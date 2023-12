Le migliori immagini 2023: Sempre al limite, sempre a tutto gas

Il fotografo di SPEEDWEEK.com Ronny Lekl ha fotografato gli assi delle due ruote più veloci del mondo in un totale di 22 eventi nel 2023. Vi presentiamo le immagini d'azione dell'anno nella seconda parte della nostra rassegna fotografica.

Quest'anno, dopo un totale di 22 eventi (due test IRTA e 20 weekend di gara), sono rimaste 27.579 foto. Ciò corrisponde a una media di circa 1250 foto per weekend. Se si considera che si tratta solo di circa il 5-10% di tutte le foto originariamente disponibili, è facile farsi prendere dallo sconforto.

Per inciso, una volta abbiamo calcolato che un weekend di gara da giovedì a domenica richiede circa 42 ore di lavoro. Il venerdì è di solito il giorno più impegnativo, soprattutto quando la MotoE viene aggiunta come classe alla maggior parte dei Gran Premi europei: in quel caso, nulla va sotto le 12 ore a pieno regime.

Qual è stato l'evento o la gara dell'anno? Per me è stata sicuramente l'India, uno shock culturale senza pari. Bisogna viverlo, perché è difficile da spiegare a parole. Questo Gran Premio aveva davvero tutto ed è stato fantastico esserci per la prima volta.

Nella prima parte della rassegna fotografica di SPEEDWEEK.com avete già potuto vedere due immagini dall'India, nella seconda parte (qui sopra) seguono altre due scene curiose dalla prima della MotoGP al Buddh Circuit - e tanta azione dai migliori circuiti del mondo.