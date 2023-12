Deuil pour le pilote de course et promoteur de GP Franz Rau (69)

Franz Rau est tombé malade l'année dernière et est décédé aujourd'hui à la clinique universitaire de Heidelberg. L'Allemand a couru en championnat du monde 500 cm3 et s'est fait un nom en tant qu'organisateur (Pro Superbike et Grand Prix).

Ces derniers temps, le calme était revenu autour de Franz Rau, l'ex-pilote de course, promoteur de GP de moto (Nürburgring, Salzbourg et Brno) et organisateur de longue date de la ProSuperbike, le championnat international allemand de Superbike, d'habitude si agile et remuant. Il a laissé une trace profonde dans le sport motocycliste allemand et international en tant qu'associé de l'agence événementielle MotoMotion et comptait également parmi les habitués des Classic Events avec les anciennes stars.

Et seul un petit cercle d'amis de longue date et de connaissances proches savait que Franz Rau luttait depuis un certain temps contre de graves problèmes de santé et qu'il avait passé près de cinq mois à la Kranlenhaus depuis l'année précédente sans que les médecins ne parviennent à trouver la cause de ses maux.

Aujourd'hui, Franz Rau est décédé peu après son 69e anniversaire à la clinique universitaire de Heidelberg. "C'est un jour triste. Mon partenaire, ami et compagnon de lutte Franz Rau s'est endormi aujourd'hui à 13h44. Heureusement, Franz m'a encore aidé à fêter mon 75e anniversaire", a écrit aujourd'hui sur Facebook Steve McLaughlin, l'ancienne star américaine du Superbike, vainqueur de la Daytona 200, découvreur de Freddie Spencer et partenaire commercial MotoMotion de Franz Rau. "Nous avons discuté de notre passé commun avec ProSuperbike et avons retenu que pendant des années, nous avons été le seul promoteur de GP au monde à organiser deux Grand Prix par an pour la Dorna. Pour ce faire, nous avons organisé des courses de camions pendant trois ans et les avons ramenées à Assen. Nous avons positionné de nombreux événements sur Eurosport, fait le Los Angeles Summercross et mené à bien une centaine d'autres aventures. Franz a touché et rendu heureux des milliers de coureurs et de fans avec sa passion pour la course".

Franz Rau a également fait bonne figure en tant que pilote de moto. Il a été vice-champion d'Allemagne en 500 cm3 et a également participé au championnat du monde en tant que pilote privé avec sa Suzuki 500 vert vif sponsorisée par la société de location de voitures Kazenmaier. Avec sa 9e place au GP de Brno, il a obtenu son meilleur résultat en championnat du monde.

Cher Franzl, tu vas nous manquer, en raison de ton énergie inépuisable, de ta passion sans limite pour la course, de tes visions et de ton combat inlassable contre les fédérations non professionnelles comme le DMSB, la FIM et autres fonctionnaires à l'esprit éternel.

Nos condoléances vont à la femme de Franz Raus, Olga, à son fils Johannes et à sa fille.

Repose en paix, cher Franz.