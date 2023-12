Como as estrelas do MotoGP passaram o Natal

O Natal é a melhor altura do ano para muitos e Bagnaia, Márquez e companhia também aproveitam a época festiva com as suas famílias. No entanto, a ação também foi essencial para muitos deles nos últimos dias.

No Rocco's Ranch, perto de Barcelona, uma série de pilotos de MotoGP puseram tradicionalmente o pé no chão pouco antes do Natal: na corrida de pista plana "TT Christmas", que este ano angariou 9.000 euros para caridade, o vice-campeão de MotoGP Jorge Martin terminou em terceiro com Ricky Cardús. A vitória foi para a dupla com o futuro estreante de Moto2 Diogo Moreia e Ferrán Cardús.

Aos irmãos Espargaró juntou-se o estreante de MotoGP Pedro Acosta, que por acaso se separou do seu anterior fornecedor de capacetes MT Helmets no Natal. "O que pouca gente sabe é que eles salvaram a minha carreira, apoiaram-me no CEV e trataram de tudo sem hesitar", revelou o bicampeão mundial (Moto3 2021 e Moto2 2023) e agradeceu-lhe pelos cinco anos juntos. "Eu realmente acredito que nossos caminhos se cruzarão novamente um dia."

Houve um presente de Natal especial para Fabio Di Giannantonio, que pôde cumprimentar os "Tifosi" em campo no jogo em casa da AS Roma contra o Napoli na noite de 23 de dezembro no estádio de futebol "Stadio Olimpico", que comporta cerca de 72.000 espectadores. "Há cinco anos, paguei o bilhete para ir ao estádio com o meu pai e os meus amigos", recordou o vencedor do Qatar "Diggia" no seu canal Threads. "Que história fantástica é a da vida."

Para Márquez e companhia, o Natal é, acima de tudo, uma oportunidade bem-vinda para passar dias relaxantes e festivos com a família depois de uma época intensa. Os amigos de quatro patas de muitos ases do MotoGP também foram incluídos nas fotografias publicadas para as celebrações natalícias.

O campeão do mundo Francesco "Pecco" Bagnaia, que há anos treina e vive em Pesaro, na costa do Adriático, passou a época festiva com a sua noiva Domizia e a família em Chivasso, perto de Turim. O cozinheiro amador Pecco ajudou a avó, Nonna Luciana, a preparar os gnocchi, como faz todos os anos.

O seu companheiro de VR46, Franco Morbidelli, fez outra viagem para passar as férias na terra natal da sua mãe brasileira. "A família, o bom tempo e o Brasil eram a magia de que eu precisava. Espero que o vosso Natal tenha sido tão cheio de felicidade, alegria e paz como o meu", publicou o novo piloto da Pramac Ducati no seu canal do Instagram.

Os recém-casados Brad e Courtney Binder passaram a época festiva em Shelly Beach, na costa da África do Sul. A família Oliveira festejou pela primeira vez como um quarteto; a filha de dois anos de Miguel e Andreia, Alice, teve um irmãozinho, Pedro, em novembro. O pai Miguel até se deixou levar por um banho de gelo no dia 25 de dezembro.