MV Agusta: omologazione propria per il Campionato del Mondo MotoGP 2027?

"Non escludo la possibilità che MV Agusta entri in MotoGP come marchio proprio nel 2027", afferma Stefan Pierer, il cui gruppo possiede anche i marchi KTM, GASGAS e Husqvarna.

Quando, in occasione del GP d'Austria dell'agosto 2022, è stato annunciato che il team clienti Tech3 di Hervé Poncharal avrebbe gareggiato con le KTM RC16 nel 2023, ma avrebbe promosso il marchio GASGAS di Pierer Mobility, si è trattato di una chiara decisione di marketing da parte del costruttore austriaco. Questa misura ha permesso di dirottare un budget di 8,3 milioni di euro da GASGAS per la squadra Tech3 e di presentare e promuovere questo marchio, rivitalizzato da Pierer, in tutto il mondo, come nel caso della vittoria del pilota ufficiale GASGAS Sam Sunderland al Rally Dakar 2022.

Quest'anno GASGAS non è apparso come marchio separato nel campionato mondiale monomarca perché le moto V4 da 1000cc erano identiche alle KTM di Brad Binder e Jack Miller.

Stefan Pierer, amministratore delegato di Pierer Mobility e KTM AG, attualmente possiede anche il 25,1% di MV Agusta Motor e ne rileverà la maggioranza nel 2026. Sta pensando di promuovere il glorioso marchio MV Agusta nel Campionato del Mondo MotoGP nel 2027 con un proprio sviluppo. "Sì, per il 2027 non escludo che entreremo in MotoGP con MV Agusta come marchio proprio", ha spiegato Stefan Pierer in un'intervista esclusiva a SPEEDWEEK.com.

A un certo punto, i tecnici dell'IRTA e della Dorna dovranno definire quali sono i risultati che una casa motociclistica deve raggiungere per ottenere il via libera all'omologazione di un nuovo costruttore come MV Agusta nella classe regina.

Innanzitutto, i tecnici responsabili della Dorna e dell'IRTA, ovvero Corrado Cecchinelli e Danny Aldridge, dovranno mettere nero su bianco ciò che può essere definito come "nuova marca".

L'articolo 2.4.1 del regolamento FIM fornisce un indizio. Esso stabilisce che la moto deve essere un prototipo.

E i membri dell'associazione dei costruttori MSMA dovrebbero decidere autonomamente e congiuntamente sull'approvazione di un nuovo marchio. La Grand Prix Commission (composta da funzionari della Dorna, dell'IRTA e della FIM) deve poi dare la sua approvazione come massima autorità. Tuttavia, di solito si attiene alle specifiche della MSMA per quanto riguarda le questioni tecniche.

Nel team GASGAS-Tech3 MotoGP, KTM utilizza semplicemente macchine RC16 dopo averle ribrandizzate con il nome GASGAS, come avviene anche nella Moto3 da parte del Gruppo Pierer di Husqvarna e CFMOTO.

In MotoGP, tutti i componenti dovrebbero essere identici e dello stesso design. Tuttavia, i privilegi di concessione non si applicano a un marchio come GASGAS perché la moto è classificata e omologata come KTM e questo marchio ha conquistato troppi podi nel periodo previsto.

Se Pierer Mobility AG un giorno volesse sviluppare una moto separata (ad esempio con MV Agusta per il 2027) e quindi essere valutata separatamente nel Campionato del Mondo Costruttori, dovrebbe dimostrare alla MSMA che i marchi KTM e GASGAS rappresentano due progetti MotoGP completamente diversi, nonostante la proprietà comune del gruppo, e che quindi deve essere effettuata un'omologazione separata. Si dovrebbe anche dimostrare al GPC che non c'è alcuno scambio di dati e informazioni tra i due marchi nella classe MotoGP.

"In questo caso, mi auguro che prevalga il buon senso e che venga rispettata la filosofia e l'intenzione originaria dei nostri regolamenti", ha dichiarato un funzionario.

In ogni caso, un progetto del genere dovrebbe essere approvato prima dalla MSMA e poi dalla Grand Prix Commission. Dovrebbero quindi esserci delle differenze, ad esempio nel rapporto alesaggio/corsa, nell'angolo dei cilindri e in alcuni componenti della potenza. Come è noto, la cilindrata del motore sarà ridotta da 1000 a 850 cc nel 2027.

"Per come la vedo io, i motori a quattro cilindri con alesaggio definito saranno all'inizio", afferma il progettista di motori KTM Kurt Trieb. "I motori a tre cilindri sono quindi fuori discussione, anche se un concetto del genere sarebbe tecnicamente interessante".

Kurt Trieb troverebbe tecnicamente interessante uno sviluppo interno per MV Agusta per il 2027. Tuttavia, alla luce della situazione geopolitica, dell'inflazione e degli alti tassi di interesse, non è ancora chiaro se Pierer Mobility AG sarà in grado di finanziare l'ingresso di MV Agusta nella nuova classe MotoGP da 850cc nel 2027 a causa delle sue capacità tecniche ed economiche.

Solo una volta, dall'inizio della nuova era del MotoGP a quattro tempi nel 2002, un progetto è stato fermato dalle autorità competenti: il team WCM di Bob McLean e Peter Clifford ha dovuto ritirare la sua moto dal Campionato del Mondo MotoGP nel 2003, prima dell'inizio della stagione a Welkom, perché il motore a quattro cilindri in linea da 990cc era troppo simile al motore della Yamaha R1 Superbike e non era classificato come prototipo. La Yamaha R1 del team Harris WMC è stata omologata solo in Portogallo,