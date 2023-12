Morbidelli: possibilità di vittoria nel duello con la Yamaha

Dopo le tre vittorie in MotoGP e il secondo posto in sella alla Petronas Yamaha nella breve stagione del coronavirus del 2020, i momenti salienti per Franco Morbidelli come pilota ufficiale Yamaha sono stati pochi. È subentrato a Maverick Viñales nel settembre 2021, al suo rientro dopo l'intervento al legamento crociato e al menisco. Anche quando i postumi dell'infortunio si sono attenuati, i successi dell'italo-brasiliano non si sono concretizzati.

Due quarti posti in condizioni di aderenza speciale all'inizio della stagione a Termas de Río Hondo sono state le sensazioni più alte per il 13° pilota nella classifica del Campionato del Mondo 2023. "Ci sono state sicuramente alcune buone gare, come l'Argentina quest'anno, e alcuni buoni recuperi dopo sessioni di qualifica scadenti, ad esempio a Sepang. Ricordo molte manovre di sorpasso", ha detto "Franky", ripensando ai momenti salienti degli ultimi anni mentre si congedava dalla Yamaha.

Una piccola consolazione: la M1 non era ovviamente competitiva nel 2023. Persino Fabio Quartararo, campione nel 2021 e secondo classificato nel 2022, ha faticato a finire decimo nel campionato mondiale. La Yamaha finì per vivere la seconda stagione senza vittorie dell'era MotoGP; era successo solo nel 2003.

Almeno nella prima metà di questa stagione, Morbidelli è stato molto più vicino al suo compagno di squadra rispetto all'anno precedente. Si è presentato alla pausa estiva con soli sette punti in meno nel campionato. "Sì, quest'anno sentivo di avere la possibilità di essere il miglior pilota Yamaha", ha dichiarato il campione del mondo Moto2 2017. "Nella prima metà della stagione siamo stati bravi, eravamo in lotta. Ma nella seconda metà... Forse è stato l'annuncio [del suo ritiro dalla Yamaha] o forse altre cose che sono successe nel team - e Fabio ha fatto un ottimo lavoro, nella seconda metà della stagione è stato praticamente impeccabile".

"Abbiamo avuto grossi problemi ad entrare in Q2 - e lui è sempre riuscito ad entrare nella top 10 il venerdì. Questo ha contribuito a fargli vivere una seconda parte di stagione straordinaria", ha detto Morbidelli, spiegando cosa secondo lui ha fatto la differenza. "Nella seconda parte della stagione non siamo riusciti a entrare subito in Q2 e di conseguenza abbiamo sofferto. Il distacco è aumentato un po', ma sentivo di avere una possibilità e, soprattutto in termini di ritmo di gara, la velocità c'è sempre".

Eventuali modifiche alla moto avrebbero avuto un ruolo minore. "No. Penso che l'altra parte abbia semplicemente fatto un lavoro migliore", ha risposto il 29enne, rendendo omaggio alla squadra dei box di Quartararo. "Nella prima metà della stagione, hanno avuto gli stessi problemi che abbiamo avuto noi per entrare in Q2. In questa prima metà, siamo riusciti spesso a lasciare Fabio dietro di noi in qualifica. Nella seconda metà, invece, è stato più difficile. Quindi loro sono riusciti a fare un passo avanti, mentre noi no".

"In termini di velocità in qualifica, eravamo praticamente fermi a quel punto. In termini di ritmo di gara, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ma quando parti dalla 14esima posizione in griglia, è molto improbabile che tu possa raggiungere Fabio al settimo posto", dice il futuro pilota Pramac Ducati Morbidelli. "Potresti avvicinarti, ma non riusciresti a prenderlo".

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.

Risultati test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1'29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431