Les meilleurs sprinters de la saison MotoGP 2023

Pour la première fois au cours de la saison écoulée, un sprint MotoGP d'une demi-durée de course a eu lieu le samedi après-midi lors de chaque Grand Prix, à l'exception du GP d'Australie à Phillip Island où le sprint Tissot, reporté au dimanche, a été annulé en raison du mauvais temps et de fortes rafales de vent. Il y a donc eu 19 sprints au total, dans lesquels des demi-points ont été attribués aux neuf premiers (12 points pour le vainqueur, encore 1 point pour la 9e place).

Six coureurs se sont partagés les 19 victoires au sprint : Jorge Martin s'est imposé comme le roi du sprint de la saison avec neuf triomphes sur la courte distance (dont cinq en série de Misano à Buriram) - et a ainsi répondu aux attentes. En raison de son explosivité, le Madrilène a été considéré dès le début comme le favori du sprint. "Au début de l'année, tout le monde pensait que Martin allait gagner les sprints", sait le "Martinator" lui-même. "Mais j'avais du mal à croire en moi, même si j'avais déjà remporté un titre en Moto3. Mais quand j'ai commencé à gagner, cela m'a aussi donné confiance pour dimanche".

Le champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia a tout de même remporté quatre sprints, dont le premier sprint historique lors de l'ouverture de la saison à Portimão le 25 mars. "Au début, les sprints m'ont un peu sauvé, mais à la fin, ils m'ont mis en difficulté", sait le pilote officiel Ducati, qui a fixé sa quatrième et dernière victoire au sprint de la saison en août sur le Red Bull Ring de Spielberg. "Dans la deuxième partie de la saison, j'ai toujours eu des difficultés au sprint, je n'ai jamais été aussi rapide que prévu ou que dans la première partie de la saison".

L'Italien de 26 ans a identifié son accident angoissant peu après le départ du GP de Catalogne, le 3 septembre, comme le point de rupture. "Sur le plan mental, je n'ai ensuite plus réussi à être performant à 100 %, surtout en début de course ou lors des qualifications".

L'as Red Bull-KTM Brad Binder (Las Termans et Jerez) et le pilote Gresini-Ducati Alex Márquez (Silverstone et Sepang) ont chacun remporté deux victoires au sprint. Le troisième du championnat du monde Marco Bezzecchi du Mooney VR46 Racing Team de Rossi et le capitaine d'Aprilia Aleix Espargaró ont inscrit leur nom sur la liste des vainqueurs de sprint à Assen et à Barcelone.

Qui a donc profité le plus du nouveau format ? Tout d'abord les spectateurs, car Martin a maintenu le championnat du monde ouvert jusqu'à la finale de la saison grâce à sa forte récolte de sprints. S'il n'y avait eu que des points de championnat du monde dans les 20 courses de distance complète comme l'année dernière, Bagnaia serait déjà parti à Valence en tant que champion.

En fin de saison, Brad Binder avait réalisé la troisième meilleure performance au sprint, ce qui lui avait valu la quatrième place au championnat du monde. Sans ces points, le vainqueur du GP d'Australie Johann Zarco l'aurait devancé au classement général.

En revanche, l'ex-champion du monde Fabio Quartararo a toujours eu du mal sur la Yamaha M1 lors des qualifications et, par la suite, au sprint. Le Français a certes hérité d'un podium au sprint de Binder à Assen (en raison d'une infraction "track limits" du pilote KTM), mais au total, sans points de sprint, "El Diablo" ferait un bond de la dixième à la septième place dans le classement ajusté.

Le cas des pilotes Honda est intéressant : Alors que Marc Márquez ne marquait des points que lors des sprints avant la pause estivale et que, sur l'ensemble de la saison, il a marqué près de 40% de ses points au championnat du monde sur cette courte distance, ses collègues de marque de cette année, Joan Mir et Takaaki Nakagami, sont les seuls pilotes titulaires à ne s'être classés dans le top 9 d'aucun sprint Tissot.

Le classement des sprints 2023 (après 19 courses de sprint) :

1. Martin, 168 points. 2. Bagnaia 140. 3. Binder 109. 4. Bezzecchi 87. 5. Marini 54. 6. Viñales 54. 7. Alex Márquez 50. 8. Aleix Espargaró 48. 9. Miller 47. 10. Marc Márquez 38. 11. Zarco 37. 12. Di Giannantonio 19. 13. Quartararo 19. 14. Oliveira 14. 15. Bastianini 13. 16. Pedrosa 10. 17. Rins 9. 18. Morbidelli 7. 19. Pol Espargaró 4. 20. Augusto Fernández 3. 21. Raúl Fernández 1.

Voici ce que serait le classement du championnat du monde sans les points du sprint (après 20 courses de GP) :

1. Bagnaia, 327 points. 2. Martin 260. 3. Bezzecchi 242. 4. Zarco 188 5. Binder 184. 6. Aleix Espargaró 158. 7. Quartararo 153. 8. Viñales 150. 9. Marini 147. 10. Di Giannantonio 132. 11. Alex Márquez 127. 12. Miller 116. 13. Morbidelli 95. 14. Bastianini 71. 15. Oliveira 62. 16. Augusto Fernández 68. 17. Marc Márquez 58. 18. Nakagami 56. 19. Raúl Fernández 50. 20. Rins 45. 21. Pedrosa 22. 22. Mir 26. 23. Savadori 12. 24. Pol Espargaró 11. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Le classement final réel du championnat du monde MotoGP en 2023 (après 39 courses au total) :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.