Fabio Quartararo: "Las temporadas pasadas fueron más estresantes

El ex campeón del mundo Fabio Quartararo fue una causa perdida en la M1 en la temporada 2023. A pesar del nuevo formato, no se sintió más estresado por ello, pero es poco probable que el piloto oficial de Yamaha se convierta en un aficionado al sprint.

La temporada 2023 trajo consigo un cambio radical en el formato del Campeonato del Mundo de MotoGP: por primera vez, los sábados se celebraron carreras al sprint de la mitad de la distancia, en las que se otorgó media puntuación a los nueve primeros clasificados.

La introducción de los sprints también aumentó la importancia de los viernes, ya que desde este año los diez primeros participantes en la Q2 de la categoría reina se determinan el primer día de entrenamientos. El formato se ajustó para que los pilotos y los equipos pudieran trabajar en paz y sin presión de tiempo durante al menos una sesión: Tras el parón veraniego, sólo la sesión de entrenamientos de 60 minutos del viernes por la tarde decidía la entrada directa a la Q2 en la categoría de MotoGP. En cambio, la primera sesión libre de MotoGP, el viernes por la mañana, fue desde entonces un auténtico "entrenamiento libre".

El espectáculo del sprint demostró ser un valor añadido, especialmente para los aficionados y los organizadores, pero un total de 39 salidas (el sprint de Phillip Island fue víctima del viento y la meteorología) y la presión y el estrés asociados supusieron un gran reto para todos los implicados.

Sin embargo, Fabio Quartararo admitió cuando se le preguntó sobre su valoración de su primer año de sprint: "Si soy sincero, los últimos tres o cuatro años han sido mucho más estresantes por mi parte. Cuando eres primero y segundo en el Campeonato del Mundo, el estrés es mucho mayor. Ahora no se trataba de nada, sólo intentaba hacerlo lo mejor posible y obtener el mejor resultado posible. Por supuesto, siempre estás un poco nervioso antes y en la salida, pero también sabía que un mal resultado no me cambiaría la vida", explicó el Campeón del Mundo de 2021 y subcampeón de 2022.

"En ese sentido, ha sido mucho más estresante en los últimos años y también en 2020. Por eso no creo que sea el más adecuado para que me pregunten por el estrés extra", sonríe el francés de 24 años, décimo en el Mundial 2023 tras un sprint y tres podios en GP. "Pero, por supuesto, fue una temporada dura con los sprints y no creo que sea necesario hacer el sprint cada fin de semana".

Elprincipal motivo de preocupación en 2023 fue la larga lista de lesionados y el hecho de que ni uno solo de los 22 pilotos titulares estuviera en la parrilla en 20 fines de semana de GP. "Eso no es casualidad", está convencido Quartararo. "Es un gran problema. Creo que este deporte ya es peligroso. Como piloto, puedo asegurar que a veces te cansas mucho más en los sprints que en las carreras de GP. Físicamente, las motos son cada vez más exigentes. No creo que necesitemos un sprint en cada Gran Premio", afirmó la estrella de Yamaha, refiriéndose a la Fórmula 1, que sólo tiene un sprint en seis fines de semana de carrera.

"No soy el que organiza todo y no conozco la opinión de todos los pilotos, pero personalmente no creo que sea el camino correcto", dijo "El Diablo" sobre el sprint de MotoGP en cada Gran Premio.

En 2024, habrá por primera vez 22 fines de semana de GP en el calendario del Campeonato del Mundo de Motociclismo, lo que significa 44 salidas. "40 o 44 carreras no cambiarán mucho realmente", dijo Fabio. "Pero es una pena que estemos haciendo todas estas carreras y que ni siquiera el plantel original completo estuviera en la parrilla este año. Es una pena".

Quartararo no cree que un sindicato de pilotos, en el que los pilotos de MotoGP están trabajando entre bastidores, pueda presionar para que el formato se adapte de nuevo: "No lo sé, pero hasta que todos los pilotos no firmen un acuerdo, es difícil. Con 22 pilotos, es normal que no los 22 tengan la misma opinión; quizá 15 sí, pero los demás no. Seguro que a algunos corredores les gusta el sprint, pero a muchos otros no, entonces, ¿qué vas a hacer? Es una situación bastante difícil".

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023 tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 84. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.