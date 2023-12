Massimo Rivola: "Otto Ducati non vanno bene per il campionato del mondo"

Con il 6° e 7° posto nel Campionato del Mondo per Aleix Espargaró e Maverick Viñales e il 3° posto nel Campionato Costruttori, Aprilia non ha soddisfatto le proprie aspettative nel 2023. Guardando al 2024, Massimo Rivola ha avvertito: "La cosa peggiore che si possa fare è reagire in modo eccessivo quando le cose non vanno bene. Se guardiamo alla prima parte della stagione, non eravamo all'altezza né in termini di prestazioni né in termini di risultati. Abbiamo mantenuto la calma, abbiamo continuato a spingere e abbiamo festeggiato due vittorie".

Tuttavia, ci sono state anche delle battute d'arresto, come nel GP della Malesia. "Ma in Thailandia, dove avremmo dovuto fare schifo, la prestazione non è stata affatto male. La moto sta migliorando nel complesso. Anche l'Austria è stata una pista modesta per noi in passato, ma quest'anno Maverick ha sfiorato la pole position".

"Se mettiamo tutto insieme, possiamo essere veloci. È tutta una questione di dettagli e noi dobbiamo lavorare più diligentemente su questi dettagli. Regolarmente solo i ragazzi della Ducati ci battono e hanno un vantaggio enorme con otto moto in campo - otto moto fantastiche e l'anno prossimo sarà ancora peggio perché la moto che ha vinto il titolo mondiale sarà guidata da Marc Márquez. Non è una bella cosa per l'intera competizione", ha sospirato Rivola. "È un lavoro difficile, ma non abbiamo altra scelta che rendere la moto migliore e smettere di fare errori".

"Come fare? Il lavoro di squadra paga", è convinto il CEO di Aprilia Racing. "Dobbiamo riflettere su ciò che abbiamo ottenuto finora e capire davvero perché non siamo stati veloci in alcune gare. Se il pilota ha l'ambiente giusto, può fare la differenza. Quel pizzico in più per colmare il divario finale può venire dal pilota. Ne sono convinto".

Tuttavia, il prerequisito fondamentale è una RS-GP24 potente: "La moto del prossimo anno deve essere migliore, e non c'è motivo di dubitarne. Quindi la domanda sarà: Quanto migliorerà la KTM, quanto migliorerà la Ducati, con il vantaggio che già avevano? E la Yamaha? Quello che hanno mostrato a Sepang è stato un po' preoccupante", ha detto Rivola, riferendosi al 5° e al 7° posto di Quartararo e Morbidelli, mentre nessuna Aprilia è finita nella top 10 al GP della Malesia. "Avranno delle 'concessioni' e noi glielo permettiamo, ma faccio la figura dello stupido perché perché dovremmo farlo? Ma il problema più grande è che abbiamo otto Ducati superveloci in campo".

Dopo la rapida ascesa della stagione 2022, Rivola ha citato, tra le altre cose, le aspettative esagerate come un killer dell'umore, soprattutto nella prima metà di quest'anno. Quindi Noale ha intenzione di affrontare la nuova stagione con aspettative più basse? "Non si parte mai per ridimensionare le aspettative", ha detto l'italiano, allontanandole. "L'obiettivo deve essere quello di essere il secondo miglior costruttore. Sappiamo che è dura contro la Ducati, con il vantaggio che hanno ora, numericamente e statisticamente, con tutti i dati che raccolgono. Perché il tempo in pista è il modo per sviluppare la moto. E in questo modo ottengono il doppio del tempo in pista".

"Non voglio offendere nessuno, perché loro lo hanno fatto e noi no", ha aggiunto Rivola. "Il problema è che non avrebbero dovuto essere autorizzati a farlo. Lo dico a Carmelo [Ezpeleta] ogni giorno. Non dico che non siano nel giusto. Hanno gestito la cosa, hanno investito molto - ben fatto. Ma non va bene per il campionato del mondo".

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.

Risultati test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1'29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431