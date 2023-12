MV Agusta : sa propre homologation pour le championnat du monde MotoGP 2027 ?

Lorsque, lors du GP d'Autriche en août 2022, il a été annoncé que l'équipe Tech3 cliente d'Hervé Poncharal courrait certes en 2023 avec des KTM RC16, mais qu'elle ferait la promotion de la marque Pierer-Mobility GASGAS, il s'agissait d'une décision marketing claire de la part du constructeur autrichien. En effet, cette mesure a permis de détourner un budget de 8,3 millions d'euros de GASGAS pour l'équipe Tech3 et de présenter et de promouvoir cette marque relancée par Pierer dans le monde entier - comme par la victoire du pilote d'usine GASGAS Sam Sunderland au Rallye Dakar 2022.

Dans le championnat du monde des marques, GASGAS n'est pas apparu cette année en tant que marque propre, car les véhicules V4-1000 cm3 étaient identiques aux motos KTM de Brad Binder et Jack Miller.

Stefan Pierer, le président du conseil d'administration de Pierer Mobility et de KTM AG, possède actuellement 25,1 pour cent de MV Agusta Motor et y prendra la majorité des actions en 2026. Il envisage de promouvoir la glorieuse marque MV Agusta dans le championnat du monde MotoGP en 2027 avec un développement propre. "Oui, pour 2027, je n'exclus pas d'entrer en MotoGP avec MV Agusta en tant que marque propre", a déclaré Stefan Pierer dans une interview exclusive accordée à SPEEDWEEK.com.

Les techniciens de l'IRTA et de Dorna doivent à un moment donné définir ce qu'une usine de motos devrait faire pour obtenir le feu vert à une homologation propre pour un nouveau constructeur comme MV Agusta dans la "première classe".

Tout d'abord, les techniciens compétents de la Dorna et de l'IRTA, c'est-à-dire Corrado Cecchinelli et Danny Aldridge, devraient écrire ce que l'on pourrait définir comme "nouvelle marque".

Dans le livre de la FIM, on trouve un point de repère à l'article 2.4.1. La moto doit être un prototype, peut-on y lire.

Et les membres de l'association des constructeurs MSMA devraient décider eux-mêmes et collectivement de l'autorisation d'une nouvelle marque. La Grand Prix Commission (composée de fonctionnaires de Dorna, IRTA et FIM) doit ensuite donner son accord en tant qu'instance suprême. Mais celle-ci s'en tient généralement aux directives de la MSMA pour les questions techniques.

Dans le cas de l'écurie GASGAS-Tech3-MotoGP, KTM utilise tout simplement des machines RC16 après un rebranding sous la désignation GASGAS, comme le groupe Pierer l'a fait en Moto3 avec Husqvarna et CFMOTO.

Pour cela, il faudrait que tous les composants soient identiques et de construction identique en MotoGP. Or, les privilèges de concession ne s'appliquent pas à une marque comme GASGAS, parce que la moto est classée et homologuée comme KTM et que cette marque a remporté trop de podiums dans la période prévue.

Si Pierer Mobility AG devait un jour (par exemple pour MV Agusta pour 2027) privilégier un développement séparé et être ainsi évaluée séparément dans le championnat du monde des constructeurs, elle devrait prouver à la MSMA que les marques KTM et GASGAS, malgré la propriété commune du groupe, représentent deux projets MotoGP totalement différents et qu'une homologation séparée doit donc être effectuée. Il faudrait même prouver à la GPC qu'aucun échange de données et d'informations n'a lieu entre les deux marques dans la catégorie MotoGP.

"Dans un tel cas, j'espère que le bon sens l'emportera et que la philosophie et l'intention initiales de nos règlements seront respectées", a déclaré un fonctionnaire.

En tout état de cause, un tel projet devrait d'abord être approuvé par la MSMA, puis par la Grand Prix Commission. Il devrait donc y avoir des différences, par exemple au niveau du rapport alésage-course, de l'angle des cylindres et de certains éléments de puissance. Comme on le sait, la cylindrée sera abaissée de 1000 à 850 cm3 en 2027.

"D'après ce que je vois, les quatre cylindres avec un alésage défini seront opposés au départ", explique l'ingénieur Kurt Trieb, concepteur de moteurs KTM. "Les trois cylindres n'entrent donc pas en ligne de compte, même si un tel concept serait techniquement intéressant".

Kurt Trieb trouverait un développement propre à MV Agusta pour 2027 techniquement attrayant. Cependant, compte tenu de la situation géopolitique, de l'inflation et des taux d'intérêt élevés, il n'est pas encore certain que les capacités techniques et économiques de Pierer Mobility AG permettent de financer l'entrée de MV-Agusta dans la nouvelle catégorie MotoGP 850 cm3 en 2027.

Ce n'est qu'une fois depuis le début de la nouvelle ère MotoGP à quatre temps en 2002 qu'un projet a été stoppé par les instances compétentes : l'équipe WCM de Bob McLean et Peter Clifford a dû retirer sa moto du championnat du monde MotoGP en 2003 avant le début de la saison à Welkom, car le moteur quatre cylindres en ligne de 990 cm3 présentait trop de similitudes avec le moteur Yamaha R1 Superbike et n'a pas été considéré comme un prototype. Ce n'est qu'au Portugal que la Yamaha-R1 du team Harris WMC a été homologuée,