Massimo Rivola : "Huit Ducati, ce n'est pas bon pour le championnat".

Avec les 6e et 7e places d'Aleix Espargaró et de Maverick Viñales au championnat du monde et la 3e place au championnat du monde des constructeurs, Aprilia n'a pas répondu à ses propres attentes en 2023. En vue de 2024, Massimo Rivola a lancé un avertissement : "La pire chose que l'on puisse faire est de réagir de manière excessive lorsque les choses ne se déroulent pas correctement. Si l'on regarde la première moitié de la saison, nous n'étions pas à la hauteur en termes de performance - ou de résultats. Nous avons gardé notre calme, nous avons continué à pousser et nous avons ensuite fêté deux victoires".

Cependant, il y a aussi eu des revers, comme le GP de Malaisie. "Mais en Thaïlande, où nous aurions dû être merdiques, la performance n'était pas mauvaise du tout. La moto s'améliore dans l'ensemble. L'Autriche a aussi été un circuit modeste pour nous dans le passé, mais cette année, Maverick a presque fait la pole position".

"Si nous mettons tout ensemble, nous pouvons être rapides. Tout se joue sur des détails et nous devons travailler plus consciencieusement sur ces détails. Régulièrement, seuls les gars de Ducati nous battent et ils ont une énorme avance avec huit motos dans le peloton - huit motos fantastiques et l'année prochaine, ce sera encore pire parce que la moto qui a remporté le titre mondial sera pilotée par Marc Márquez. Cela ne sonne pas bien pour toute la concurrence", a soupiré Rivola. "C'est un travail difficile, mais nous n'avons pas d'autre choix que de lui mettre une meilleure moto et d'arrêter de faire des erreurs".

"Comment faire ? Le travail d'équipe est payant", est convaincu le CEO d'Aprilia Racing. "Nous devons nous souvenir de ce que nous avons accompli jusqu'à présent et comprendre vraiment pourquoi nous n'avons pas été rapides dans certaines courses. Si le pilote dispose du bon environnement, il peut faire la différence. Ce supplément d'âme pour combler le dernier écart peut venir du pilote. J'en suis convaincu".

La condition de base est toutefois une RS-GP24 performante : "La moto de l'année prochaine doit être meilleure - et il n'y a aucune raison d'en douter. La question sera donc la suivante : Jusqu'à quel point KTM s'améliore-t-elle, jusqu'à quel point Ducati s'améliore-t-elle, avec l'avance qu'elle avait déjà ? Et Yamaha ? Ce qu'ils ont montré à Sepang était un peu inquiétant", a déclaré Rivola en faisant référence aux 5e et 7e places de Quartararo et Morbidelli, alors qu'aucune Aprilia ne s'est classée dans le top 10 au GP de Malaisie. "Ils vont obtenir des 'concessions' et nous allons les laisser faire, mais j'ai l'air d'un idiot, parce que pourquoi devrions-nous le faire ? Mais le plus gros problème, c'est que nous avons huit Ducati super rapides dans le peloton".

Après l'ascension fulgurante de la saison 2022, Rivola a notamment cité les attentes excessives comme tueurs d'ambiance, surtout au cours du premier semestre de cette année. Est-ce que l'on se propose donc à Noale d'aborder la nouvelle saison avec des attentes moins élevées ? "On ne se propose jamais de baisser les attentes", a balayé l'Italien. "L'objectif doit être d'être le deuxième meilleur constructeur. Nous savons que contre Ducati, avec l'avantage qu'ils ont maintenant - numériquement et statistiquement, avec toutes les données qu'ils recueillent - c'est dur. Car c'est le temps passé sur la piste qui permet de développer la moto. Et ils obtiennent de cette manière deux fois plus de 'temps de piste'".

"Je ne veux offenser personne en disant cela, car ils ont réussi à le faire et pas nous", a poursuivi Rivola. "Le problème, c'est qu'ils n'auraient pas dû être autorisés à le faire. C'est ce que je dis tous les jours à Carmelo [Ezpeleta]. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison. Ils ont réussi à le faire, ils ont beaucoup investi - bien fait. Mais pour le championnat du monde, ce n'est pas bon".

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min.

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431