Alex Márquez : "Marc est aussi rapide en tricycle".

Le pilote Gresini-Ducati Alex Márquez parle des avantages de la Desmosedici et évalue les chances de son nouveau coéquipier et frère Marc Márquez.

"Heureusement, en 2023, j'ai eu la possibilité de rejoindre une équipe comme Gresini Racing - petite, familiale, mais en même temps très passionnée. Et j'ai trouvé une Ducati qui, comme nous le savons tous, est très compétitive", a déclaré Alex Márquez dans une interview accordée à "Radio Catalunya", revenant sur une saison qui lui a permis de reprendre confiance en lui après deux années laborieuses sur la LCR-Honda.

Pour la première fois depuis sa saison rookie en tant que pilote officiel Repsol-Honda, le cadet Márquez est revenu sur le podium - et ce dès le deuxième Grand Prix de la saison. Il a également franchi la ligne d'arrivée en vainqueur pour la première fois de sa carrière en MotoGP, même si ce n'était que sur la distance du sprint à Silverstone et Sepang.

Concernant les différences entre la RC213V et la Desmosedici, l'Espagnol de 27 ans a expliqué de manière imagée : "C'est comme si vous conduisiez un vélo d'enfant ou un vélo d'adulte. La Ducati est beaucoup plus facile à manier : On tombe moins, la Ducati est plus confortable et donne beaucoup plus de sécurité".

Tout le contraire de la Honda, comme le souligne le bilan des crashs des pilotes officiels Repsol-Honda(29 chutes pour Marc Márquez, 24 pour Joan Mir). Selon Alex Márquez, cela est dû à la limite de la moto, raison pour laquelle le pilote est tenté de se donner constamment à 110 pour cent. "Tu vas au-delà des limites de la moto parce que tu veux aller là où les autres sont".

Concrètement, Alex n'a pas conseillé à son frère aîné Marc de rejoindre la famille Ducati. "Je ne lui ai jamais dit d'aller chez Ducati. Marc est un gars intelligent, il n'y a rien à lui dire", a déclaré le pilote Gresini. "Il avait des doutes sur la compatibilité de son style de pilotage avec la Ducati, mais à la fin, il a vu que huit pilotes Ducati avec des styles de pilotage différents étaient rapides avec la moto, cela l'a beaucoup rassuré. Bien sûr, il m'a posé quelques questions, mais j'ai partagé mon opinion avec lui moins en tant que pilote Ducati qu'en tant que frère. Car j'ai vécu tout ce qui s'est passé depuis 2020 et qui a été très difficile pour lui".

Partager le box de Marc Márquez, sextuple champion du monde de MotoGP, en 2024, le double champion du monde des petites catégories le voit d'un bon œil : "Avoir un frère octuple champion du monde fait que l'on est davantage remis en question, mais avec le temps, je m'y suis habitué. Maintenant, je vois surtout comme une motivation le fait qu'il vienne dans l'équipe, car avec un coéquipier aussi compétitif, tu t'améliores aussi", espère le neuvième du classement général du championnat du monde MotoGP 2023. A ce moment-là, la victoire du championnat du monde par équipe serait également possible pour Gresini Racing.

Mais la grande question qui préoccupe les fans et les observateurs de la scène est la suivante : Marc Márquez peut-il également remporter son neuvième titre de pilote dans l'équipe cliente Ducati de Faenza sur la GP23 de la saison passée ?

"Il est encore trop tôt pour faire des pronostics, mais je pense que oui", a répondu Alex Márquez. Après tout, son nouveau coéquipier s'est tout de suite classé quatrième lors des premiers tests hivernaux à Valence : "C'est vrai que Valence est un circuit sur lequel il est très bon, il s'est rapidement adapté. Mais je connais Marc : tu peux aussi lui donner un tricycle et il sera rapide. Il est encore tôt pour en parler, mais je pense qu'avec l'expérience qu'il a acquise, au point où il en est, il peut se battre pour le titre".

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.