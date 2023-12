Fabio Quartararo : les saisons passées étaient plus stressantes

L'ex-champion du monde Fabio Quartararo s'est retrouvé sur la M1 pour la saison 2023. Il n'a donc pas ressenti plus de stress malgré le nouveau format, mais le pilote officiel Yamaha ne deviendra probablement plus un fan de sprint.

La saison 2023 a entraîné un changement de format radical pour le championnat du monde MotoGP : pour la première fois, des courses de sprint sur une demi-distance ont été disputées le samedi, au cours desquelles des demi-points ont été attribués aux neuf premiers.

Dans le cadre de l'introduction des sprints, l'importance du vendredi a également augmenté, car depuis cette année, dans la catégorie reine, les dix premiers participants à la Q2 sont déterminés dès le premier jour d'entraînement. Afin que les pilotes et les équipes puissent travailler tranquillement et sans pression temporelle pendant au moins une session, le format a été réajusté : Après la pause estivale, seule la séance de 60 minutes de la catégorie MotoGP du vendredi après-midi déterminait l'accès direct à la Q2. En revanche, la première séance d'entraînement MotoGP du vendredi matin est depuis lors un véritable "Free Practice".

Le spectacle du sprint s'est avéré être une valeur ajoutée, surtout pour les fans et les organisateurs, mais un total de 39 départs (le sprint de Phillip Island a été victime du vent et des intempéries), ainsi que la pression et le stress qui en découlent, ont représenté un grand défi pour tous les participants.

Interrogé sur le bilan de sa première année de sprint, Fabio Quartararo a toutefois avoué : "Pour être honnête, les trois ou quatre dernières années ont été beaucoup plus stressantes de mon côté. Quand tu es premier et deuxième au championnat du monde, le stress est beaucoup plus grand. Là, il ne s'agissait de rien, j'essayais juste de faire de mon mieux et d'obtenir le meilleur résultat possible. Bien sûr, on est toujours un peu nerveux avant et au départ, mais je savais aussi qu'un mauvais résultat ne changerait pas ma vie", a expliqué le champion du monde 2021 et vice-champion du monde 2022.

"De ce point de vue, les années précédentes et même 2020 ont été beaucoup plus stressantes. C'est pourquoi je ne pense pas être le bon gars à qui poser la question d'un stress supplémentaire", a souri le Français de 24 ans, qui n'a pas dépassé la 10e place au championnat du monde en 2023 après un sprint et trois podiums en GP. "Mais il est clair que la saison a été difficile avec les sprints et je pense qu'il n'est pas nécessaire de disputer le sprint tous les week-ends".

Ce qui était surtout préoccupant en 2023, c'était la longue liste des blessés et le fait que sur 20 week-ends de GP, les 22 pilotes titulaires n'étaient pas alignés une seule fois sur la grille de départ. "Ce n'est pas un hasard", affirme Quartararo avec conviction. "C'est un gros problème. Je pense que ce sport est déjà dangereux. En tant que pilote, je peux assurer que l'on est parfois beaucoup plus fatigué lors des sprints que lors des courses de GP. Physiquement, les motos sont de plus en plus exigeantes. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'un sprint à chaque Grand Prix", a réaffirmé la star de Yamaha en faisant référence à la Formule 1, qui n'intercale un sprint que lors de six week-ends de course.

"Je ne suis pas le gars qui organise tout et je ne connais pas l'opinion de tous les pilotes à ce sujet, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire", a déclaré "El Diablo" à propos du sprint en MotoGP à chaque Grand Prix.

En 2024, le calendrier du championnat du monde de moto comptera pour la première fois 22 week-ends de GP, ce qui signifie 44 départs. "40 ou 44 courses ne changeront plus vraiment grand-chose", a balayé Fabio. "Mais il est dommage que nous courions toutes ces courses et que cette année, même le plateau original n'était pas au complet sur la ligne de départ. C'est dommage".

Quartararo ne croit pas qu'une association de pilotes, sur laquelle les pilotes de MotoGP travaillent en coulisses, puisse pousser à une nouvelle adaptation du format : "Je ne sais pas, mais tant que tous les pilotes n'auront pas signé un accord, ce sera difficile. Avec 22 coureurs, il est normal que tous ne soient pas du même avis - peut-être que 15 le sont, mais pas les autres. Il est certain que certains coureurs aiment le sprint, mais beaucoup d'autres ne l'aiment pas - alors que veux-tu faire ? C'est une situation assez difficile".

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.