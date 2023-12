MV Agusta: Homologação própria para o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2027?

"Não excluo a possibilidade de a MV Agusta entrar no MotoGP como marca própria em 2027", afirma Stefan Pierer, cujo grupo detém igualmente as marcas KTM, GASGAS e Husqvarna.

Quando foi anunciado no GP da Áustria, em agosto de 2022, que a equipa cliente Tech3 de Hervé Poncharal iria competir com as KTM RC16 em 2023, mas que iria promover a marca GASGAS da Pierer Mobility, esta foi uma clara decisão de marketing do construtor austríaco. Esta medida permitiu que um orçamento de 8,3 milhões de euros fosse desviado da GASGAS para a equipa Tech3 e que esta marca, revitalizada pela Pierer, fosse apresentada e promovida em todo o mundo - como aconteceu com a vitória do piloto de fábrica da GASGAS, Sam Sunderland, no Rali Dakar de 2022.

Este ano, a GASGAS não apareceu como marca separada no campeonato do mundo de monomarca porque as motos V4 1000cc eram idênticas às motos KTM de Brad Binder e Jack Miller.

Stefan Pierer, o CEO da Pierer Mobility e da KTM AG, também detém atualmente 25,1 por cento da MV Agusta Motor e irá assumir a maioria das acções em 2026. Ele está a considerar promover a gloriosa marca MV Agusta para o Campeonato do Mundo de MotoGP em 2027 com o seu próprio desenvolvimento. "Sim, para 2027 não excluo a hipótese de entrarmos no MotoGP com a MV Agusta como marca própria", explicou Stefan Pierer numa entrevista exclusiva à SPEEDWEEK.com.

A dada altura, os técnicos da IRTA e da Dorna terão de definir o que uma fábrica de motos terá de alcançar para obter luz verde para que um novo fabricante como a MV Agusta obtenha a sua própria homologação na categoria rainha.

Antes de mais, os técnicos responsáveis da Dorna e da IRTA, ou seja, Corrado Cecchinelli e Danny Aldridge, terão de escrever o que pode ser definido como uma "nova marca".

O artigo 2.4.1 do livro da FIM dá-nos uma pista. Diz que a mota deve ser um protótipo.

E os membros da associação de construtores MSMA teriam de decidir eles próprios e em conjunto sobre a aprovação de uma nova marca. A Comissão do Grande Prémio (composta por funcionários da Dorna, IRTA e FIM) deve então dar a sua aprovação como autoridade máxima. No entanto, em termos técnicos, segue normalmente as especificações da MSMA.

Na equipa de corrida GASGAS-Tech3 MotoGP, a KTM utiliza simplesmente máquinas RC16 depois de ter mudado de marca com o nome GASGAS, como também é feito na Moto3 pelo Grupo Pierer na Husqvarna e CFMOTO.

No MotoGP, todos os componentes teriam de ser idênticos e com o mesmo design. No entanto, os privilégios de concessão não se aplicam a uma marca como a GASGAS porque a mota está classificada e homologada como uma KTM e esta marca ganhou demasiados lugares no pódio no período planeado.

Se um dia a Pierer Mobility AG optar por um desenvolvimento separado (por exemplo, com a MV Agusta para 2027) e, por conseguinte, também for avaliada separadamente no Campeonato do Mundo de Construtores, terá de provar à MSMA que as marcas KTM e GASGAS representam dois projectos de MotoGP completamente diferentes, apesar da propriedade comum do grupo e que, por conseguinte, deve ser efectuada uma homologação separada. Teria mesmo de ser provado ao GPC que não existe qualquer troca de dados e informações entre as duas marcas na classe de MotoGP.

"Nesse caso, espero que o bom senso prevaleça e que a filosofia original e a intenção dos nossos regulamentos sejam respeitadas", disse um funcionário.

De qualquer forma, um projeto deste tipo teria de ser aprovado primeiro pela MSMA e depois pela Comissão de Grandes Prémios. Por conseguinte, teria de haver diferenças, por exemplo, na relação diâmetro/curso, no ângulo dos cilindros e em determinados componentes de potência. Como é sabido, a cilindrada do motor será reduzida de 1000 para 850 cc em 2027.

"Do meu ponto de vista, os motores de quatro cilindros com um diâmetro definido estarão no início", diz o projetista de motores da KTM, Kurt Trieb. "Os motores de três cilindros estão, portanto, fora de questão, embora tal conceito seja tecnicamente interessante."

Kurt Trieb consideraria tecnicamente apelativo um desenvolvimento interno para a MV Agusta para 2027. No entanto, tendo em conta a situação geopolítica, a inflação e as elevadas taxas de juro, ainda não é claro se será possível à Pierer Mobility AG financiar a entrada da MV Agusta na nova classe de MotoGP de 850cc em 2027 devido às suas capacidades técnicas e económicas.

Só uma vez, desde o início da nova era dos quatro tempos do MotoGP em 2002, é que um projeto foi interrompido pelas autoridades responsáveis: a equipa WCM de Bob McLean e Peter Clifford teve de retirar a sua moto do Campeonato do Mundo de MotoGP em 2003, antes do início da época em Welkom, porque o motor de 990cc de quatro cilindros em linha era demasiado semelhante ao motor da Yamaha R1 Superbike e não foi classificado como protótipo. A Yamaha R1 da equipa Harris WMC só foi homologada em Portugal,