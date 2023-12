O desejo de Natal de Bastianini: um ano 2024 mais calmo

Depois das suas quatro vitórias e do terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 2022, Enea Bastianini saltou da GP21 para a GP23 quando foi promovido da Gresini Racing para a equipa de fábrica em Borgo Panigale há um ano. A mudança foi difícil para o italiano durante muito tempo, precisamente porque ele tinha saltado a Desmosedici GP22 - e de acordo com o seu companheiro de equipa Pecco Bagnaia, o passo entre as motos de 2021 e 2022 foi particularmente grande. Bastianini foi então afastado durante dois meses e meio logo no início da sua primeira temporada com a Ducati Lenovo Team devido a uma fratura da omoplata.

A isto juntaram-se lesões no tornozelo esquerdo e na mão esquerda após o acidente inicial que causou em Barcelona, resultando numa nova paragem forçada em setembro. Como resultado, o "Bestia" falhou sete dos 20 Grandes Prémios de 2023.

"Enea perdeu o momento certo para compreender a mota", analisou o Campeão do Mundo Bagnaia em retrospetiva. "Não é fácil quando se regressa e todos os outros já estão a puxar muito. Porque nas primeiras corridas ainda temos de perceber como a mota e as coisas funcionam. Depois de três ou quatro corridas, começamos a esforçar-nos a sério. Ele perdeu essa fase e foi por isso que teve dificuldades. Para além disso, o seu estilo de pilotagem significa que ele vira com muita velocidade e a GP23 não o ajudou muito."

De acordo com o bicampeão mundial de MotoGP, a GP23 marcou pontos com mais tração e uma primeira fase muito boa na travagem, mas os pilotos da Ducati tiveram mais problemas com a máquina de fábrica deste ano ao entrar nas curvas. Em termos de distribuição de peso, a nova GP24 é mais semelhante à GP22, cujos pontos fortes foram encontrados na entrada em curva e no comportamento em curva. "Isso ajuda do meu ponto de vista - e acho que também ajuda o Enea, especialmente na entrada das curvas", revelou Bagnaia após o teste de Valência.

O próprio Bastianini concordou com o seu colega de equipa. A sua primeira impressão do protótipo Desmosedici 2024 no primeiro dia de testes de inverno já foi melhor do que a da GP23. "Sim, sem dúvida. Estar bastante à frente sem ter forçado o limite e perseguido tempos faz-me sentir mais relaxado e despreocupado. Temos de trabalhar o ritmo com pneus usados. Penso que falhámos um pouco no teste de Valência. Mas em termos de sensações, tudo está melhor do que antes. De certa forma, também voltámos um pouco à direção da GP21. O motor é forte e, como disse, no geral a moto estava um pouco melhor em todo o lado. Melhorámos em termos de curvas, mas ainda temos de melhorar um pouco mais na entrada em curva. Preciso certamente do teste de Sepang para isso, mas já temos uma ideia clara."

O que é que a "Bestia" pediu ao Pai Natal? "Um ano mais calmo em 2024 - ou melhor: em alguns aspectos menos calmo, noutros mais calmo", esclareceu com um sorriso. Apesar da sua vitória em Sepang (o seu único pódio da época), este ano tem estado bastante na sombra dos seus colegas de marca.

A abertura da temporada do Campeonato do Mundo de Motociclismo está de volta ao calendário no Qatar, de 8 a 10 de março. Em 2022, o Campeão do Mundo de Moto2 de 2020 celebrou a sua primeira vitória de sempre no MotoGP sob os holofotes de Doha. Bastianini teve de se contentar com o 8º lugar na penúltima corrida de GP da época deste ano. "Vamos começar de novo numa pista onde só corremos antes. Por isso, também será bom ver a impressão que causamos durante os testes. Ganhei no Qatar em 2022, mas este ano tive mais problemas porque comecei mais atrás. Mas é uma pista que me agrada. É bom que a época comece lá".

Os ases do MotoGP vão completar dois testes oficiais em Sepang (6 a 8 de fevereiro) e no Qatar (19 e 20 de fevereiro) antes do início da época de 2024.

Resultados do teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.