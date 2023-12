Fabio Quartararo: le stagioni passate sono state più stressanti

La stagione 2023 ha portato con sé un radicale cambiamento di formato per il Campionato del Mondo MotoGP: per la prima volta, le gare sprint sulla metà della distanza si sono tenute il sabato, con l'assegnazione di metà punti per i primi nove classificati.

L'introduzione delle gare sprint ha anche aumentato l'importanza del venerdì, dato che da quest'anno i primi dieci partecipanti alla Q2 della classe regina vengono determinati il primo giorno di prove. Il formato è stato modificato in modo che i piloti e le squadre potessero lavorare in pace e senza pressioni temporali per almeno una sessione: Dopo la pausa estiva, solo la sessione di prove di 60 minuti del venerdì pomeriggio ha deciso l'ingresso diretto in Q2 nella classe MotoGP. La prima sessione di prove della MotoGP del venerdì mattina, invece, è stata una vera e propria "prova libera".

Lo spettacolo dello sprint si è rivelato un valore aggiunto, soprattutto per i fan e gli organizzatori, ma un totale di 39 partenze (lo sprint di Phillip Island è stato vittima del vento e delle condizioni atmosferiche) e la pressione e lo stress associati hanno rappresentato una sfida importante per tutti i partecipanti.

Tuttavia, Fabio Quartararo ha ammesso, quando gli è stato chiesto di valutare il suo primo anno di sprint: "Se devo essere onesto, gli ultimi tre o quattro anni sono stati molto più stressanti da parte mia. Quando sei al primo e al secondo posto nel Campionato del Mondo, lo stress è molto maggiore. Ora non si trattava di nulla, ho solo cercato di fare del mio meglio e di ottenere il miglior risultato possibile. Naturalmente si è sempre un po' nervosi prima e durante la partenza, ma sapevo anche che un cattivo risultato non avrebbe cambiato la mia vita", ha spiegato il campione del mondo 2021 e secondo classificato nel 2022.

"Da questo punto di vista, è stato molto più stressante negli ultimi anni e anche nel 2020. Per questo non credo di essere la persona giusta a cui chiedere dello stress extra", ha sorriso il 24enne francese, che si è classificato 10° nel Campionato del Mondo 2023 dopo una volata e tre podi in GP. "Ma ovviamente è stata una stagione difficile con le volate e non credo sia necessario fare la volata ogni fine settimana".

La principale causa di preoccupazione nel 2023 è stata la lunga lista di infortuni e il fatto che nessuno dei 22 corridori regolari fosse in griglia in 20 weekend di GP. "Non è una coincidenza", è convinto Quartararo. "È un grosso problema. Credo che questo sport sia già pericoloso. Da corridore, posso assicurarvi che a volte ci si stanca molto di più nelle volate che nei GP. Dal punto di vista fisico, le moto sono sempre più impegnative. Non credo che ci sia bisogno di una volata a ogni Gran Premio", ha affermato la stella della Yamaha, riferendosi alla Formula 1, che prevede una volata solo in sei weekend di gara.

"Non sono il tipo che organizza tutto e non conosco l'opinione di tutti i piloti, ma personalmente non credo che sia la strada giusta da percorrere", ha detto "El Diablo" a proposito della volata della MotoGP a ogni Gran Premio.

Nel 2024, per la prima volta, ci saranno 22 weekend di GP nel calendario del Motomondiale, il che significa 44 partenze. "40 o 44 gare non cambieranno molto", ha detto Fabio. "Ma è un peccato che si facciano tutte queste gare e che quest'anno non ci sia nemmeno lo schieramento originale al completo. È un peccato".

Quartararo non crede che un sindacato dei piloti, a cui i piloti della MotoGP stanno lavorando dietro le quinte, possa spingere per un nuovo adattamento del format: "Non lo so, ma finché tutti i piloti non firmano un accordo è difficile. Con 22 piloti, è normale che non tutti siano dello stesso parere - forse 15 lo saranno, ma non gli altri. Sicuramente ad alcuni corridori piace lo sprint, ma a molti altri non piace - e allora cosa farete? È una situazione piuttosto difficile".

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.