Morbidelli : La chance de gagner le duel Yamaha existait

Franco Morbidelli a fait ses adieux à l'équipe d'usine Yamaha en tant que 13e du championnat du monde et sans podium. Quels aspects positifs il retient néanmoins et ce que Fabio Quartararo a fait de mieux dans la deuxième partie de la saison.

Après ses trois victoires en MotoGP et son titre de vice-champion sur la Petronas-Yamaha lors de la saison Corona raccourcie de 2020, les moments forts ont été rares pour Franco Morbidelli en tant que pilote officiel Yamaha. Il y avait succédé à Maverick Viñales en septembre 2021, lors de son retour à la compétition après une opération des ligaments croisés et du ménisque. Même lorsque les séquelles de cette blessure se sont estompées, les succès n'ont pas été au rendez-vous pour l'Italo-Brésilien.

Deux quatrièmes places dans des conditions d'adhérence particulières en début de saison à Termas de Río Hondo ont été le comble pour le 13e du classement mondial 2023 : "Il y a certainement eu quelques bonnes courses, comme l'Argentine cette année, et quelques bonnes remontées après de mauvaises qualifications, par exemple à Sepang. Je me souviens de nombreuses manœuvres de dépassement", a déclaré "Franky" lors de ses adieux à Yamaha en cherchant les moments forts de ces quelques années.

Maigre consolation : la M1 n'était manifestement pas compétitive en 2023. Même Fabio Quartararo, encore champion en 2021 et vice-champion du monde en 2022, a connu de grandes difficultés en se classant dixième au championnat du monde. Yamaha a finalement vécu la deuxième saison sans victoire de l'ère MotoGP, ce qui n'était arrivé auparavant qu'en 2003.

Durant la première moitié de la saison au moins, Morbidelli était nettement plus proche de son coéquipier que l'année précédente. Il a atteint la pause estivale avec seulement sept points de moins au compteur. "Oui, cette année, j'ai senti que j'avais une chance d'être le meilleur pilote Yamaha", a approuvé le champion du monde Moto2 2017. "Dans la première moitié de la saison, nous étions bien là, nous étions dans cette lutte. Mais en seconde moitié... Peut-être était-ce dû à l'annonce [de son départ de Yamaha] ou peut-être à quelques autres choses qui se sont passées dans l'équipe - et en plus, Fabio a fait un travail formidable, il a été pratiquement impeccable dans la seconde moitié de la saison".

"Nous avons eu de gros problèmes pour entrer en Q2 - et il a toujours réussi à entrer dans le top 10 juste le vendredi. Cela a contribué à ce qu'il fasse une deuxième partie de saison d'enfer", a expliqué Morbidelli, ce qui a fait la différence de son point de vue. "Nous n'avons pas réussi à entrer directement en Q2 dans la deuxième partie de la saison et nous en avons souffert. L'écart s'est donc un peu creusé, mais j'ai définitivement senti que j'avais une chance, et surtout, en termes de rythme de course, la vitesse est toujours là".

Les éventuelles modifications apportées à la moto auraient moins joué un rôle. "Non. Je pense que l'autre côté a simplement fait un meilleur travail", a répondu le pilote de 29 ans, rendant ainsi hommage à l'équipe du stand de Quartararo. "Dans la première moitié de la saison, ils ont eu autant de mal que nous à se qualifier pour la Q2. Dans cette première moitié, nous avons souvent réussi à laisser Fabio derrière nous en qualifications. Dans la deuxième moitié, en revanche, c'était plus difficile. Ils ont donc réussi à faire un pas - et pas nous".

"Du point de vue de la vitesse en qualifications, nous sommes restés à peu près au même point. Du point de vue du rythme de course, nous avons ensuite fait un excellent travail. Mais si tu pars de la 14e place sur la grille, il est très peu probable de rattraper un Fabio en 7e position sur la grille", sait le futur pilote Pramac-Ducati Morbidelli. "Vous pouvez peut-être vous rapprocher, mais vous ne le rattraperez pas".

