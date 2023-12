Luto pelo piloto de corridas e promotor de GPs Franz Rau (69)

Franz Rau adoeceu no ano passado e faleceu hoje no Hospital Universitário de Heidelberg. O alemão participou no Campeonato do Mundo de 500cc e tornou-se famoso como organizador de eventos (Pro Superbike e Grande Prémio).

Nos últimos tempos, Franz Rau, o ágil e irrequieto ex-piloto, promotor de GPs de motociclismo (Nürburgring, Salzburging e Brno) e organizador de longa data do ProSuperbike, o Campeonato Internacional Alemão de Superbike, que deixou a sua marca no desporto motorizado alemão e internacional como sócio da agência de eventos MotoMotion e que também era presença assídua nos Classic Events com as velhas estrelas, andava muito calado.

E apenas um pequeno círculo de amigos de longa data e conhecidos próximos sabia que Franz Rau se debatia há algum tempo com graves problemas de saúde e que, desde o ano passado, tinha passado quase cinco meses no Kranlenhaus sem que os médicos conseguissem descobrir a causa das suas doenças.

Hoje, pouco depois do seu 69º aniversário, Franz Rau morreu no Hospital Universitário de Heidelberg. "Um dia triste. O meu parceiro, amigo e camarada de armas Franz Rau adormeceu hoje às 13h44. Felizmente, Franz ajudou-me a celebrar o meu 75º aniversário", escreveu hoje no Facebook Steve McLaughlin, antiga estrela das Superbikes americanas, vencedor da Daytona 200, descobridor de Freddie Spencer e parceiro de negócios da MotoMotion de Franz Rau. "Falámos sobre o nosso passado comum com a ProSuperbike e notámos que durante anos fomos o único promotor de GP no mundo a organizar duas corridas de Grande Prémio por ano para a Dorna. Organizámos corridas de camiões durante três anos e trouxemo-las de volta a Assen. Posicionámos muitos eventos no Eurosport, organizámos o Summercross de Los Angeles e uma centena de outras aventuras. O Franz tocou e fez milhares de pilotos e fãs felizes com a sua paixão pelas corridas".

Franz Rau também fez uma bela figura como piloto de motos. Foi segundo classificado no campeonato alemão de 500cc e também competiu no campeonato do mundo como piloto privado na sua Suzuki 500 verde veneno patrocinada pela Kazenmaier car hire. Obteve o seu melhor resultado no campeonato do mundo com o 9º lugar no GP de Brno.

Caro Franzl, sentiremos a sua falta devido à sua energia inesgotável, à sua paixão sem limites pelas corridas, à sua visão e à sua luta incansável contra organizações pouco profissionais como a DMSB, a FIM e outros funcionários eternamente de ontem.

As nossas condolências vão para a esposa Olga, para o filho Johannes e para a filha de Franz Rau.

Descansa em paz, querido Franz.