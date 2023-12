Alex Márquez: "O Marc também é rápido no triciclo"

Alex Márquez, piloto da Gresini Ducati, fala sobre as vantagens da Desmosedici e avalia as hipóteses do seu novo companheiro de equipa e irmão Marc Márquez.

"Felizmente, tive a oportunidade de me juntar a uma equipa como a Gresini Racing em 2023 - pequena, familiar, mas ao mesmo tempo muito apaixonada. E encontrei uma Ducati que - como todos sabemos - é muito competitiva", disse Alex Márquez numa entrevista à "Radio Catalunya", fazendo uma retrospetiva de uma época em que recuperou a confiança após dois anos difíceis na LCR Honda.

Pela primeira vez desde a sua época de estreia como piloto da Repsol Honda, o jovem Márquez regressou ao pódio - e no segundo Grande Prémio da época. Ele também cruzou a linha de chegada como vencedor pela primeira vez na sua carreira no MotoGP, embora apenas na distância de sprint em Silverstone e Sepang.

Sobre as diferenças entre a RC213V e a Desmosedici, o espanhol de 27 anos explicou metaforicamente: "É como pilotar uma moto de criança ou uma moto para adultos. A Ducati é muito mais fácil de manusear: Cai-se menos, a Ducati é mais confortável e transmite muito mais segurança".

Isto contrasta fortemente com a Honda, tal como o registo de quedas dos pilotos de fábrica da Repsol Honda(29 quedas para Marc Márquez, 24 para Joan Mir) sublinha. De acordo com Alex Márquez, isto deve-se ao limite da mota, e é por isso que o piloto é tentado a dar constantemente 110 por cento. "Ultrapassamos os limites da mota porque queremos estar onde os outros estão".

Alex não aconselhou especificamente o seu irmão mais velho Marc a mudar para a família Ducati. "Nunca lhe disse para ir para a Ducati. Marc é um cara inteligente, não é preciso dizer nada a ele", disse o piloto da Gresini. "Ele tinha dúvidas sobre se o seu estilo de pilotagem se adequaria à Ducati, mas no final viu que oito pilotos da Ducati com estilos de pilotagem diferentes eram rápidos na moto, o que lhe deu muita confiança. Claro que me fez algumas perguntas, mas partilhei a minha opinião com ele menos como piloto da Ducati do que como irmão. Porque eu vivi tudo o que aconteceu desde 2020 e tem sido muito difícil para ele."

Partilhar as boxes com o hexacampeão de MotoGP Marc Márquez em 2024 é algo que o bicampeão mundial das classes mais pequenas vê como positivo: "Ter um irmão que é oito vezes campeão do mundo faz-nos questionar mais as coisas, mas habituei-me a isso com o tempo. Agora vejo isso principalmente como uma motivação para tê-lo na equipa, porque com um companheiro de equipa tão competitivo, também se melhora", espera o nono classificado no Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023. Então, ganhar o Campeonato do Mundo de Equipas para a Gresini Racing também é possível.

No entanto, a grande questão na mente dos fãs e observadores da cena é: Marc Márquez também pode ganhar seu nono título de piloto na equipe de clientes da Ducati de Faenza na GP23 da temporada passada?

"Ainda é muito cedo para fazer previsões, mas acho que sim", respondeu Alex Márquez. Afinal de contas, o seu novo companheiro de equipa terminou em quarto lugar no primeiro teste de inverno em Valência: "É verdade que Valência é uma pista onde ele é muito bom, adaptou-se rapidamente. Mas eu conheço o Marc: podemos dar-lhe um triciclo e ele será rápido. Ainda é cedo para falar sobre isso, mas acredito que com a sua experiência no ponto em que está agora, ele pode lutar pelo título."

Resultado do teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1'29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.