Chauffeur, manager & Co. sur le retrait de G. Wiesinger

Après l'éditorial de Günther Wiesinger, dans lequel il annonçait le 24 décembre son retrait du poste de rédacteur en chef et de directeur de SPEEDWEEK.com à la fin de l'année, de nombreux pilotes de course, team managers, collègues, fonctionnaires et ainsi de suite se sont manifestés par e-mail ou WhatsApp avec des messages flatteurs.

Nous avons décidé de publier une petite sélection colorée de ces messages, car ils démontrent que SPEEDWEEK.com est également devenu une lecture obligatoire dans le sport automobile international.

Hervé Poncharal, propriétaire d'un team GP depuis 30 ans et président de l'association des teams IRTA depuis près de 15 ans.

Cher Günther, j'ai lu sur gpone.com l'article de Paolo Scalera à ton sujet. De belles paroles sur une grande personne (dans tous les sens du terme), tu les mérites amplement. Je voudrais moi aussi exprimer ma gratitude, mon respect et ma fierté d'avoir pu passer du temps avec toi. Au fil des ans, j'ai appris à te connaître un peu et j'ai vu comment tu travaillais. La passion et la curiosité dans la recherche de nouveautés, toujours animé par la volonté et l'ambition d'être le premier, mais toujours dans le respect et la considération de tes sources secrètes, voilà ce qui te distingue et te rend unique. Je suis sûr que tu ne diras pas complètement "basta", mais que tu garderas un œil sur le GP entre deux entraînements de vélo de course. Si tu t'entraînes quatre jours par semaine, il t'en restera toujours trois pour écrire. Vamos ! Je t'aime bien, Günther.



Dr. Robert Kreutz, ex-président du panel médical de la FIM

Magnifiquement écrit, en fait comme toujours. Je t'ai accompagné pendant plus de 40 ans en tant que lecteur, médecin, expert médical et compagnon de route, peut-être aussi en tant qu'ami. Je veux que cela reste ainsi. Tout est dit, maintenant. Fais-moi signe quand tu seras à Salzbourg.

Danilo Petrucci, double vainqueur en MotoGP sur Ducati, huitième au championnat du monde de Superbike en 2023.

Toutes mes félicitations. J'ai appris par ton rapport que tu faisais tes adieux. En ce qui te concerne personnellement, c'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai lu ta chronique avec intérêt et je suis heureux d'avoir fait une petite partie de ton voyage. Grande Günther !

Alberto Vergani, ex-manager de Melandri, maintenant de Petrucci, ancien actionnaire important de la marque de casques Nolan, après 2019, avec sa société "Opinion leader" chez Nolan et X-lite responsable des contrats pilotes et des communications.

Tu es le meilleur, un mythe. Tu fais maintenant ce qu'il faut au bon moment - comme tu l'as toujours fait jusqu'à présent dans ton travail.

Sandro Cortese, champion du monde Moto3 2012, champion du monde Supersport 2018

Je profite de cette occasion pour te souhaiter tout le meilleur pour ta nouvelle étape de vie et ton départ à la retraite bien mérité. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi durant toutes ces années. Du premier casque de Motorsport aktuell en IDM à ton aide pour mes contrats avec le Red Bull KTM Ajo Team en 2012 et le team Supersport-Yamaha de Vesa Kallio. Tu as largement contribué à mes deux titres de champion du monde. À chaque fois, tu as été là et tu m'as toujours remis sur le bon cheval juste avant la fin de ma carrière. Merci pour ta franchise et ton honnêteté. Tes articles sur Speedweek.com vont me manquer. J'espère que nous continuerons à nous voir sur les circuits. Je t'embrasse bien fort.

Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse

"Mauvaise nouvelle. Mais tant mieux pour toi. Merci beaucoup, Günther. Joyeux Noël".



Adi Stadler, ex-champion d'Europe 125cc, pilote GP (125/250cc), maintenant support technique HRC

Difficile à croire ! Le deuxième jour de Noël, à 6 heures du matin, la nouvelle de la nouvelle "ère". Je te souhaite tout le meilleur pour ta retraite bien méritée ! Peut-être pourrons-nous nous attaquer une nouvelle fois au tour cycliste du Wendelstein. Toutes mes salutations.



Luca Montiron, ex-propriétaire de l'équipe Japan-Italy (MotoGP et Moto2)

"Je comprends que tu veuilles entamer la deuxième partie de ta vie. Félicitations pour ta carrière durant toutes ces années. J'imagine que les fans de sport automobile te rendent hommage pour le travail incroyable que tu as accompli. Je te remercie personnellement et au nom de la communauté du sport automobile. Nous devons nous rencontrer lors de tes prochaines vacances à vélo de course en Ligurie, car je te dois un dîner.

Hans Vontobel, ancien pilote de 250 cm3 (CS et CE) de Suisse

Je te souhaite le meilleur pour ta retraite. Reste en bonne santé et vis tes rêves. Tes nouvelles et tes informations de pointe vont me manquer. Personne ne pourra te remplacer.



Peter McLaren, journaliste GP de longue date (crash.net)

Günther, je n'arrive pas à croire que tu arrêtes maintenant. Tu commençais tout juste à devenir bon. Blague à part, félicitations pour ta carrière. Le Media Centre sera une pièce ennuyeuse sans ton esprit et ton humour. J'espère que tu reviendras pour quelques "wild cards" et que tu nous montreras comment les choses devraient être faites.



Paul Butler, ex-manager de l'équipe d'usine Yamaha 500 de Kenny Roberts, Safety Officer MotoGP jusqu'en 2011.

Je viens de lire ta déclaration sur le retrait ! C'est une bonne décision pour les bonnes raisons. J'ai pris la même décision au même âge en 2011 - et je ne l'ai jamais regrettée ! Si le Tourist Trophy ou le marathon cycliste Gran Fondo sur l'île de Man figurent sur ta bucket list, tu seras toujours le bienvenu dans notre modeste demeure. Avec mes meilleurs vœux, Paul et Vicky.



Adrian Bosshard, ancien champion suisse de motocross puis pilote de championnat du monde sur route (250 et 500 cm3), maintenant CEO chez Swatch Group pour la marque Rado.

Ce n'est pas possible, cette mauvaise nouvelle de Noël, Günther part à la retraite. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser au sport automobile lorsque j'étais jeune, à la fin des années 1970, j'ai consommé presque toutes les informations de course de Powerslide, Motorsport aktuell, Speedweek et Speedweek.com sous ta plume. Personne ne t'arrive à la cheville en termes de connaissances, d'expérience, de clairvoyance, de style d'écriture et d'humour ! Tu ne peux pas faire ça à tes fans. C'est vraiment dommage.



Stefan Kurfiss, ex-pilote de GP 80 et 125 ccm, aujourd'hui ingénieur de suspension chez RW Racing (Moto2)

À un moment donné, c'est tout simplement inévitable, et dans ton cas, c'est en plus amplement mérité. Tu vas certainement me manquer, toi, tes blagues et tes remarques légères, car il n'y a plus beaucoup de raisons de rire lors de tant de manifestations ! J'ai été mentionné pour la première fois dans le Powerslide en 1980, lorsque j'ai gagné quelques courses sur ma Kreidler 50. Plus tard, quand je travaillais chez Dieter Stappert avec Stefan Kirsch pour Chaz Davies ou Heidolf, tu as apporté une photo de Richy Müller et moi à Spielberg. Ça fait longtemps, Günther, merci pour ça ! J'espère que tu te montreras de temps en temps dans un paddock, tu peux y faire un tour en vélo. Au revoir, Günther, reste en bonne santé et profite du temps qui passe.



William Favero, directeur de la communication de Yamaha Motor Racing

Ce fut un plaisir et un honneur de partager une partie de ma carrière de coureur avec toi, je serais très heureux de te revoir, quelque part et un jour. Enjoy the best part of your life, Mr. Wiesinger !



David Emmett, collègue journaliste de motogpmatters.com

Merci beaucoup pour toute ton aide pendant toutes ces années. Je suppose que je te verrai quand même aux essais de Sepang ?



Rainer Braun, ex-pilote de course automobile, légende de la piste, commentateur TV, auteur de livres, journaliste

J'ai lu ton article d'adieu et je fais partie de ceux qui, d'une part, pleurent ton départ et, d'autre part, font preuve de compréhension. 51 ans dans la poudreuse des circuits de course, c'est sacrément long - après mes 60 ans maintenant, je sais de quoi nous parlons. Tu m'as donné envie de collaborer avec Speedweek.com et j'étais et suis toujours très heureux d'y participer. Dans ce sens, je te souhaite tous mes vœux et un bon voyage vers des eaux plus calmes. Cordialement, Rainer.



Stefan Bradl, champion du monde Moto2 2011

Toutes mes félicitations ! Tu m'as beaucoup aidé, montré, appris - et toujours avec la bonne humeur nécessaire. Merci pour cela ! Tu peux être un peu fier de ce que tu as accompli. À très bientôt. Amitiés, #6



Peter Öttl, quintuple vainqueur de GP, maintenant propriétaire de l'équipe Liqui Moly Husqvarna Moto3

Servus Günther, je savais de toi que tu allais arrêter, mais maintenant c'est bizarre. Beaucoup de souvenirs remontent à la surface. C'était une longue période ensemble. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 1987, lors des championnats d'Europe sur le Salzburgring. À l'époque, je lisais déjà MSa et je te connaissais bien sûr. J'ai terminé troisième et je me suis fait remarquer pour la première fois. Chez moi, dans la galerie, il y a un mur d'images qui immortalise cet événement historique. C'était il y a 36 ans. J'ai quitté le paddock des GP pendant 15 ans et je ne pensais pas y revenir. Maintenant, je suis toujours là, et tu vas regarder ça de loin. Nous avons passé de bons moments ensemble, et je t'en remercie. Bonne chance, je serais heureux que nous restions en contact.



Fritz Glänzel, photographe GP, compagnon de route de longue date

Oh là là, c'est en train de se réaliser ! C'est cool que je sois l'un des rares à le savoir. Et je l'ai gardé pour moi. Nous avons passé de très bons moments et travaillé ensemble ! Merci !



Fritz Müller, photographe de Formule 1 et entrepreneur en logistique

Un texte sensationnel ! Je n'en dirai pas plus. C'est triste en tout cas. Je peux très bien te comprendre, mais uniquement parce que je l'ai fait ou que je le fais moi-même. Sinon, je ne comprendrais pas ! J'espère que nous resterons en contact. Les intérêts fondamentaux ne changeront jamais !



Harald Eckl, champion allemand de 250 cm3 et pilote de GP, puis propriétaire du team d'usine Kawasaki (SBK, SSP et MotoGP)

Je ne serai pas aussi long que toi. Merci, Günther, pour toutes ces années que nous avons passées ensemble dans le paddock. Pour moi, le journaliste n'était qu'une partie du travail. L'homme qui se cache derrière était encore plus important pour moi. Un homme formidable, un père et peut-être aussi un mari (je dois me renseigner plus précisément auprès d'Isabella) et un ami. Je te souhaite le plus important pour les années à venir : la santé !

Profite de ce que tu as créé au cours de toutes ces années ! Ta famille, tes hobbies et le respect ! J'espère que nous nous rencontrerons bientôt en personne. Je t'embrasse. Prends soin de toi, mon ami.



Paul Trevathan, ex-mécanicien de Pit Beirer (2e place au championnat du monde de cross 250 ccm/1999), chef d'équipe chez GASGAS Tech3 avec Pedro Acosta

Un super article, et je n'en attendais pas moins d'une légende comme toi. Pendant de nombreuses années, j'ai été étonné par tout ce que tu as appris et écrit. Tu ne t'es jamais déformé et tu as toujours écrit ce que tu voulais et ce que tu pensais être juste. Tu n'as jamais dévié de tes principes, ce que j'apprécie énormément. Merci, mon ami, pour toutes les discussions, tu as toujours été honnête et correct, je l'ai toujours noté avec respect. Même si tu quittes Speedweek, cela ne signifie pas la fin. Je m'attends à ce que nous nous revoyions lors de quelques courses. J'espère que nous aurons alors le temps de nous asseoir confortablement et de discuter du bon vieux temps. Profite bien de ta nouvelle vie ! Je te souhaite le meilleur pour la nouvelle année et les années à venir. Et promets-moi de venir me voir à chaque fois que tu seras à proximité du paddock !



Matthias Ehinger, ex-pilote de GP

Je viens de lire tes lignes sur le plan d'abandon des reportages sur les courses de moto. Depuis 1978, tes lignes faisaient partie de mon programme obligatoire chaque semaine. Merci pour cela. Je te souhaite une bonne continuation. Continue à prendre soin de ta santé et amuse-toi bien lors de tes randonnées. Une année 2024 passionnante, salutations Matthias.



Pit Beirer, vice-champion du monde de motocross 250 cm3 en 1999, directeur de Motorsport Pierer Mobility AG

Très bien écrit, me coûte directement une larme.



Ronny Lekl, photographe GP, collaborateur de SPEEDWEEK.com

C'est vraiment un coup de marteau, Günther. Tu peux maintenant profiter pleinement de ta retraite et faire du vélo avec plaisir. C'est une perspective géniale. Qui va te remplacer au Media Center ? Les traces de pas sont bien trop grandes. Personne ne peut s'en approcher.



Maria Pohlmann, attachée de presse (Forward, Tech3, RNF MotoGP Team)

Félicitations pour ton parcours si réussi ! A bientôt quand même, j'espère.



Jeremy Appleton, conseiller Trackhouse Aprilia MotoGP Team

J'ai lu ton rapport d'adieu sur Speedweek.com. Je sais que tu ne veux pas faire de vagues sur ton retrait et tes futurs projets professionnels. J'espère que tu auras désormais plus de temps à consacrer à tes vélos et aux autres belles choses de la vie. Réjouis-toi de pouvoir faire le point sur tous tes succès et tes réalisations. Je me réjouis de te revoir bientôt sur un Grand Prix, à l'hospitalité Trackhouse/Aprilia ! Félicitations pour ton incroyable parcours professionnel. Tous mes vœux, Jeremy.



Luca Boscoscuro, champion d'Europe 250 cm3 1995, propriétaire du team Speed-up Moto2, fabricant Boscoscuro.

Je viens de lire ton article... Je suis désolé que tu quittes le paddock du MotoGP ! En même temps, je me réjouis car tu es physiquement en pleine forme et tu ne ressemblais pas à un retraité ! Amuse-toi dans tes nouvelles fonctions et profite de ta famille ! Une accolade et à bientôt !



Frank Weeink, commentateur TV Ziggo Sport NL, collaborateur SPEEDWEEK.com

Günther, ce n'est que maintenant que je lis que tu arrêtes et que tu fermes définitivement la porte du bureau derrière toi. Je ne m'y attendais pas, mais tu mérites certainement mon respect et mon admiration. J'ai lu tes rapports et tes histoires il y a plus de quatre décennies, y compris dans la presse néerlandaise. Merci aussi d'avoir pu, grâce à toi, lire de temps en temps mes articles sur Speedwek.com. Je te souhaite le meilleur, non seulement pour 2024, mais aussi pour les nombreuses années qui, je l'espère, suivront pour toi en bonne santé. Profite de ton avenir ! Amitiés, Frank.



Paul Carruthers, directeur de la communication de MotoAmerica et fils de Kel Carruthers, le découvreur de Kenny Roberts et champion du monde 250 cm3 en 1969 sur Benelli.

Guenther, je viens de lire l'histoire de Paolo Scalera sur gpone.com au sujet de ton retrait. Je suis heureux pour toi et je veux te remercier pour ton aide et les tâches que tu m'as données pendant toutes ces années. Je veux aussi te dire merci parce que tu as toujours été bon avec la famille Carruthers. Nous devons absolument rester en contact. Et tiens-moi au courant dès ton retour en Amérique.



Erwin Plüss, organisateur de Racing for Fun (PLÜSS MOTO SPORT)

Tu as écrit cela de manière fantastique. Applaudissements ! Il est toujours difficile d'abandonner quelque chose que l'on a réalisé avec plaisir et engagement. Mais tu as bien réfléchi à tout cela et tu l'as décrit avec précision. Une nouvelle et belle étape de vie s'ouvre à toi. Je te remercie pour cette période formidable et te souhaite une bonne santé et beaucoup de plaisir dans cette nouvelle liberté. Je t'embrasse bien fort.



Michael Sonnick, ami proche de Ralf Waldmann, journaliste indépendant

Je viens de lire tes lignes. C'est dommage que tu arrêtes, mais je te comprends. Nous avions les cahiers MSa à partir de 1975, et tes textes m'accompagnent maintenant depuis 48 ans. Merci pour tous ces excellents textes. Prends soin de toi et profite du temps passé avec ta famille !



Paolo Ciabatti, directeur sportif chez Ducati Corse, futur directeur offroad

Merci à Günther. J'espère que nous resterons toujours en contact. Un gros câlin.