Alex Márquez: "Marc è veloce anche sul triciclo".

"Fortunatamente, nel 2023 ho avuto l'opportunità di entrare a far parte di un team come Gresini Racing, piccolo, a conduzione familiare, ma allo stesso tempo molto appassionato. E ho trovato una Ducati che, come tutti sappiamo, è molto competitiva", ha dichiarato Alex Márquez in un'intervista a "Radio Catalunya", ripensando a una stagione in cui ha ritrovato la fiducia in se stesso dopo due anni difficili con la LCR Honda.

Per la prima volta dalla sua stagione da esordiente come pilota ufficiale Repsol Honda, il giovane Márquez è tornato sul podio - e nel secondo Gran Premio della stagione. Ha anche tagliato il traguardo da vincitore per la prima volta nella sua carriera in MotoGP, anche se solo sulla distanza in volata a Silverstone e Sepang.

Sulle differenze tra la RC213V e la Desmosedici, il 27enne spagnolo ha spiegato metaforicamente: "È come guidare una moto per bambini o una moto per adulti. La Ducati è molto più facile da gestire: Si fanno meno incidenti, la Ducati è più confortevole e trasmette molta più sicurezza".

Questo è in netto contrasto con la Honda, come sottolinea il record di cadute dei piloti Repsol Honda(29 cadute per Marc Márquez, 24 per Joan Mir). Secondo Alex Márquez, ciò è dovuto ai limiti della moto, motivo per cui il pilota è tentato di dare costantemente il 110 per cento. "Vai oltre i limiti della moto perché vuoi essere dove sono gli altri".

Alex non ha consigliato espressamente al fratello maggiore Marc di passare alla famiglia Ducati. "Non gli ho mai detto di passare alla Ducati. Marc è un ragazzo intelligente, non c'è bisogno di dirgli nulla", ha detto il pilota di Gresini. "Aveva dei dubbi sul fatto che il suo stile di guida si adattasse alla Ducati, ma alla fine ha visto che otto piloti Ducati con stili di guida diversi erano veloci sulla moto, e questo gli ha dato molta fiducia. Naturalmente mi ha fatto alcune domande, ma ho condiviso con lui la mia opinione non tanto come pilota Ducati quanto come fratello. Perché ho vissuto tutto quello che è successo dal 2020 in poi e per lui è stato molto difficile".

Condividere il box con il sei volte campione della MotoGP Marc Márquez nel 2024 è un aspetto che il due volte campione del mondo delle classi minori vede come positivo: "Avere un fratello che è otto volte campione del mondo ti fa mettere in discussione di più le cose, ma col tempo mi sono abituato. Ora lo vedo soprattutto come una motivazione per averlo in squadra, perché con un compagno di squadra così competitivo, anche tu migliori", spera il pilota nono classificato nel Campionato del Mondo MotoGP 2023. Quindi anche vincere il Campionato del Mondo a squadre per Gresini Racing è possibile.

Tuttavia, la grande domanda che si pongono i fan e gli osservatori della scena è: Marc Márquez può anche vincere il suo nono titolo di pilota nel team clienti Ducati di Faenza con la GP23 della scorsa stagione?

"È ancora presto per fare previsioni, ma credo di sì", ha risposto Alex Márquez. Dopotutto, il suo nuovo compagno di squadra ha chiuso al quarto posto i primi test invernali a Valencia: "È vero che Valencia è una pista dove lui è molto bravo, si è adattato velocemente. Ma conosco Marc: puoi dargli un triciclo e sarà veloce. È ancora presto per parlarne, ma credo che con la sua esperienza al punto in cui si trova ora, possa lottare per il titolo".

Risultati dei test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1'29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.