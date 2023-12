Jack Miller (KTM): "44 corridas? Pagam-me para isso"

Em 2023, vivemos a primeira época de GP com o novo formato de sprint, com um total de 39 corridas (o sprint na corrida caseira de Miller em Phillip Island foi vítima do vento e do tempo) no programa para os ases de MotoGP ao longo de 20 fins-de-semana de GP. Em 2024, o Campeonato do Mundo de Motociclismo pode contar com o calendário mais longo de sempre, com 22 Grandes Prémios, o que significa que estão previstas 44 partidas para a categoria rainha.

Não é segredo que alguns pilotos estão a criticar este desenvolvimento. O piloto da Red Bull KTM Jack Miller (28) não é um deles; deixou a sua Austrália natal aos 15 anos para viver o seu sonho como piloto de corridas.

Jack, na primeira parte da nossa entrevista sobre a tua primeira época com a KTM RC16, explicaste que quanto mais te sentas na moto, melhor ficas. Então, 44 corridas por época são suficientes para ti?

Claro que sim. Estou cansado depois da época, mas sou pago para correr com esta mota 44 vezes por ano.

É interessante que os pilotos de MotoGP tenham opiniões muito diferentes sobre este assunto. Fabio Quartararo, por exemplo, acha que não é preciso um sprint todos os fins-de-semana. Brad Binder responde à mesma pergunta: "Deixo a África do Sul no final de janeiro e regresso a casa a 1 de dezembro. Porque é que acham que faço isso? Para correr".

É assim que as coisas são. Não venho a Andorra durante a época para me sentar no meu sofá, andar de bicicleta, fazer jogging ou outra coisa qualquer... faço-o para correr. É disso que gosto e, do meu ponto de vista, quanto mais corridas fizermos, mais depressa passa o ano. Quando se tem uma semana livre e se está em Andorra, o ponto alto do dia é ir dar um passeio de bicicleta ou treinar no ginásio. Não é divertido, é aborrecido para nós, estrangeiros.



Não me interpretem mal, tenho lá o Brad, por exemplo, e isso é bom, mas ele não é a minha família. Somos amigos, divertimo-nos, mas também tenho amigos que conheço desde criança, tenho a minha família e é com eles que estou mais ansioso por passar tempo.

Todos dizem que é um bom companheiro de equipa, que cria um bom ambiente.

Posso ser visto de forma diferente por uns e por outros. Muitas pessoas pensam que sou o maluco da Austrália, mas no fim de contas passamos muito tempo juntos na equipa. No final, estas pessoas tornam-se a nossa família porque passamos muito tempo a viajar juntos. Por isso, temos de nos sentir confortáveis e ansiosos por ir para as boxes todos os dias, em vez de dizermos: "Eles outra vez".



Também cresci com muita gente à minha volta - amigos, família e pessoas que trabalhavam para os meus pais e viviam em nossa casa... E quando se vem para a Europa e se vive em casa de outras pessoas, aprende-se a não criar problemas desnecessários, porque senão podemos ser expulsos de casa e não ter onde dormir. Por isso, aprendemos a não reagir a cada pequena coisa porque, de qualquer forma, esquecemos o assunto dez minutos ou meia hora depois.



É esse o meu carácter. Quero que toda a gente se divirta. Temos uma vida fantástica, neste mundo e especialmente com este trabalho. Não vale a pena criar problemas. Se olharmos para tudo de forma negativa, a situação seria bastante má.

Voltando às 44 corridas previstas para 2024. O que pensaria de um resultado de greve para que o fator pneu pudesse ser neutralizado, por exemplo? Também facilitaria o regresso dos pilotos que regressam de lesões.

Uma espécie de brincadeira... Compreendo que, por vezes, um pneu funciona pior do que outro, é a vida. Também pode acontecer quando se compra um carro ou qualquer outra coisa. Quando as pessoas fazem as coisas à mão, há sempre diferenças.



Passei por um momento muito difícil quando perdi o campeonato do mundo para o Alex Márquez [em Moto3, em 2014] e passei muito tempo a culpar muita gente - exceto eu próprio. Demorei muito tempo a perceber que, de facto, fui eu que perdi o campeonato e mais ninguém. A culpa foi minha. Houve tantas corridas em que a mota funcionou, em que fiz um bom trabalho - até que aconteceu um erro estúpido.



Neste mundo, por vezes é difícil admitir quando as coisas estão a funcionar. Mas toda a gente tem um dia em que o pneu está mau. Por vezes temos sorte porque acontece no FP2, outras vezes acontece na corrida de GP.