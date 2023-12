Valentino Rossi: stivali invernali nel caldo della Malesia

Il fatto che un test invernale di MotoGP non significhi necessariamente temperature invernali non ha disturbato Valentino Rossi a Sepang nel 2007, quando si è presentato con stivali di pelliccia appositamente realizzati - solo una delle sue tante gag.

Nei primi anni della sua gloriosa carriera nei GP, la leggenda della MotoGP Valentino Rossi ha più volte dato vita a spettacoli e scene sorprendenti dopo le sue vittorie.

Una volta ha fatto salire sul suo passeggino una bambola gonfiabile di Claudia Schiffer durante l'ultimo giro del GP d'Italia, un'altra volta si è messo in spalla uno scimpanzé di peluche sul podio, un'altra volta ancora è stato fermato da due membri del fan club vestiti da carabinieri dopo aver tagliato il traguardo al Mugello, per esempio; Gli hanno comminato una multa di circa 200 euro per aver sorpassato sulla corsia di destra, per aver sorpassato prima di una curva cieca e per aver guidato troppo vicino all'auto che lo precedeva.

Quando il suo compagno di squadra alla Yamaha e grande rivale Jorge Lorenzo ha imitato sfacciatamente questi scherzi a partire dalla stagione 2008, Rossi ha interrotto le sue gag e le sue scappatelle.

Rossi ha dimostrato la sua ingegnosità anche nel 2007, in occasione del test MotoGP a Sepang/Malesia, ma all'epoca la gag era principalmente per il suo divertimento. È rimasta nascosta al grande pubblico.

Rossi si è fatto fare un paio di stivali da corsa con il rivestimento in pelliccia, uno grigio chiaro e uno nero, tramite l'allora responsabile marketing di Dainese Vittorio Cafaggi. Ma l'eccentrico Valentino non voleva sfoggiare questi stivali dopo aver fatto snowboard in Trentino durante l'après-ski, bensì a temperature tropicali durante i test invernali della MotoGP a Sepang, tra tutti i luoghi.

Vittorio Cafaggi ricorda: "In occasione dello shooting per la nuova campagna pubblicitaria Dainese, svoltosi a Rovereto, Valentino è rimasto particolarmente colpito dai nuovi stivali 'Yoyo Lady' in pelle di cavallo, presentati per la collezione Ski & Snowboard Winter 2007. Così ha prontamente fatto realizzare dai tecnici D-Tec un originale modello di stivale da corsa Replica Valentino "peloso", che ha poi presentato sulla Yamaha durante i test invernali in Malesia, nonostante le temperature non proprio invernali. Come da tradizione, anche per questo modello è stata mantenuta la doppia colorazione, con uno stivale in bianco e l'altro in nero".