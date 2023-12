Le vœu de Noël de Bastianini : une année 2024 plus calme

Après ses quatre victoires et sa troisième place au championnat du monde en 2022, Enea Bastianini était passé de la GP21 à la GP23 lors de sa promotion de Gresini Racing à l'équipe d'usine de Borgo Panigale il y a un an. Le changement a longtemps été difficile pour l'Italien, précisément parce qu'il avait sauté la Desmosedici GP22 - et selon son coéquipier Pecco Bagnaia, le pas entre la moto de 2021 et celle de 2022 était particulièrement grand. Bastianini a ensuite été absent pendant deux mois et demi dès le début de sa première saison au sein du team Ducati Lenovo en raison d'une fracture de l'omoplate.

A cela se sont ajoutées des blessures à la cheville et à la main gauches après le crash de départ qu'il a provoqué à Barcelone, une autre pause forcée en septembre en a été la conséquence. La "Bestia" a ainsi manqué sept Grands Prix sur 20 en 2023.

"Enea a manqué le bon moment pour comprendre la moto", a analysé rétrospectivement le champion du monde Bagnaia. "Ce n'est pas facile quand tu reviens et que tout le monde pousse déjà à fond. Car lors des premières courses, il faut encore comprendre comment la moto et les choses fonctionnent. Après trois ou quatre courses, on commence à vraiment pousser. Il a manqué cette phase et a donc eu du mal. De plus, son style de conduite l'amène à tourner avec beaucoup de vitesse et la GP23 ne l'a pas beaucoup aidé".

Selon le double champion du monde de MotoGP, la GP23 a marqué des points grâce à une meilleure traction et une très bonne première phase de freinage, mais en entrée de virage, les pilotes Ducati ont eu plus de mal avec la moto d'usine de cette année. La nouvelle GP24 ressemble davantage à la GP22 en termes de répartition des masses, dont les points forts se situaient justement en entrée de virage et dans le comportement en virage. "Cela m'aide, et je pense que cela aide aussi Enea, surtout en entrée de virage", a révélé Bagnaia après le test de Valence.

Bastianini lui-même était d'accord avec son coéquipier. Sa première impression du prototype de la 2024-Desmosedici était en tout cas déjà meilleure que celle de la GP23 lors de la première journée d'essais hivernaux. "Oui, absolument. Le fait d'être assez loin devant, sans avoir poussé à la limite et fait la chasse au chrono, me permet d'être plus détendu et insouciant. Nous devons travailler sur le rythme en pneus usagés. Je pense que cela nous a un peu manqué lors du test de Valence. Mais du point de vue du feeling, tout est mieux qu'avant. D'une certaine manière, nous sommes aussi revenus un peu dans la direction de la GP21. Le moteur est puissant et, comme je l'ai dit, la moto était globalement un peu meilleure partout. Nous nous sommes améliorés en termes de virage, mais nous devons encore nous améliorer un peu plus en entrée de virage. Pour cela, j'ai certainement encore besoin du test de Sepang, mais nous avons déjà une idée claire".

Qu'est-ce que la "Bestia" a demandé au Père Noël ? "Une année 2024 plus calme - ou plutôt : moins calme à certains égards, plus calme à d'autres", a-t-il précisé en souriant. Il a déjà suffisamment été dans l'ombre de ses collègues de marque cette année, malgré sa victoire à Sepang (son seul podium de la saison).

L'ouverture de la saison du championnat du monde de motocyclisme est à nouveau programmée au Qatar du 8 au 10 mars. En 2022, le champion du monde Moto2 de 2020 a fêté sa toute première victoire en MotoGP sous les projecteurs de Doha. Lors de l'avant-dernière course GP de cette saison, Bastianini a dû se contenter de la huitième place. "Nous allons reprendre sur un circuit sur lequel nous venons de rouler. Ce sera donc bien de voir l'impression que nous aurons lors des tests. J'ai gagné au Qatar en 2022, cette année j'ai eu plus de mal parce que je suis parti plus loin. Mais c'est un circuit qui me convient bien. C'est bien que la saison commence là-bas".

Avant le début de la saison 2024, les as du MotoGP effectueront deux tests officiels à Sepang (du 6 au 8 février) et au Qatar (19 et 20 février).

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.