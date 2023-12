Jack Miller (KTM): "44 gare? Mi pagano per questo"

Nel 2023, abbiamo vissuto la prima stagione di GP con il nuovo formato sprint, con un totale di 39 gare (la gara sprint di Miller a Phillip Island è stata vittima del vento e delle condizioni atmosferiche) in programma per gli assi della MotoGP in 20 weekend di GP. Nel 2024, il Campionato del Mondo di Motociclismo potrà contare sul calendario più lungo di sempre, con 22 Gran Premi, il che significa che sono previste 44 partenze per la classe regina.

Non è un segreto che alcuni piloti siano critici nei confronti di questo sviluppo. Il pilota Red Bull KTM Jack Miller (28 anni) non è uno di loro: ha lasciato la natia Australia all'età di 15 anni per vivere il suo sogno di pilota.

Jack, nella prima parte della nostra intervista sulla tua prima stagione in sella alla KTM RC16, hai spiegato che più ti siedi sulla moto, più migliori. Quindi 44 gare a stagione vanno bene per te?

Certamente. Sono stanco dopo la stagione, ma sono pagato per correre con questa moto 44 volte all'anno.

È interessante notare come i piloti della MotoGP abbiano opinioni molto diverse su questo argomento. Fabio Quartararo, ad esempio, pensa che non sia necessario fare uno sprint ogni fine settimana. Brad Binder risponde alla stessa domanda: "Lascio il Sudafrica alla fine di gennaio e torno a casa il 1° dicembre. Secondo voi perché lo faccio? Per correre".

È così. Non vengo ad Andorra durante la stagione per sedermi sul mio divano, andare in bicicletta, fare jogging o altro... Lo faccio per gareggiare. È quello che amo e, dal mio punto di vista, più gare facciamo, più velocemente passa l'anno. Quando hai una settimana libera e sei ad Andorra, il momento clou della tua giornata è fare un giro in bicicletta o allenarti in palestra. Non è divertente, è noioso per noi stranieri.



Non fraintendetemi, ho Brad lì, per esempio, ed è bello, ma non è la mia famiglia. Siamo amici, ci divertiamo, ma ho anche degli amici che conosco da quando ero bambino, ho la mia famiglia e sono quelli con i quali mi diverto di più.

Tutti dicono che sei un buon compagno di squadra che crea una buona atmosfera.

Forse alcuni mi percepiscono in modo diverso da altri. Molti pensano che io sia il pazzo australiano, ma alla fine della giornata passiamo molto tempo insieme in squadra. Alla fine, queste persone diventano la tua famiglia perché passate molto tempo a viaggiare insieme. Quindi devi sentirti a tuo agio e non vedere l'ora di arrivare ai box ogni giorno, invece di dire: "Ancora loro".



Sono anche cresciuto con molte persone intorno a me: amici, parenti, persone che lavoravano per i miei genitori e che vivevano in casa nostra... E quando si arriva in Europa e si vive in casa di altre persone, si impara a non creare problemi inutili, perché altrimenti si rischia di essere cacciati di casa e di non avere un posto dove dormire. Quindi impari a non reagire a ogni piccola cosa, perché tanto te ne dimentichi dieci minuti o mezz'ora dopo.



Questo è il mio carattere. Voglio che tutti se la godano. Abbiamo una vita fantastica, in questo mondo e soprattutto con questo lavoro. Non ha senso creare problemi. Se si guarda tutto in modo negativo, sarebbe una situazione piuttosto schifosa.

Torniamo alle 44 gare previste per il 2024. Cosa ne pensa di un risultato di sciopero per neutralizzare, ad esempio, il fattore pneumatici? Inoltre, renderebbe più facile il ritorno per i piloti che rientrano da un infortunio.

Una specie di jolly... Capisco che a volte uno pneumatico funziona peggio di un altro, è la vita. Può succedere anche quando si acquista un'auto o qualsiasi altra cosa. Quando si fanno le cose a mano, ci saranno sempre delle differenze.



Ho attraversato un momento molto difficile quando ho perso il campionato del mondo contro Alex Márquez [in Moto3 nel 2014] e ho passato molto tempo a incolpare molte persone, tranne me stesso. Mi ci è voluto molto tempo per capire che in realtà ero stato io a perdere il campionato e nessun altro. È stata colpa mia. Ci sono state tante gare in cui la moto ha funzionato, in cui ho fatto un buon lavoro, finché non è successo uno stupido errore.



In questo mondo, a volte è difficile ammettere che le cose funzionano. Ma tutti hanno un giorno in cui lo pneumatico non va bene. A volte sei fortunato perché succede nelle FP2, altre volte succede nella gara del GP.