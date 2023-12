Alex Márquez: "Marc también es rápido en el triciclo"

"Afortunadamente, en 2023 tuve la oportunidad de unirme a un equipo como Gresini Racing, pequeño, familiar, pero al mismo tiempo muy apasionado. Y me encontré con una Ducati que -como todos sabemos- es muy competitiva", dijo Alex Márquez en una entrevista con "Radio Catalunya", echando la vista atrás a una temporada en la que recuperó la confianza tras dos arduos años en el LCR Honda.

Por primera vez desde su temporada de debut como piloto oficial de Repsol Honda, el joven Márquez volvió al podio, y en el segundo Gran Premio de la temporada. También cruzó la línea de meta como ganador por primera vez en su carrera en MotoGP, aunque sólo en la distancia sprint en Silverstone y Sepang.

Sobre las diferencias entre la RC213V y la Desmosedici, el español de 27 años explicó metafóricamente: "Es como pilotar una moto para niños o una moto para adultos. La Ducati es mucho más fácil de manejar: Te caes menos, la Ducati se siente más cómoda y transmite mucha más seguridad".

Esto contrasta con la Honda, como pone de relieve el historial de caídas de los pilotos oficiales del Repsol Honda(29 caídas para Marc Márquez, 24 para Joan Mir). Según Alex Márquez, esto se debe al límite de la moto, por lo que el piloto tiene la tentación de dar constantemente el 110%. "Vas más allá de los límites de la moto porque quieres estar donde están los demás".

Álex no aconsejó expresamente a su hermano mayor Marc que se pasara a la familia Ducati. "Nunca le dije que se fuera a Ducati. Marc es un chico inteligente, no hay que decirle nada", dijo el piloto de Gresini. "Tenía dudas sobre si su estilo de pilotaje se adaptaría a la Ducati, pero al final vio que ocho pilotos Ducati con estilos de pilotaje diferentes eran rápidos sobre la moto, lo que le dio mucha confianza. Por supuesto, me hizo algunas preguntas, pero compartí mi opinión con él menos como piloto Ducati que como hermano. Porque he vivido todo lo que ha pasado desde 2020 y ha sido muy difícil para él".

Compartir box con Marc Márquez, seis veces campeón de MotoGP en 2024, es algo que el bicampeón del mundo de las categorías pequeñas ve como positivo: "Tener un hermano ocho veces campeón del mundo te hace cuestionarte más las cosas, pero con el tiempo me he acostumbrado. Ahora lo veo sobre todo como una motivación tenerle en el equipo, porque con un compañero tan competitivo también mejoras", espera el noveno clasificado en el Mundial de MotoGP 2023. Entonces, ganar el Mundial por equipos para el Gresini Racing también es posible.

Sin embargo, la gran pregunta en la mente de los aficionados y observadores de la escena es: ¿Puede Marc Márquez ganar también su noveno título de piloto en el equipo cliente Ducati de Faenza con la GP23 de la temporada pasada?

"Todavía es muy pronto para hacer predicciones, pero creo que sí", responde Alex Márquez. Después de todo, su nuevo compañero de equipo terminó cuarto en el primer test invernal en Valencia: "Es cierto que Valencia es una pista donde él es muy bueno, se ha adaptado rápidamente. Pero conozco a Marc: puedes darle un triciclo y será rápido. Todavía es pronto para hablar de ello, pero creo que con su experiencia en el punto en el que está ahora, puede luchar por el título."

Resultado del test de Valencia (28 de noviembre):

1º Viñales, Aprilia, 1'29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 s

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 s

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023 tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.