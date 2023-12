Driver, Manager & Co. sobre la retirada de G. Wiesinger

Tras el editorial de Günther Wiesinger en el que anunciaba su retirada como redactor jefe y director general de SPEEDWEEK.com a finales de año, el 24 de diciembre, muchos pilotos, jefes de equipo, colegas, funcionarios, etc. se pusieron en contacto por correo electrónico o WhatsApp con mensajes halagadores.

Hemos decidido publicar una pequeña y colorida selección de estos mensajes porque demuestran que SPEEDWEEK.com también se ha convertido en una lectura obligada en el automovilismo internacional.

Hervé Poncharal, propietario de una escudería de GP desde hace 30 años, Presidente de la asociación de escuderías IRTA desde hace casi 15 años

Querido Günther, he leído el reportaje de Paolo Scalera sobre ti en gpone.com. Bonitas palabras sobre una gran persona (en todos los sentidos), te las mereces plenamente. Yo también quiero expresar mi gratitud, respeto y orgullo por haber podido pasar algún tiempo contigo. He podido conocerte un poco a lo largo de estos años y saber cómo trabajas. La pasión y la curiosidad en la búsqueda de noticias, siempre impulsadas por la voluntad y la ambición de ser los primeros, pero siempre con respeto y consideración por vuestras fuentes secretas, es lo que os diferencia y os hace únicos. Estoy seguro de que no dirás "basta" del todo, sino que echarás un pequeño ojo al deporte de GP entre dos sesiones de entrenamiento en bicicleta de carretera. Si entrenas cuatro días a la semana, aún te quedarán tres para escribir. ¡Vamos! Me caes bien, Günther.



Dr. Robert Kreutz, ex presidente del Panel Médico de la FIM

Maravillosamente escrito, la verdad, como siempre. Te acompaño desde hace más de 40 años como lector, médico, experto en medicina y compañero de viaje, quizá también como amigo. Debería seguir siéndolo. Eso lo dice todo. Póngase en contacto conmigo cuando esté en Salzburgo.

Danilo Petrucci, bicampeón de MotoGP con Ducati, octavo en el Campeonato del Mundo de Superbike 2023

Enhorabuena. Me he enterado por tu informe de que te despides. En lo que a ti personalmente respecta, es una muy buena noticia. Leo tu columna con interés y me alegro de haber sido una pequeña parte de tu viaje. ¡Grande Günther!

Alberto Vergani, ex manager de Melandri, ahora de Petrucci, ex accionista mayoritario de la marca de cascos Nolan, después de 2019 con su empresa "Líder de opinión" en Nolan y X-lite responsable de los contratos de los pilotos y de la comunicación

Eres el mejor, una leyenda. Haces lo correcto en el momento adecuado, como siempre en tu trabajo.

Sandro Cortese, Campeón del Mundo de Moto3 2012, Campeón del Mundo de Supersport 2018

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearte todo lo mejor en tu nueva etapa y en tu merecida jubilación. Me gustaría agradecerte todo lo que has hecho por mí a lo largo de los años. Desde el primer casco de Motorsport aktuell en el IDM hasta tu ayuda con mis contratos con el equipo Red Bull KTM Ajo en 2012 y el equipo Supersport Yamaha de Vesa Kallio. Jugaste un papel importante en mis dos títulos de campeón del mundo. Estuviste ahí en todo momento y siempre me devolviste al buen camino poco antes del final de mi carrera. Gracias por tu franqueza y honestidad. Echaré de menos tus artículos en Speedweek.com. Espero que sigamos viéndonos en los circuitos. Saludos cordiales.

Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse

"Malas noticias para ti. Pero buenas para ti. Muchas gracias, Günther. Feliz Navidad para ti".



Adi Stadler, ex campeón de Europa de 125cc, piloto de GP (125/250cc), ahora Soporte Técnico de HRC

Difícil de creer. La noticia de la nueva "era" a las 6 de la mañana del Boxing Day. ¡Te deseo todo lo mejor para tu merecida jubilación! A lo mejor podemos abordar de nuevo la vuelta ciclista a Wendelstein. Saludos cordiales.



Luca Montiron, ex propietario del equipo Japón-Italia (MotoGP y Moto2)

"Entiendo que quieras empezar la segunda parte de la vida. Enhorabuena por tu carrera a lo largo de los años. Me imagino a los aficionados al automovilismo rindiéndote homenaje por el increíble trabajo que has realizado. Te doy las gracias personalmente y también en nombre de la comunidad del automovilismo. Tenemos que vernos en tus próximas vacaciones moteras en Liguria, porque te debo una cena.

Hans Vontobel, ex piloto de 250cc (SM y EM) de Suiza

Te deseo lo mejor para tu jubilación. Mantente sano y vive tus sueños. Echaré de menos tus noticias y la mejor información. Nadie puede sustituirte.



Peter McLaren, veterano reportero de GP (crash.net)

Günther, no puedo creer que lo dejes ahora. Estabas empezando a ser bueno. Bromas aparte, enhorabuena por tu carrera. El Centro de Prensa será una sala aburrida sin tu ingenio y humor. Espero que vuelvas para unos cuantos comodines y nos enseñes cómo se debe hacer.



Paul Butler, ex director del equipo oficial Yamaha 500 de Kenny Roberts, responsable de seguridad de MotoGP hasta 2011

Acabo de leer tu comunicado sobre tu retirada. Una buena decisión por las razones correctas. Yo tomé la misma decisión a la misma edad en 2011 - ¡y nunca me arrepentí! Si el Tourist Trophy o el maratón ciclista Gran Fondo en la Isla de Man están en tu lista de deseos, siempre serás bienvenido en nuestra humilde morada. Con mis mejores deseos, Paul y Vicky.



Adrian Bosshard, ex campeón suizo de motocross y luego campeón del mundo de carretera (250 y 500 cc), ahora director general del Grupo Swatch para la marca Rado

No puede ser, esta mala noticia en Navidad, Günther se retira. Desde que me aficioné al automovilismo de joven, a finales de los 70, he consumido casi toda la información de carreras de Powerslide, Motorsport aktuell, Speedweek y Speedweek.com de tu pluma. Nadie puede competir contigo en conocimientos, experiencia, previsión, estilo de redacción y humor. No puedes hacer lo mismo con tus fans. Es una lástima.



Stefan Kurfiss, ex piloto de 80 y 125 cc, ahora ingeniero de suspensiones en RW Racing (Moto2)

En algún momento es simplemente inevitable, y en tu caso muy merecido. Sin duda te echaré de menos, así como tus bromas y chistes, ¡porque no hay mucho más de lo que reírse en tantos eventos! La primera vez que me mencionaron en Powerslide fue en 1980, cuando gané algunas carreras con mi Kreidler de 50cc. Más tarde, cuando trabajaba con Dieter Stappert y Stefan Kirsch para Chaz Davies o Heidolf, llevaste una foto mía y de Richy Müller a Spielberg. Cuánto tiempo, Günther, ¡gracias por eso! Espero verte de vez en cuando por el paddock, puedes pasarte con tu moto. Cuídate, Günther, mantente sano y disfruta de tu tiempo.



William Favero, Director de Comunicación de Yamaha Motor Racing

Ha sido un placer y un honor compartir una parte de mi carrera deportiva contigo, me encantaría volver a verte en algún momento. ¡Disfrute de la mejor parte de su vida, Sr. Wiesinger!



David Emmett, compañero periodista de motogpmatters.com

Muchas gracias por toda tu ayuda a lo largo de los años. Supongo que te veré en el test de Sepang.



Rainer Braun, ex piloto de carreras, legendario locutor de pista, comentarista de TV, autor, periodista

He leído tu artículo de despedida y soy de los que lamentan tu marcha por un lado, pero también te compadecen por otro. 51 años en el vapor de pólvora de los circuitos es mucho tiempo - después de mis 60 años ahora, sé de lo que estamos hablando. Me inspiraste para trabajar en Speedweek.com y estuve y sigo estando muy contento de participar. Con esto en mente, todos los buenos deseos para usted y un viaje seguro a aguas más tranquilas. Atentamente, Rainer.



Stefan Bradl, Campeón del Mundo de Moto2 2011

Enhorabuena. Me ayudaste mucho, me mostraste mucho, me enseñaste mucho... y siempre con el humor necesario. Gracias por ello. Deberías estar un poco orgulloso de lo que has conseguido. Hasta pronto. Saludos cordiales, #6



Peter Öttl, cinco veces ganador de GP, ahora propietario del equipo Liqui Moly Husqvarna Moto3

Hola Günther, sabía que te ibas a retirar, pero ahora es extraño. Me trae muchos recuerdos. Pasamos mucho tiempo juntos. Nos vimos por primera vez en 1987 en el Campeonato de Europa en Salzburgring. Por aquel entonces siempre había leído MSa y, por supuesto, te conocía. Quedé tercero y por primera vez se fijaron en mí. Hay una pared de fotos en mi galería que recoge este acontecimiento histórico. Hace ahora 36 años. Estuve 15 años alejado del paddock del GP y nunca pensé que volvería. Ahora sigo aquí y en el futuro lo veréis desde la distancia. Fue un tiempo genial juntos, gracias por ello. Cuídate, me encantaría que siguiéramos en contacto.



Fritz Glänzel, fotógrafo de GP, compañero desde hace mucho tiempo

Vaya, ¡se está haciendo realidad! Genial que yo fuera uno de los pocos que realmente lo sabía. Y me lo guardé para mí. Lo pasamos muy bien y disfrutamos trabajando juntos. Gracias.



Fritz Müller, fotógrafo de Fórmula 1 y empresario de logística

¡Un texto sensacional! No diré nada más. De todas formas es triste. Puedo entenderte muy bien, pero sólo porque yo mismo lo hice o lo hago. Si no, ¡no tendría ninguna simpatía por ello! Espero que sigamos en contacto. Los intereses básicos nunca cambiarán.



Harald Eckl, campeón alemán de 250cc y piloto de GP, luego propietario del equipo de trabajo Kawasaki (SBK, SSP y MotoGP)

No aguantaré tanto como tú. Gracias, Günther, por los muchos años que hemos pasado juntos en el paddock. Para mí, el periodista era sólo una parte. La persona que había detrás era aún más importante para mí. Una gran persona, padre y quizá también marido (tendré que preguntarle más a Isabella sobre eso) y amigo. Te deseo lo más importante para los próximos años: ¡buena salud!

¡Disfruta de lo que has creado a lo largo de los años! ¡Tu familia, aficiones y respeto! Espero que pronto nos volvamos a ver en persona. Te daré un abrazo. Cuídate, amigo mío.



Paul Trevathan, ex-mecánico de Pit Beirer (2º puesto en el Campeonato del Mundo de Cross de 250 cc/1999), jefe de equipo en GASGAS Tech3 con Pedro Acosta

Un gran artículo, y no esperaba menos de una leyenda como tú. Llevo muchos años asombrándome de todo lo que has aprendido y escrito. Nunca te doblegabas y siempre escribías lo que querías y creías correcto. Nunca te desviaste de tus principios, y eso te lo agradezco mucho. Gracias, amigo mío, por todas las conversaciones, siempre fuiste honesto y correcto, siempre lo reconocí con respeto. Aunque dejes Speedweek, no significa el final. Espero volver a verte en algunas carreras. Espero que tengamos tiempo para sentarnos y charlar sobre los viejos tiempos. Disfruta de tu nueva vida. Te deseo lo mejor para el Año Nuevo y más allá. Y prométeme que me visitarás cada vez que estés cerca del paddock.



Matthias Ehinger, ex piloto GP

Acabo de leer tus líneas sobre el plan de jubilación de los periodistas del motociclismo. Tus líneas han formado parte de mi programa semanal desde 1978. Gracias por ello. Te deseo que disfrutes mucho después. Sigue cuidando tu salud y diviértete en tus pedaladas. Un emocionante 2024, saludos Matthias.



Pit Beirer, 250cc Motocross Subcampeón del Mundo 1999, Director de Motorsport Pierer Mobility AG

Muy bien escrito, me hace llorar.



Ronny Lekl, fotógrafo de GP, empleado de SPEEDWEEK.com

Esto sí que es algo, Günther. Ahora puedes disfrutar de tu jubilación y montar en bici con placer. Son unas perspectivas estupendas. ¿Quién te sustituirá en el Centro de Prensa? Los pasos son demasiado grandes. Nadie puede ni siquiera acercarse a caber ahí.



Maria Pohlmann, responsable de prensa (Forward, Tech3, RNF MotoGP Team)

¡Enhorabuena por tu exitoso viaje! Espero que nos veamos pronto.



Jeremy Appleton, Consultor Trackhouse Aprilia MotoGP Team

He leído tu reportaje de despedida en Speedweek.com. Sé que no quieres hacer un escándalo sobre tu jubilación y tus futuros planes profesionales. Espero que ahora encuentres más tiempo para tus motos y las otras cosas buenas de la vida. Disfruta recordando todos tus éxitos y logros. Espero volver a verte pronto en un Gran Premio, ¡en el Trackhouse/Aprilia Hospitality! Enhorabuena por tu increíble carrera. Mis mejores deseos, Jeremy.



Luca Boscoscuro, Campeón de Europa de 250cc en 1995, propietario del equipo Speed-up Moto2, fabricante Boscoscuro

Acabo de leer tu artículo... ¡Lamento que dejes el paddock de MotoGP! Al mismo tiempo, me alegro porque estás en plena forma física y no pareces un jubilado. ¡Pásalo bien en tus nuevas andaduras y disfruta de tu familia! ¡Un abrazo y hasta pronto!



Frank Weeink, comentarista de TV Ziggo Sport NL, empleado SPEEDWEEK.com

Günther, acabo de leer que te marchas y cierras la puerta de la oficina para siempre. No me lo esperaba, pero sin duda mereces mi respeto y admiración. Leí sus reportajes e historias hace más de cuatro décadas, incluso en la prensa holandesa. Gracias también por dejarme leer de vez en cuando mis artículos en Speedwek.com. Le deseo todo lo mejor, no sólo para 2024, sino también para los muchos años que espero que le sigan con buena salud. Disfrute de su futuro. Saludos cordiales, Frank.



Paul Carruthers, Director de Comunicaciones de MotoAmerica e hijo de Kel Carruthers, descubridor de Kenny Roberts y Campeón del Mundo de 250cc en 1969 con Benelli

Guenther, acabo de leer la historia de Paolo Scalera en gpone.com sobre tu retirada. Me alegro por ti y me gustaría agradecerte tu ayuda y las tareas que me has encomendado a lo largo de los años. También quiero darte las gracias por haberte portado siempre bien con la familia Carruthers. Deberíamos seguir en contacto. Y avísame en cuanto vuelvas a Estados Unidos.



Erwin Plüss, organizador de Racing for Fun (PLÜSS MOTO SPORT)

Has hecho un trabajo fantástico escribiéndolo. Aplausos. Siempre es difícil renunciar a algo que has hecho con alegría y compromiso. Pero lo has pensado todo muy bien y lo has descrito con precisión. Ahora comienza una nueva y hermosa fase de la vida. Gracias por este gran momento y te deseo buena salud y mucha diversión en tu nueva libertad. Un cordial saludo.



Michael Sonnick, amigo íntimo de Ralf Waldmann, periodista independiente

Acabo de leer tus líneas. Es una pena que lo dejes, pero puedo entenderte. Teníamos las revistas MSa desde 1975, y tus textos me acompañan desde hace 48 años. Gracias por todos los grandes textos. Cuídate y disfruta del tiempo con tu familia.



Paolo Ciabatti, Director Deportivo de Ducati Corse, futuro Director de Offroad

Gracias Günther. Espero que sigamos siempre en contacto. Un fuerte abrazo.