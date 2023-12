Les meilleures images de 2023 : Toujours à la limite, toujours à fond

Le photographe de SPEEDWEEK.com Ronny Lekl a photographié les as du deux-roues les plus rapides du monde lors de 22 événements en 2023. Nous présentons les images d'action de l'année dans la deuxième partie de notre rétrospective photo.

En termes de photos, il reste cette année 27 579 images après 22 événements au total (deux tests IRTA et 20 week-ends de course). Cela correspond à une moyenne d'environ 1250 photos par week-end. Si l'on part du principe que cela ne représente que 5 à 10 % de toutes les photos disponibles à l'origine, on a un peu le vertige.

Nous avons d'ailleurs calculé qu'un week-end de course, du jeudi au dimanche, représente environ 42 heures de travail. Les vendredis sont souvent les jours les plus difficiles, surtout lorsque la MotoE vient s'ajouter à la plupart des Grands Prix européens - rien ne fonctionne alors en dessous de 12 heures à plein régime.

Quel a été l'événement ou la course de l'année ? Pour moi, c'est clairement l'Inde, un choc culturel sans précédent. Il faut l'avoir vécu, car c'est difficile à décrire. Ce Grand Prix a vraiment tout pour plaire et c'était génial d'y participer pour la première fois.

Dans lapremière partie de la rétrospective photo de SPEEDWEEK.com, vous avez déjà pu voir deux images de l'Inde. Dans la deuxième partie (ci-dessus), vous trouverez deux autres scènes curieuses de la première MotoGP du circuit de Buddh - et beaucoup d'action provenant des meilleurs circuits du monde.