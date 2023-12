Valentino Rossi: Botas de inverno no calor da Malásia

Nos primeiros anos da sua gloriosa carreira no GP, a lenda do MotoGP Valentino Rossi causou repetidamente espectáculos e cenas surpreendentes após as suas vitórias.

Uma vez, uma boneca insuflável de Claudia Schiffer montou no seu assento na última volta do GP de Itália, uma vez colocou um chimpanzé de peluche ao ombro no pódio, outra vez foi parado por dois membros de um clube de fãs vestidos de carabinieri depois de cruzar a meta em Mugello, por exemplo; Aplicaram-lhe uma multa de cerca de 200 euros - por ultrapassar na faixa da direita, por ultrapassar antes de uma curva fechada e por conduzir demasiado perto do carro da frente.

Quando o seu companheiro de equipa na Yamaha e grande rival Jorge Lorenzo imitou descaradamente estas piadas a partir da época de 2008, Rossi parou com as suas brincadeiras e escapadelas.

Rossi também demonstrou a sua ingenuidade em 2007 no teste de MotoGP em Sepang/Malásia, mas na altura a piada era principalmente para seu próprio divertimento. Ficou escondida do público em geral.

Rossi tinha um par de botas de corrida feitas com capas de pele, uma cinzenta clara e outra preta, através do então diretor de marketing da Dainese, Vittorio Cafaggi. Mas o peculiar Valentino não queria mostrar estas botas algures depois de fazer snowboard em Trentino durante o après-ski - mas sim em temperaturas tropicais no teste de inverno do MotoGP em Sepang, entre todos os locais.

Vittorio Cafaggi recorda: "Na sessão de fotos para a nova campanha publicitária da Dainese, que teve lugar em Rovereto, Valentino ficou particularmente impressionado com as novas botas 'Yoyo Lady' em pele de cavalo, que foram apresentadas para a coleção Ski & Snowboard inverno 2007. Assim, ele prontamente pediu aos técnicos da D-Tec que lhe fizessem um modelo original de bota de corrida Replica Valentino "peluda", que ele então apresentou na Yamaha durante os testes de inverno na Malásia, apesar das temperaturas não exatamente invernais. Mantendo a tradição, o esquema de cores duplo também foi mantido para este modelo, com uma bota em branco e a outra em preto."