Os melhores sprinters da época de 2023 do MotoGP

Pela primeira vez na época passada, um sprint de MotoGP com mais de metade da distância da corrida teve lugar no Sábado à tarde em todos os Grandes Prémios; apenas no GP da Austrália em Phillip Island o Tissot Sprint foi adiado para Domingo devido ao mau tempo e fortes rajadas de vento. Isto significou que se realizaram um total de 19 sprints, em cada um dos quais foram atribuídos meios pontos aos 9 primeiros classificados (12 pontos para o vencedor, 1 ponto para o 9º classificado).

As 19 vitórias ao sprint foram partilhadas por seis pilotos: Jorge Martin coroou-se o rei do sprint da época com nove triunfos na curta distância (cinco deles consecutivos de Misano a Buriram) - e assim correspondeu às expectativas. Devido à sua explosividade, o madrileno foi considerado o favorito ao sprint desde o início. "No início do ano, todos pensavam que o Martin ia ganhar os sprints", diz o próprio "Martinator". "Mas eu tinha dificuldade em acreditar em mim próprio, apesar de já ter ganho um título de Moto3. Mas quando comecei a ganhar, isso deu-me confiança para domingo também."

O Campeão do Mundo Francesco "Pecco" Bagnaia venceu quatro sprints, incluindo a histórica estreia ao sprint na abertura da época em Portimão, a 25 de março. "No início, os sprints salvaram-me um pouco, mas no final colocaram-me em apuros", disse o piloto de fábrica da Ducati, que garantiu a sua quarta e última vitória de sprint da época no Red Bull Ring em Spielberg, em agosto. "Na segunda metade da época, tive sempre dificuldades no sprint, nunca fui tão rápido como esperado ou tão rápido como na primeira metade da época."

O italiano de 26 anos identificou o seu acidente assustador pouco depois do início do GP da Catalunha, a 3 de setembro, como o ponto de rutura. "Mentalmente, deixei de ser capaz de estar a 100 por cento depois disso, especialmente nas fases iniciais das corridas ou na qualificação."

O ás da Red Bull KTM Brad Binder (Las Termans e Jerez) e o piloto da Gresini Ducati Alex Márquez (Silverstone e Sepang) celebraram duas vitórias ao sprint cada. O medalhado de bronze do Campeonato do Mundo Marco Bezzecchi, da Mooney VR46 Racing Team de Rossi, e o capitão da Aprilia Aleix Espargaró juntaram-se à lista de vencedores de sprint em Assen e Barcelona, respetivamente.

Quem é que beneficiou mais com o novo formato? Em primeiro lugar, os espectadores, porque Martin manteve o campeonato do mundo em aberto até ao final da época graças ao seu forte desempenho ao sprint. Se só houvesse pontos para o campeonato do mundo nas 20 corridas de distância completa, como foi o caso no ano passado, Bagnaia já teria viajado para Valência como campeão.

Brad Binder teve a terceira melhor pontuação de sprint no final da época, o que lhe valeu o quarto lugar no Campeonato do Mundo. Sem estes pontos, o vencedor do GP da Austrália, Johann Zarco, teria terminado à sua frente na classificação geral.

O antigo campeão mundial Fabio Quartararo, por outro lado, teve várias dificuldades na qualificação e, posteriormente, no sprint com a Yamaha M1. Apesar de o francês ter herdado o pódio do sprint de Binder em Assen (devido a uma infração aos "limites da pista" cometida pelo piloto da KTM), "El Diablo" saltou do 10º para o sétimo lugar na classificação ajustada sem pontos no sprint.

O caso dos pilotos da Honda é interessante: Enquanto Marc Márquez só marcou pontos nos sprints antes da pausa de verão e fixou quase 40% dos seus pontos no campeonato do mundo na curta distância ao longo de toda a época, os seus colegas de marca Joan Mir e Takaaki Nakagami foram os únicos pilotos regulares que este ano não conseguiram entrar no top 9 em qualquer sprint da Tissot.

A tabela de sprint puro 2023 (após 19 corridas de sprint):

1º Martin, 168 pontos. 2. Bagnaia 140. 3. Binder 109. 4. Bezzecchi 87. 5. Marini 54. 6. Viñales 54. 7. Alex Márquez 50. 8. Aleix Espargaró 48. 9. Miller 47. 10. Marc Márquez 38. 11. Zarco 37. 12. Di Giannantonio 19. 13. Quartararo 19. 14. Oliveira 14. 15. Bastianini 13. 16. Pedrosa 10. 17. Rins 9. 18. Morbidelli 7. 19. Pol Espargaró 4. 20. Augusto Fernández 3. 21. Raúl Fernández 1.

Esta é a classificação do campeonato sem os pontos de sprint (após 20 corridas de GP):

1º Bagnaia, 327 pontos. 2. Martin 260. 3. Bezzecchi 242. 4. Zarco 188 5. Binder 184. 6. Aleix Espargaró 158. 7. Quartararo 153. 8. Viñales 150. 9. Marini 147. 10. Di Giannantonio 132. 11. Alex Márquez 127. 12. Miller 116. 13. Morbidelli 95. 14. Bastianini 71. 15. Oliveira 62. 16. Augusto Fernández 68. 17. Marc Márquez 58. 18. Nakagami 56. 19. Raúl Fernández 50. 20. Rins 45. 21. Pedrosa 22. 22. Mir 26. 23. Savadori 12. 24. Pol Espargaró 11. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

A atual classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 (após um total de 39 corridas):

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.