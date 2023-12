Morbidelli: Ainda há hipóteses de vitória no duelo com a Yamaha

Após as suas três vitórias no MotoGP e o título de vice-campeão na Petronas Yamaha na curta temporada de coronavírus de 2020, os destaques de Franco Morbidelli como piloto de fábrica da Yamaha foram poucos e distantes entre si. Ele assumiu o lugar de Maverick Viñales em setembro de 2021 em seu retorno após a cirurgia do ligamento cruzado e do menisco. Mesmo quando os efeitos secundários desta lesão diminuíram, os sucessos do ítalo-brasileiro não se concretizaram.

Dois quartos lugares em condições especiais de aderência no início da temporada deste ano em Termas de Río Hondo foram os sentimentos mais elevados para o 13º classificado na classificação do Campeonato do Mundo de 2023. "Houve definitivamente algumas boas corridas, como a Argentina este ano, e algumas boas recuperações após más sessões de qualificação, por exemplo em Sepang. Lembro-me de muitas manobras de ultrapassagem", disse "Franky", recordando os pontos altos dos últimos anos ao despedir-se da Yamaha.

Uma pequena consolação: a M1 não era obviamente competitiva em 2023. Mesmo Fabio Quartararo, campeão em 2021 e vice-campeão em 2022, lutou para terminar em décimo lugar no campeonato mundial. A Yamaha acabou experimentando a segunda temporada sem vitórias da era do MotoGP; isso só havia acontecido antes em 2003.

Pelo menos na primeira metade desta época, Morbidelli esteve muito mais próximo do seu companheiro de equipa do que no ano anterior. Ele foi para a pausa de verão com apenas sete pontos a menos no campeonato. "Sim, este ano senti que tinha uma hipótese de ser o melhor piloto da Yamaha", concordou o Campeão do Mundo de Moto2 de 2017. "Na primeira metade da época estivemos bem, estávamos na luta. Mas na segunda metade... Talvez tenha sido o anúncio [da sua retirada da Yamaha] ou talvez algumas outras coisas que aconteceram na equipa - e o Fabio fez um excelente trabalho, na segunda metade da época esteve praticamente impecável."

"Tivemos grandes problemas para entrar na Q2 - e ele conseguiu sempre ficar entre os 10 primeiros na sexta-feira. Isso contribuiu para que ele tivesse uma segunda metade de temporada excelente", disse Morbidelli, explicando o que ele acredita ter feito a diferença. "Não conseguimos entrar diretamente na Q2 na segunda metade da época e sofremos com isso. A diferença ficou um pouco maior como resultado, mas eu definitivamente senti que tinha uma chance, e especialmente em termos de ritmo de corrida, a velocidade está sempre lá."

Quaisquer alterações na mota teriam tido um papel menos importante. "Não. Acho que o outro lado simplesmente fez um trabalho melhor", respondeu o piloto de 29 anos, prestando homenagem à equipa de boxes de Quartararo. "Na primeira metade da época, eles tiveram tantas dificuldades como nós para entrar na Q2. Nesta primeira metade, conseguimos muitas vezes deixar o Fabio para trás na qualificação. Na segunda metade, no entanto, foi mais difícil. Assim, eles conseguiram dar um passo - e nós não."

"Em termos de velocidade de qualificação, estávamos praticamente parados nesse ponto. Em termos de ritmo de corrida, fizemos um ótimo trabalho. Mas quando se parte de 14º na grelha, é muito improvável que se consiga apanhar o Fabio em sétimo lugar," diz o futuro piloto da Pramac Ducati Morbidelli. "Podes conseguir aproximar-te, mas não vais conseguir apanhá-lo."

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.

Resultados Teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1'29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431