Jack Miller (KTM) : "44 courses ? Je suis payé pour ça".

En 2023, nous avons assisté à la première saison de GP avec le nouveau format de sprint, avec 39 courses (le sprint à domicile de Miller à Phillip Island a justement été victime du vent et des intempéries) au programme pour les as du MotoGP sur 20 week-ends de GP. En 2024, le championnat du monde de motocyclisme connaîtra son calendrier le plus long avec 22 Grands Prix, soit 44 départs prévus pour la catégorie reine.

Ce n'est un secret pour personne que certains pilotes voient cette évolution d'un œil critique. Le pilote Red Bull-KTM Jack Miller (28 ans) n'en fait pas partie, il a quitté son Australie natale à l'âge de 15 ans pour vivre son rêve de pilote de course.

Jack, dans la première partie de notre interview sur ta première saison sur la KTM RC16, tu expliquais que plus on est sur la moto, plus on s'améliore. Est-ce que 44 courses par saison te conviennent donc ?

Bien sûr que oui. Après la saison, je suis fatigué, mais je suis payé pour courir 44 fois par an sur cette moto.

Il est intéressant de constater que les pilotes de MotoGP ont des points de vue très différents sur ce sujet. Fabio Quartararo, par exemple, pense qu'il n'est pas nécessaire de faire un sprint tous les week-ends. Brad Binder répond à la même question : "Je quitte l'Afrique du Sud fin janvier et je rentre à la maison le 1er décembre. Pourquoi crois-tu que je fais ça ? Pour faire des courses".

C'est comme ça. Je ne viens pas en Andorre pendant la saison pour m'asseoir sur mon canapé, faire du vélo, du jogging ou quoi que ce soit d'autre... Je le fais pour faire des courses. C'est ce que j'aime, et de mon point de vue, plus on fait de courses, plus l'année passe vite. Quand tu as une semaine de libre et que tu es en Andorre, le point fort de ta journée est un tour de vélo ou un entraînement à la gym. Ce n'est pas amusant, c'est ennuyeux pour nous, les étrangers.



Il ne faut pas se méprendre, j'ai par exemple Brad là-bas et c'est bien, mais ce n'est pas ma famille. Nous sommes des potes, nous sommes de bons amis, mais j'ai aussi des amis que je connais depuis l'enfance, j'ai ma famille et ce que j'attends le plus, c'est de passer du temps avec eux.

Tout le monde dit que tu es un bon coéquipier qui met de l'ambiance.

Il se peut que certains me perçoivent différemment que d'autres. Beaucoup de gens pensent que je suis le fou d'Australie, mais en fin de compte, nous passons beaucoup de temps ensemble dans l'équipe. Au bout du compte, ces gens deviennent ta famille, car tu passes beaucoup de temps ensemble. Il faut donc se sentir à l'aise et avoir hâte de rentrer dans le box tous les jours, plutôt que de se dire : "Encore eux".



J'ai aussi grandi avec beaucoup de gens autour de moi - des amis, de la famille, des gens qui travaillaient pour mes parents et qui vivaient dans notre maison... Et quand tu viens en Europe et que tu vis chez d'autres personnes, tu apprends à ne pas créer de problèmes inutiles, parce que tu pourrais être expulsé de la maison et ne plus avoir de place pour dormir. On apprend donc à ne pas réagir à la moindre petite chose parce que, de toute façon, tu l'auras oubliée dix minutes ou une demi-heure plus tard.



C'est mon caractère. Je veux que tout le monde puisse en profiter. Nous avons une vie fantastique, dans ce monde et surtout avec ce travail. Créer des problèmes ne sert à rien. Si l'on considère tout négativement, ce serait une situation plutôt merdique.

Revenons aux 44 courses prévues en 2024. Que penserais-tu d'un résultat biffé, afin que le facteur pneus puisse être neutralisé par exemple. Cela faciliterait aussi le retour des pilotes qui reviennent de blessure.

Une sorte de joker... Je comprends que parfois un pneu fonctionne moins bien qu'un autre, c'est comme ça dans la vie. Cela peut aussi arriver quand tu achètes une voiture ou autre chose. Quand les gens fabriquent des choses à la main, il y aura toujours des différences.



J'ai traversé un moment très difficile lorsque j'ai perdu le championnat du monde au profit d'Alex Márquez [en Moto3 en 2014] et j'ai passé beaucoup de temps à blâmer de nombreuses personnes, sauf moi-même. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que c'était en réalité moi qui avais perdu le championnat, et personne d'autre. C'était ma faute. Il y a eu tellement de courses où la moto a fonctionné, où j'ai fait du bon travail - jusqu'à ce qu'une erreur stupide se produise.



Dans ce monde, il est parfois difficile de l'admettre quand les choses fonctionnent. Mais tout le monde a aussi un jour où le pneu est mauvais. Parfois, on a de la chance parce que cela arrive en FP2, d'autres fois, cela arrive en course de GP.