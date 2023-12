Massimo Rivola: "Ocho Ducati no sirven para el Mundial"

Con un 6º y 7º puesto en el Campeonato del Mundo para Aleix Espargaró y Maverick Viñales y un 3º puesto en el Campeonato de Constructores, Aprilia no cumplió sus propias expectativas en 2023. De cara a 2024, Massimo Rivola advirtió: "Lo peor que puedes hacer es reaccionar de forma exagerada cuando las cosas no van bien. Si nos fijamos en la primera mitad de la temporada, no estuvimos a la altura en cuanto a rendimiento, ni en cuanto a resultados. Mantuvimos la calma, seguimos empujando y luego celebramos dos victorias".

Sin embargo, también hubo contratiempos, como el GP de Malasia. "Pero en Tailandia, donde deberíamos haber sido una mierda, el rendimiento no fue malo en absoluto. La moto está mejorando en general. Austria también fue una pista modesta para nosotros en el pasado, pero este año Maverick casi consigue la pole position."

"Si ponemos todo junto, podemos ser rápidos. Todo depende de los detalles y tenemos que trabajar más diligentemente en ellos. Regularmente sólo nos ganan los chicos de Ducati y tienen una enorme ventaja con ocho motos en liza, ocho motos fantásticas, y el año que viene será aún peor porque la moto que ganó el título mundial la pilotará Marc Márquez. Eso no suena bien para toda la competición", suspira Rivola. "Es un trabajo difícil, pero no nos queda más remedio que hacer una moto mejor y dejar de cometer errores".

"¿Cómo hacerlo? El trabajo en equipo da sus frutos", está convencido el CEO de Aprilia Racing. "Tenemos que reflexionar sobre lo que hemos conseguido hasta ahora y entender realmente por qué no fuimos rápidos en algunas carreras. Si el piloto tiene el entorno adecuado, puede marcar la diferencia. Ese extra para cerrar la brecha final puede venir del piloto. Estoy convencido de ello".

Sin embargo, el requisito básico es una RS-GP24 potente: "La moto del año que viene tiene que ser mejor, y no hay motivos para dudarlo. Así que la pregunta será: ¿Cuánto mejorará KTM, cuánto mejorará Ducati, con la ventaja que ya tenían? ¿Y Yamaha? Lo que mostraron en Sepang fue un poco preocupante", dijo Rivola, refiriéndose a los puestos 5º y 7º de Quartararo y Morbidelli, mientras que ninguna Aprilia terminó entre las 10 primeras en el GP de Malasia. "Tendrán 'concesiones' y lo permitimos, pero parezco un tonto porque ¿por qué íbamos a hacer eso? Pero el mayor problema es que tenemos ocho Ducati superrápidas en el campo".

Después de la rápida subida de la temporada 2022, Rivola citó, entre otras cosas, las exageradas expectativas como un factor de desánimo, especialmente en la primera mitad de este año. Entonces, ¿piensa Noale afrontar la nueva temporada con expectativas más bajas? "Uno nunca se propone rebajar las expectativas", dijo el italiano, apartándolas de un plumazo. "El objetivo debe ser ser el segundo mejor constructor. Sabemos que es difícil enfrentarse a Ducati con la ventaja que tienen ahora, numérica y estadísticamente, con todos los datos que recogen. Porque el tiempo en pista es la manera de desarrollar la moto. Y así consiguen el doble de 'tiempo en pista'".

"No quiero ofender a nadie, porque ellos lo han hecho y nosotros no", añadió Rivola. "El problema es que no se les debería haber permitido hacerlo. Se lo digo a Carmelo [Ezpeleta] todos los días. No digo que no estén en su derecho. Lo han conseguido, han invertido mucho, bien hecho. Pero no es bueno para el campeonato del mundo".

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023 tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 84. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.

Resultados test de Valencia (28 de noviembre):

1º Viñales, Aprilia, 1'29.253 min.

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 s

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431