papà Miguel si è persino lasciato andare a un bagno di ghiaccio il 25 dicembre.