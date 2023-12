L'augurio di Natale di Bastianini: un anno 2024 più tranquillo

La prima stagione di Enea Bastianini come pilota ufficiale Ducati è stata turbolenta e caratterizzata da lunghe interruzioni per infortunio. A parte la vittoria di Sepang, non è stato all'altezza delle aspettative. La situazione dovrebbe cambiare con la GP24.

Dopo le quattro vittorie e il terzo posto nel Campionato del Mondo 2022, Enea Bastianini è passato dalla GP21 alla GP23 quando, un anno fa, è stato promosso da Gresini Racing al team ufficiale di Borgo Panigale. Il passaggio è stato a lungo difficile per l'italiano, proprio perché aveva saltato la Desmosedici GP22 - e secondo il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia, il passo tra le moto 2021 e 2022 è stato particolarmente grande. Bastianini è stato poi costretto a rimanere fermo per due mesi e mezzo proprio all'inizio della sua prima stagione con il Ducati Lenovo Team a causa della rottura di una scapola.

A questo si sono aggiunte le lesioni alla caviglia e alla mano sinistra dopo l'incidente iniziale causato a Barcellona, che hanno portato a un'ulteriore pausa forzata a settembre. Di conseguenza, la "Bestia" ha saltato sette dei 20 Gran Premi del 2023.

"Enea ha perso il momento giusto per capire la moto", ha analizzato a posteriori il campione del mondo Bagnaia. "Non è facile quando torni e tutti gli altri stanno già spingendo al massimo. Perché nelle prime gare devi ancora capire come funziona la moto e le cose. Dopo tre o quattro gare si inizia a spingere davvero. Lui ha saltato quella fase e per questo ha faticato. Inoltre, il suo stile di guida lo porta a girare con molta velocità e la GP23 non gli è stata di grande aiuto".

Secondo il due volte campione del mondo della MotoGP, la GP23 ha guadagnato punti grazie a una maggiore trazione e a un'ottima prima fase di frenata, ma i piloti Ducati hanno avuto più problemi con la moto ufficiale di quest'anno in entrata di curva. In termini di distribuzione dei pesi, la nuova GP24 è più simile alla GP22, i cui punti di forza sono stati riscontrati nell'ingresso in curva e nel comportamento in curva. "Questo aiuta dal mio punto di vista e credo che aiuti anche Enea, soprattutto in ingresso di curva", ha rivelato Bagnaia dopo il test di Valencia.

Lo stesso Bastianini è d'accordo con il suo compagno di squadra. La sua prima impressione del prototipo Desmosedici 2024 nel primo giorno di test invernali era già migliore di quella della GP23. "Sì, assolutamente. Essere abbastanza avanti senza aver spinto il limite e aver inseguito i tempi mi fa sentire più rilassato e spensierato. Dobbiamo lavorare sul ritmo con le gomme usate. Credo che questo aspetto ci sia mancato un po' nei test di Valencia. Ma in termini di feeling, tutto va meglio di prima. In un certo senso, siamo anche tornati un po' alla direzione della GP21. Il motore è forte e, come ho detto, in generale la moto è migliorata un po' ovunque. Siamo migliorati in termini di curve, ma dobbiamo ancora migliorare un po' in entrata di curva. Per questo ho bisogno dei test di Sepang, ma abbiamo già un'idea chiara".

Cosa ha chiesto la "Bestia" a Babbo Natale? "Un anno più tranquillo nel 2024, o meglio: per certi versi meno tranquillo, per altri versi più tranquillo", ha chiarito con un sorriso. Nonostante la vittoria di Sepang (il suo unico podio della stagione), quest'anno è stato abbastanza all'ombra dei suoi colleghi di marca.

L'apertura della stagione del Motomondiale torna in calendario in Qatar dall'8 al 10 marzo. Nel 2022, il Campione del Mondo Moto2 2020 ha festeggiato la sua prima vittoria in MotoGP sotto i riflettori di Doha. Bastianini si è dovuto accontentare dell'8° posto nella penultima gara del GP di quest'anno. "Ricominceremo su una pista su cui abbiamo già corso in passato. Quindi sarà anche bello vedere che impressione faremo durante i test. Ho vinto in Qatar nel 2022, quest'anno ho avuto più problemi perché sono partito più indietro. Ma è una pista che mi si addice. È un bene che la stagione inizi lì".

Gli assi della MotoGP completeranno due test ufficiali a Sepang (dal 6 all'8 febbraio) e in Qatar (19 e 20 febbraio) prima dell'inizio della stagione 2024.

Risultati dei test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.