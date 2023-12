I migliori velocisti della stagione 2023 della MotoGP

Per la prima volta nella scorsa stagione, in tutti i Gran Premi si è svolta una volata della MotoGP sulla metà della distanza di gara il sabato pomeriggio; solo nel GP d'Australia a Phillip Island la Tissot Sprint è stata rinviata alla domenica a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento. In totale si sono svolte 19 volate, in ognuna delle quali sono stati assegnati metà punti ai primi 9 classificati (12 punti per il vincitore, 1 punto per il 9° posto).

Le 19 vittorie in volata sono state condivise da sei corridori: Jorge Martin si è incoronato re degli sprint della stagione con nove trionfi sulla breve distanza (di cui cinque consecutivi da Misano a Buriram) - ed è stato all'altezza delle aspettative. Grazie alla sua esplosività, il madrileno è stato considerato il favorito della volata fin dall'inizio. "All'inizio dell'anno, tutti pensavano che Martin avrebbe vinto le volate", dice lo stesso "Martinator". "Ma io facevo fatica a credere in me stesso, anche se avevo già vinto un titolo in Moto3. Ma quando ho iniziato a vincere, mi ha dato fiducia anche per domenica".

Il Campione del Mondo Francesco "Pecco" Bagnaia ha vinto quattro sprint, tra cui la storica prima sprint all'apertura della stagione a Portimão il 25 marzo. "All'inizio le volate mi hanno salvato un po', ma alla fine mi hanno messo in difficoltà", ha detto il pilota della Ducati, che ha ottenuto la sua quarta e ultima vittoria in volata della stagione al Red Bull Ring di Spielberg in agosto. "Nella seconda metà della stagione ho sempre avuto difficoltà in volata, non sono mai stato veloce come mi aspettavo o come nella prima metà della stagione".

Il 26enne italiano ha individuato nello spaventoso incidente avvenuto poco dopo la partenza del GP di Catalogna del 3 settembre il punto critico. "Mentalmente non sono più stato in grado di lavorare al 100%, soprattutto nelle prime fasi di gara e nelle qualifiche".

L'asso della Red Bull KTM Brad Binder (Las Termans e Jerez) e il pilota Gresini Ducati Alex Márquez (Silverstone e Sepang) hanno festeggiato due vittorie in volata ciascuno. Il bronzo mondiale Marco Bezzecchi del Mooney VR46 Racing Team di Rossi e il capitano dell'Aprilia Aleix Espargaró si sono aggiunti alla lista dei vincitori di volate rispettivamente ad Assen e a Barcellona.

Chi ha beneficiato maggiormente del nuovo formato? Innanzitutto gli spettatori, perché Martin ha tenuto aperto il campionato del mondo fino al finale di stagione grazie alle sue ottime prestazioni in volata. Se i punti del campionato mondiale fossero stati assegnati solo nelle 20 gare a distanza, come l'anno scorso, Bagnaia sarebbe già andato a Valencia da campione.

Brad Binder ha ottenuto il terzo miglior punteggio in volata alla fine della stagione, che gli è valso il quarto posto nel Campionato del Mondo. Senza questi punti, il vincitore del GP d'Australia Johann Zarco lo avrebbe preceduto nella classifica generale.

L'ex campione del mondo Fabio Quartararo, invece, ha ripetutamente faticato in qualifica e successivamente in volata sulla Yamaha M1. Sebbene il francese abbia ereditato un podio in volata da Binder ad Assen (a causa di un'infrazione ai "limiti della pista" da parte del pilota KTM), "El Diablo" sarebbe balzato dal 10° al 7° posto nella classifica generale senza punti in volata.

Il caso dei piloti Honda è interessante: Mentre Marc Márquez ha ottenuto punti solo nelle volate prima della pausa estiva e ha fissato quasi il 40% dei suoi punti mondiali sulla breve distanza nel corso dell'intera stagione, i suoi colleghi di marca Joan Mir e Takaaki Nakagami quest'anno sono stati gli unici piloti regolari a non entrare nella top 9 in nessuna volata Tissot.

La classifica degli sprint puri 2023 (dopo 19 gare sprint):

1° Martin, 168 punti. 2. Bagnaia 140. 3. Binder 109. 4. Bezzecchi 87. 5. Marini 54. 6. Viñales 54. 7. Alex Márquez 50. 8. Aleix Espargaró 48. 9. Miller 47. 10. Marc Márquez 38. 11. Zarco 37. 12. Di Giannantonio 19. 13. Di Giannantonio 19. 13. Quartararo 19. 14. Oliveira 14. 15. Bastianini 13. 16. Pedrosa 10. 17. Rins 9. 18. Morbidelli 7. 19. Pol Espargaró 4. 20. Augusto Fernández 3. 21. Raúl Fernández 1.

Ecco come sarebbe la classifica del campionato senza punti sprint (dopo 20 GP):

1° Bagnaia, 327 punti. 2. Martin 260. 3. Bezzecchi 242. 4. Zarco 188 5. Binder 184. 6. Aleix Espargaró 158. 7. Quartararo 153. 8. Viñales 150. 9. Marini 147. 10. Di Giannantonio 132. 11. Alex Márquez 127. 12. Miller 116. 13. Morbidelli 95. 14. Bastianini 71. 15. Oliveira 62. 16. Augusto Fernández 68. 17. Marc Márquez 58. 18. Nakagami 56. 19. Raúl Fernández 50. 20. Rins 45. 21. Pedrosa 22. 22. Mir 26. 23. Savadori 12. 24. Pol Espargaró 11. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

L'attuale classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP 2023 (dopo un totale di 39 gare):

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.