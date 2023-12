Massimo Rivola: "Oito Ducati não é bom para o Campeonato do Mundo".

Com o 6º e 7º lugares no Campeonato do Mundo para Aleix Espargaró e Maverick Viñales e o 3º lugar no Campeonato de Construtores, a Aprilia não cumpriu as suas próprias expectativas em 2023. Olhando para 2024, Massimo Rivola avisou: "A pior coisa que se pode fazer é reagir de forma exagerada quando as coisas não correm bem. Se olharmos para a primeira metade da época, não estávamos à altura em termos de desempenho - nem em termos de resultados. Mantivemos a calma, continuámos a pressionar e celebrámos duas vitórias."

No entanto, também houve contratempos, como o GP da Malásia. "Mas na Tailândia, onde devíamos ter sido uma porcaria, o desempenho não foi mau de todo. A moto está a melhorar no geral. A Áustria também foi uma pista modesta para nós no passado, mas este ano o Maverick quase conquistou a pole position."

"Se juntarmos tudo, podemos ser rápidos. É tudo uma questão de detalhes e temos de trabalhar mais diligentemente nesses detalhes. Regularmente só os rapazes da Ducati nos batem e eles têm uma enorme vantagem com oito motos no campo - oito motos fantásticas e no próximo ano será ainda pior porque a moto que ganhou o título mundial será pilotada por Marc Márquez. Isso não é bom para toda a competição", suspirou Rivola. "É um trabalho difícil, mas não temos outra opção senão fazer uma mota melhor e deixar de cometer erros.

"Como fazer isso? O trabalho de equipa compensa", está convencido o CEO da Aprilia Racing. "Temos de refletir sobre o que alcançámos até agora e perceber realmente porque não fomos rápidos em algumas corridas. Se o piloto tiver o ambiente certo, ele pode fazer a diferença. Aquela pitada extra para reduzir a diferença final pode vir do piloto. Estou convencido disso".

No entanto, o pré-requisito básico é uma potente RS-GP24: "A mota do próximo ano tem de ser melhor - e não há razão para duvidar disso. Por isso, a questão será: Quanto é que a KTM vai melhorar, quanto é que a Ducati vai melhorar, com a vantagem que já tinha? E a Yamaha? O que eles mostraram em Sepang foi um pouco preocupante", disse Rivola, referindo-se ao 5º e 7º lugares de Quartararo e Morbidelli, enquanto nenhuma Aprilia terminou no top 10 no GP da Malásia. "Eles terão 'concessões' e nós permitimos isso, mas eu pareço um tolo porque por que faríamos isso? Mas o maior problema é que temos oito Ducati super-rápidas no campo."

Depois da rápida subida na temporada de 2022, Rivola citou, entre outras coisas, as expectativas exageradas como um assassino do humor, especialmente na primeira metade deste ano. Então, Noale está a planear entrar na nova temporada com expectativas mais baixas? "Nunca se deve baixar as expectativas", disse o italiano, afastando-as. "O objetivo deve ser o de ser o segundo melhor construtor. Sabemos que é difícil enfrentar a Ducati com a vantagem que eles têm agora - numérica e estatisticamente, com todos os dados que recolhem. Porque o tempo em pista é a forma de desenvolver a mota. E eles têm o dobro do 'tempo de pista' desta forma."

"Não quero ofender ninguém, porque eles fizeram-no e nós não", acrescentou Rivola. "O problema é que eles não deveriam ter sido autorizados a fazê-lo. Digo isso ao Carmelo [Ezpeleta] todos os dias. Não estou a dizer que eles não têm razão. Eles conseguiram-no, investiram muito - muito bem. Mas não é bom para o campeonato do mundo".

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.

Resultados Teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1'29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431