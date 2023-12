Jack Miller (KTM): "¿44 carreras? Me pagan por ello"

En 2023, vivimos la primera temporada de GP con el nuevo formato sprint, con un total de 39 carreras (el sprint en la carrera de casa de Miller en Phillip Island fue víctima del viento y el tiempo, entre otras cosas) en el programa para los ases de MotoGP a lo largo de 20 fines de semana de GP. En 2024, el Campeonato del Mundo de Motociclismo puede esperar el calendario más largo de la historia, con 22 Grandes Premios, lo que significa que se prevén 44 salidas para la categoría reina.

No es ningún secreto que algunos pilotos critican esta evolución. El piloto de Red Bull KTM Jack Miller (28 años) no es uno de ellos; dejó su Australia natal a los 15 años para vivir su sueño como piloto de carreras.

Jack, en la primera parte de nuestra entrevista sobre tu primera temporada sobre la KTM RC16, explicabas que cuanto más te sientas sobre la moto, mejor te vuelves. Entonces, ¿te parecen bien 44 carreras por temporada?

Por supuesto. Estoy cansado después de la temporada, pero me pagan por correr con esta moto 44 veces al año.

Es interesante que los pilotos de MotoGP tengan opiniones muy diferentes sobre este tema. Fabio Quartararo, por ejemplo, piensa que no es necesario un sprint cada fin de semana. Brad Binder responde a la misma pregunta: "Salgo de Sudáfrica a finales de enero y vuelvo a casa el 1 de diciembre. ¿Por qué cree que lo hago? Para correr".

Así son las cosas. No vengo a Andorra durante la temporada para sentarme en el sofá, montar en bicicleta, hacer footing o cualquier otra cosa... Lo hago para competir. Eso es lo que me gusta, y desde mi punto de vista, cuantas más carreras hacemos, más rápido pasa el año. Cuando tienes una semana libre y estás en Andorra, lo mejor del día es ir a dar una vuelta en bici o entrenar en el gimnasio. No es divertido, es aburrido para nosotros como extranjeros.



No me malinterpretes, tengo a Brad allí, por ejemplo, y eso está bien, pero no es mi familia. Somos compañeros, nos divertimos, pero también tengo amigos que conozco desde que era niño, tengo a mi familia y lo que más me apetece es pasar tiempo con ellos.

Todo el mundo dice que eres un buen compañero que crea buen ambiente.

Puede que unos me perciban de forma diferente a otros. Mucha gente piensa que soy el loco de Australia, pero al fin y al cabo pasamos mucho tiempo juntos en el equipo. Al final, estas personas se convierten en tu familia porque pasas mucho tiempo viajando juntos. Así que tienes que sentirte cómodo y tener ganas de entrar en boxes cada día en vez de decir: "Otra vez ellos".



También crecí con mucha gente a mi alrededor: amigos, familia y gente que trabajaba para mis padres y vivía en nuestra casa... Y cuando vienes a Europa y vives en casa de otras personas, aprendes a no crear problemas innecesarios porque si no te pueden echar de casa y no tener dónde dormir. Así que aprendes a no reaccionar ante cada pequeña cosa, porque de todos modos te olvidarás de ella diez minutos o media hora después.



Ese es mi carácter. Quiero que todo el mundo lo disfrute. Tenemos una vida fantástica, en este mundo y especialmente con este trabajo. No tiene sentido crear problemas. Si lo miras todo negativamente, sería una situación de mierda.

Volviendo a las 44 carreras previstas para 2024. ¿Qué le parecería un resultado de huelga para poder neutralizar el factor neumáticos, por ejemplo? También facilitaría el regreso de los pilotos que vuelven de una lesión.

Una especie de comodín... Entiendo que a veces un neumático funciona peor que otro, así es la vida. También puede pasar cuando compras un coche o cualquier otra cosa. Cuando la gente hace las cosas a mano, siempre habrá diferencias.



Pasé por un momento muy difícil cuando perdí el campeonato del mundo contra Alex Márquez [en Moto3 en 2014] y pasé mucho tiempo culpando a mucha gente, excepto a mí mismo. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que en realidad fui yo quien perdió el campeonato y nadie más. Fue culpa mía. Hubo muchas carreras en las que la moto funcionó, en las que hice un buen trabajo, hasta que ocurrió un error estúpido.



En este mundo, a veces es difícil admitirlo cuando las cosas funcionan. Pero todo el mundo tiene un día en el que el neumático va mal. A veces tienes suerte porque ocurre en la FP2, otras veces ocurre en la carrera de GP.