Lutto per il pilota e promotore di GP Franz Rau (69)

Negli ultimi tempi c'era un po' di silenzio intorno a Franz Rau, l'ex pilota agile e irrequieto, promotore di GP di motociclismo (Nürburgring, Salisburgo e Brno) e organizzatore di lunga data della ProSuperbike, il campionato internazionale tedesco di Superbike, che ha lasciato il segno nello sport motociclistico tedesco e internazionale come partner dell'agenzia di eventi MotoMotion ed è stato anche un habitué dei Classic Events con le vecchie star.

Solo una ristretta cerchia di amici di lunga data e di conoscenti intimi sapeva che Franz Rau stava lottando da tempo con gravi problemi di salute e che dall'anno precedente aveva trascorso quasi cinque mesi nella Kranlenhaus senza che i medici riuscissero a trovare la causa dei suoi disturbi.

Oggi, poco dopo il suo 69° compleanno, Franz Rau è morto all'ospedale universitario di Heidelberg. "Un giorno triste. Il mio socio, amico e compagno d'armi Franz Rau si è addormentato alle 13.44 di oggi. Fortunatamente, Franz mi ha aiutato a festeggiare il mio 75° compleanno", ha scritto oggi su Facebook Steve McLaughlin, ex stella della Superbike statunitense, vincitore della 200 miglia di Daytona, scopritore di Freddie Spencer e partner commerciale di Franz Rau alla MotoMotion. "Abbiamo parlato del nostro passato comune con ProSuperbike e abbiamo notato che per anni siamo stati l'unico promotore di GP al mondo a organizzare due Gran Premi all'anno per Dorna. Abbiamo organizzato gare di camion per tre anni e le abbiamo riportate ad Assen. Abbiamo posizionato molti eventi su Eurosport, organizzato il Los Angeles Summercross e un centinaio di altre avventure. Franz ha toccato e reso felici migliaia di piloti e fan con la sua passione per le corse".

Franz Rau si è distinto anche come pilota di moto. Si è classificato secondo nel campionato tedesco 500cc e ha partecipato al campionato mondiale come pilota privato con la sua Suzuki 500 verde veleno sponsorizzata dall'autonoleggio Kazenmaier. Ha ottenuto il suo miglior risultato nel campionato mondiale con il 9° posto al GP di Brno.

Caro Franzl, ci mancherai per la tua inesauribile energia, per la tua sconfinata passione per le corse, per la tua visione e per la tua instancabile lotta contro organizzazioni poco professionali come la DMSB, la FIM e altri funzionari eternamente di ieri.

Le nostre condoglianze vanno alla moglie Olga, al figlio Johannes e alla figlia di Franz Rau.

Riposa in pace, caro Franz.