Fabio Quartararo: As épocas passadas foram mais stressantes

O antigo campeão mundial Fabio Quartararo foi uma causa perdida na M1 na época de 2023. Apesar do novo formato, não sentiu mais stress como resultado, mas é pouco provável que o piloto da Yamaha se torne um fã do sprint.

A época de 2023 trouxe consigo uma mudança radical no formato do Campeonato do Mundo de MotoGP: pela primeira vez, as corridas de sprint com mais de metade da distância foram realizadas aos sábados, nas quais foram atribuídos meios pontos aos nove primeiros classificados.

A introdução dos sprints também aumentou a importância das sextas-feiras, uma vez que os primeiros dez participantes da Q2 na categoria rainha são determinados no primeiro dia de treinos desde este ano. O formato foi ajustado para que os pilotos e as equipas pudessem trabalhar em paz e sem pressão de tempo durante pelo menos uma sessão: Após a pausa de verão, apenas a sessão de treinos de 60 minutos na tarde de sexta-feira decidiu a entrada direta na Q2 da classe de MotoGP. A primeira sessão de treinos de MotoGP na manhã de sexta-feira, por outro lado, tem sido um verdadeiro "treino livre" desde então.

O espetáculo do sprint provou ser uma mais-valia, especialmente para os fãs e organizadores, mas um total de 39 partidas (o sprint em Phillip Island foi vítima do vento e das condições atmosféricas) e a pressão e stress associados representaram um grande desafio para todos os envolvidos.

No entanto, Fabio Quartararo admitiu, quando questionado sobre a sua avaliação do seu primeiro ano de sprint: "Para ser honesto, os últimos três ou quatro anos foram muito mais stressantes para mim. Quando se está em primeiro e segundo lugar no Campeonato do Mundo, o stress é muito maior. Agora não se trata de nada, apenas tento dar o meu melhor e obter o melhor resultado possível. Claro que se está sempre um pouco nervoso antes e no início, mas também sabia que um mau resultado não mudaria a minha vida", explicou o Campeão do Mundo de 2021 e vice-campeão de 2022.

"Nesse aspeto, tem sido muito mais stressante nos últimos anos e também em 2020. É por isso que acho que não sou a pessoa certa para ser questionado sobre o stress extra", sorriu o francês de 24 anos, que terminou em 10º lugar no Campeonato do Mundo de 2023 após um sprint e três pódios de GP. "Mas é claro que foi uma temporada difícil com os sprints e não acho que seja necessário fazer o sprint todo fim de semana."

O principal motivo de preocupação em 2023 foi a longa lista de lesões e o facto de nenhum dos 22 pilotos regulares ter estado na grelha em 20 fins-de-semana de GP. "Não é uma coincidência", diz Quartararo. "É um grande problema. Penso que o desporto já é perigoso. Como piloto, posso assegurar-vos que, por vezes, ficamos muito mais cansados nos sprints do que nas corridas de GP. Fisicamente, as motos estão a tornar-se cada vez mais exigentes. Acho que não precisamos de um sprint em cada Grande Prémio", afirmou a estrela da Yamaha, referindo-se à Fórmula 1, que só tem um sprint em seis fins-de-semana de corrida.

"Não sou o tipo que organiza tudo e não sei a opinião de todos os pilotos, mas pessoalmente não acho que seja o caminho certo a seguir", disse "El Diablo" sobre o sprint de MotoGP em todos os Grandes Prémios.

Em 2024, haverá 22 fins-de-semana de GP no calendário do Campeonato do Mundo de Motociclismo pela primeira vez, o que significa 44 largadas. "40 ou 44 corridas não vão mudar muito", disse Fabio. "Mas é uma pena que estejamos a fazer todas estas corridas e que nem sequer a totalidade da equipa original tenha estado na grelha este ano. É uma pena."

Quartararo não acredita que um sindicato de pilotos, no qual os pilotos de MotoGP estão a trabalhar nos bastidores, possa pressionar para que o formato seja novamente adaptado: "Não sei, mas até que todos os pilotos assinem um acordo, é difícil. Com 22 pilotos, é normal que nem todos os 22 pilotos sejam da mesma opinião - talvez 15 sejam, mas não os outros. De certeza que alguns pilotos gostam do sprint, mas muitos outros não - então o que é que se vai fazer? É uma situação bastante difícil".

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.