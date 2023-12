Driver, Manager & Co. sul ritiro di G. Wiesinger

Dopo l'editoriale con cui Günther Wiesinger ha annunciato il suo ritiro da direttore e amministratore delegato di SPEEDWEEK.com alla fine dell'anno, il 24 dicembre, molti piloti, team manager, colleghi, funzionari e così via si sono messi in contatto via e-mail o WhatsApp con messaggi lusinghieri.

Abbiamo deciso di pubblicare una piccola e colorata selezione di questi messaggi perché dimostrano che SPEEDWEEK.com è diventato una lettura obbligata anche nel motorsport internazionale.

Hervé Poncharal, proprietario di un team GP per 30 anni, presidente dell'associazione dei team IRTA per quasi 15 anni

Caro Günther, ho letto il resoconto di Paolo Scalera su gpone.com. Belle parole su una grande persona (in tutti i sensi), le meriti pienamente. Anch'io vorrei esprimere la mia gratitudine, il mio rispetto e l'orgoglio di aver potuto passare un po' di tempo con te. Ho avuto modo di conoscerti un po' in questi anni e di capire come lavori. La passione e la curiosità nella ricerca di notizie, sempre spinte dalla volontà e dall'ambizione di essere i primi, ma sempre nel rispetto e nella considerazione delle vostre fonti segrete, è ciò che vi contraddistingue e vi rende unici. Sono sicuro che non direte "basta" del tutto, ma terrete d'occhio lo sport del GP un po' tra due allenamenti in bici da corsa. Se vi allenate quattro giorni alla settimana, ve ne restano ancora tre per scrivere. Vamos! Mi piaci, Günther.



Dr. Robert Kreutz, ex presidente del Panel medico della FIM

Scritto meravigliosamente, in realtà, come sempre. La accompagno da oltre 40 anni come lettore, medico, esperto di medicina e compagno di viaggio, forse anche come amico. Dovrebbe rimanere così. Questo dice tutto. Contattatemi quando sarete a Salisburgo.

Danilo Petrucci, due volte vincitore del MotoGP con la Ducati, ottavo nel Campionato mondiale Superbike 2023

Congratulazioni. Ho appreso dal suo resoconto che sta dicendo addio. Per quanto riguarda lei personalmente, è davvero una buona notizia. Ho letto con interesse la sua rubrica e sono felice di essere stato una piccola parte del suo viaggio. Grande Günther!

Alberto Vergani, ex manager di Melandri, ora di Petrucci, ex azionista di maggioranza del marchio di caschi Nolan, dopo il 2019 con la sua società "Opinion leader" presso Nolan e X-lite responsabile dei contratti con i piloti e della comunicazione

Sei il migliore, una leggenda. Stai facendo la cosa giusta al momento giusto, come hai sempre fatto nel tuo lavoro.

Sandro Cortese, Campione del Mondo Moto3 2012, Campione del Mondo Supersport 2018

Colgo l'occasione per augurarle il meglio per la sua nuova fase di vita e per il suo meritato ritiro. Vorrei ringraziarla per tutto ciò che ha fatto per me nel corso degli anni. Dal primo casco Motorsport aktuell nell'IDM al tuo aiuto con i miei contratti con il team Red Bull KTM Ajo nel 2012 e con il team Supersport Yamaha di Vesa Kallio. Hai avuto un ruolo importante nei miei due titoli mondiali. Eravate sempre presenti e mi avete sempre riportato sulla retta via poco prima della fine della mia carriera. Grazie per il tuo modo aperto e onesto. Mi mancheranno i tuoi articoli su Speedweek.com. Spero che continueremo a vederci in pista. I miei migliori saluti.

Gigi Dall'Igna, Direttore Generale Ducati Corse

"Brutte notizie per voi. Ma buone per voi. Grazie mille, Günther. Buon Natale a te".



Adi Stadler, ex campione europeo 125cc, pilota GP (125/250cc), ora supporto tecnico HRC

Difficile da credere. La notizia della nuova "era" alle 6 del mattino del giorno di Santo Stefano. Ti auguro il meglio per il tuo meritato pensionamento! Forse potremo affrontare di nuovo il tour ciclistico del Wendelstein. Cordiali saluti.



Luca Montiron, ex proprietario del team Giappone-Italia (MotoGP e Moto2)

"Capisco che tu voglia iniziare la seconda parte della vita. Congratulazioni per la tua carriera in questi anni. Posso immaginare che gli appassionati di motorsport le rendano omaggio per l'incredibile lavoro che ha svolto. La ringrazio personalmente e anche a nome della comunità del motorsport. Dobbiamo incontrarci durante la sua prossima vacanza in Liguria, perché le devo una cena.

Hans Vontobel, ex pilota 250cc (SM e EM) dalla Svizzera

Le faccio i miei migliori auguri per il suo ritiro. Rimani in salute e vivi i tuoi sogni. Mi mancheranno le tue notizie e le informazioni più importanti. Nessuno può sostituirti.



Peter McLaren, giornalista del GP di lunga data (crash.net)

Günther, non posso credere che tu abbia smesso ora. Stavi iniziando a diventare bravo. A parte gli scherzi, complimenti per la tua carriera. Il Media Centre sarà una stanza noiosa senza la tua arguzia e il tuo umorismo. Spero che tornerai per qualche wild card e ci mostrerai come si deve fare.



Paul Butler, ex team manager del team Yamaha 500 di Kenny Roberts, responsabile della sicurezza della MotoGP fino al 2011

Ho appena letto la tua dichiarazione sul tuo ritiro! Una buona decisione per le giuste ragioni. Ho preso la stessa decisione alla stessa età nel 2011 e non me ne sono mai pentito! Se il Tourist Trophy o la maratona di ciclismo Gran Fondo sull'Isola di Man sono sulla sua lista dei desideri, è sempre il benvenuto nella nostra umile dimora. Con i migliori auguri, Paul e Vicky.



Adrian Bosshard, ex campione svizzero di motocross e poi di ciclismo su strada (250 e 500 cc), oggi CEO di Swatch Group per il marchio Rado.

Non può essere, questa brutta notizia a Natale, che Günther si ritiri. Da quando mi sono avvicinato all'automobilismo da giovane, alla fine degli anni '70, ho consumato quasi tutte le informazioni sulle corse di Powerslide, Motorsport aktuell, Speedweek e Speedweek.com dalla tua penna. Nessuno può reggere il confronto con te in termini di conoscenza, esperienza, lungimiranza, stile di scrittura e umorismo! Non puoi fare questo ai tuoi fan. Che peccato.



Stefan Kurfiss, ex pilota di GP 80 e 125 cc, ora ingegnere delle sospensioni presso RW Racing (Moto2)

A un certo punto è semplicemente inevitabile, e nel tuo caso altamente meritato. Mi mancherai sicuramente, con le tue battute e le tue battute facili, perché non c'è molto altro da ridere in tanti eventi! Sono stato menzionato per la prima volta su Powerslide nel 1980, quando vinsi alcune gare con il mio 50cc Kreidler. Più tardi, quando lavoravo con Dieter Stappert e Stefan Kirsch per Chaz Davies o Heidolf, avete portato una foto di Richy Müller e me a Spielberg. È passato molto tempo, Günther, grazie per questo! Spero di vederti in un paddock di tanto in tanto, puoi fare un salto con la tua moto. Abbi cura di te, Günther, rimani in salute e goditi il tuo tempo.



William Favero, Direttore Comunicazione Yamaha Motor Racing

È stato un piacere e un onore condividere una parte della mia carriera di pilota con te, sarei molto felice di rivederti, da qualche parte, qualche volta. Si goda la parte migliore della sua vita, signor Wiesinger!



David Emmett, giornalista di motogpmatters.com

Grazie mille per tutto l'aiuto che mi ha dato in questi anni. Immagino che la vedrò ancora ai test di Sepang?



Rainer Braun, ex pilota, leggendario annunciatore di pista, commentatore televisivo, autore e giornalista

Ho letto il suo articolo di addio e sono uno di quelli che da un lato piange la sua partenza, ma dall'altro è anche solidale con lei. 51 anni nel vapore della polvere degli autodromi sono un tempo maledettamente lungo - dopo i miei 60 anni ormai, so di cosa stiamo parlando. Lei mi ha ispirato a lavorare per Speedweek.com e sono stato e sono tuttora molto felice di partecipare. Con questo in mente, tutti i migliori auguri per te e un viaggio sicuro verso acque più calme. Cordiali saluti, Rainer.



Stefan Bradl, Campione del Mondo Moto2 2011

Congratulazioni! Mi hai aiutato molto, mi hai mostrato molto, mi hai insegnato molto - e sempre con il necessario umorismo. Grazie per questo! Dovresti essere un po' orgoglioso di ciò che hai raggiunto. A presto. Cordiali saluti, #6



Peter Öttl, cinque volte vincitore di un GP, ora proprietario del team Liqui Moly Husqvarna Moto3

Ciao Günther, sapevo che ti saresti ritirato, ma ora è strano. Mi fa tornare in mente molti ricordi. È stato un lungo periodo insieme. Ci siamo incontrati per la prima volta nel 1987 ai Campionati Europei sul Salzburgring. All'epoca avevo sempre letto MSa e naturalmente ti conoscevo. Arrivai terzo e fui notato per la prima volta. Nella mia galleria c'è una parete di foto che immortala questo evento storico. È successo 36 anni fa. Sono stato lontano dal paddock dei GP per 15 anni e non avrei mai pensato di tornare. Ora sono ancora qui e in futuro lo guarderete da lontano. È stato un bel periodo insieme, grazie per questo. Abbia cura di sé, mi farebbe piacere se potessimo rimanere in contatto.



Fritz Glänzel, fotografo GP, compagno di lunga data

Oh cielo, si sta avverando! È bello che io sia stato uno dei pochissimi a saperlo. E l'ho tenuto per me. Ci siamo divertiti molto e ci è piaciuto lavorare insieme! Grazie!



Fritz Müller, fotografo di Formula 1 e imprenditore della logistica

Un testo sensazionale! Non aggiungo altro. È comunque triste. Posso capirti molto bene, ma solo perché l'ho fatto o lo faccio anch'io. Altrimenti non avrei alcuna comprensione! Spero che rimarremo in contatto. Gli interessi di base non cambieranno mai!



Harald Eckl, campione tedesco 250cc e pilota GP, poi proprietario del team Kawasaki (SBK, SSP e MotoGP)

Non ce la farò a resistere quanto te. Grazie, Günther, per i molti anni trascorsi insieme nel paddock. Il giornalista era solo una parte di tutto questo per me. La persona che c'era dietro era ancora più importante per me. Una grande persona, padre e forse anche marito (dovrò chiederlo a Isabella) e amico. Ti auguro la cosa più importante per i prossimi anni: buona salute!

Goditi ciò che hai creato in questi anni! La tua famiglia, i tuoi hobby e il tuo rispetto! Spero che ci incontreremo presto di persona. Ti abbraccio. Abbi cura di te, amico mio.



Paul Trevathan, ex-meccanico di Pit Beirer (2° posto nel Campionato del Mondo Cross 250 cc/1999), capo equipaggio di GASGAS Tech3 con Pedro Acosta

Un grande articolo, e non mi aspettavo niente di meno da una leggenda come te. Per molti anni mi sono meravigliato di tutto ciò che hai imparato e scritto. Non ti sei mai piegato e hai sempre scritto ciò che volevi e ritenevi giusto. Non ti sei mai allontanato dai tuoi principi e questo lo apprezzo molto. Grazie, amico mio, per tutte le conversazioni, sei sempre stato onesto e corretto, e l'ho sempre riconosciuto con rispetto. Anche se lasci Speedweek, questo non significa la fine. Mi aspetto di rivederti a qualche gara. Spero che avremo il tempo di sederci e chiacchierare dei bei tempi andati. Si goda la sua nuova vita! Ti auguro il meglio per il nuovo anno e oltre. E promettimi che verrai a trovarmi ogni volta che sarai vicino al paddock!



Matthias Ehinger, ex pilota di MotoGP

Ho appena letto le sue righe sul piano di pensionamento dei giornalisti di motociclismo. Le sue righe fanno parte del mio programma settimanale dal 1978. La ringrazio per questo. Le auguro di trascorrere un periodo emozionante anche dopo. Si prenda cura della sua salute e si diverta con le sue pedalate. Un emozionante 2024, saluti Matthias.



Pit Beirer, vice-campione del mondo di motocross 250cc 1999, Direttore Motorsport Pierer Mobility AG

Scritto molto bene, mi fa scendere una lacrima.



Ronny Lekl, fotografo di GP, dipendente di SPEEDWEEK.com

È davvero una bella cosa, Günther. Ora puoi goderti la pensione e guidare la tua moto con piacere. Sono grandi prospettive. Chi ti sostituirà al Media Centre? I passi sono troppo grandi. Nessuno può nemmeno lontanamente entrare lì dentro.



Maria Pohlmann, addetto stampa (Forward, Tech3, RNF MotoGP Team)

Congratulazioni per il vostro viaggio di successo! Ci vediamo presto, spero.



Jeremy Appleton, consulente del Team Trackhouse Aprilia MotoGP

Ho letto il tuo resoconto di addio su Speedweek.com. So che non vuoi fare confusione sul tuo ritiro e sui tuoi piani di carriera futuri. Spero che ora troviate più tempo per le vostre moto e per le altre cose belle della vita. Si goda il ricordo dei suoi successi e delle sue conquiste. Non vedo l'ora di rivederla presto a un Gran Premio - nell'Hospitality Trackhouse/Aprilia! Congratulazioni per la tua straordinaria carriera. Tanti auguri, Jeremy.



Luca Boscoscuro, Campione europeo 250cc 1995, proprietario del team Speed-up Moto2, produttore Boscoscuro

Ho appena letto il tuo articolo... Mi dispiace che tu abbia lasciato il paddock della MotoGP! Allo stesso tempo sono felice perché sei fisicamente in forma e non sembri un pensionato!!! Divertiti nelle tue nuove imprese e goditi la tua famiglia! Un abbraccio e a presto!



Frank Weeink, commentatore TV Ziggo Sport NL, dipendente SPEEDWEEK.com

Günther, ho letto solo ora che ti dimetti e che ti chiudi definitivamente la porta dell'ufficio alle spalle. Non me l'aspettavo, ma certamente meriti il mio rispetto e la mia ammirazione. Ho letto i suoi reportage e le sue storie più di quattro decenni fa, anche sulla stampa olandese. Grazie anche per avermi fatto leggere di tanto in tanto i miei articoli su Speedwek.com. Le auguro tutto il meglio, non solo per il 2024, ma anche per i molti anni che, si spera, seguiranno per lei in buona salute. Si goda il suo futuro! Cordiali saluti, Frank.



Paul Carruthers, Direttore delle Comunicazioni di MotoAmerica e figlio di Kel Carruthers, scopritore di Kenny Roberts e Campione del Mondo 250cc 1969 con la Benelli.

Guenther, ho appena letto la storia di Paolo Scalera su gpone.com sul tuo ritiro. Sono felice per te e vorrei ringraziarti per il tuo aiuto e per i compiti che mi hai affidato nel corso degli anni. Voglio anche ringraziarti per essere sempre stato gentile con la famiglia Carruthers. Dovremmo sicuramente tenerci in contatto. E mi faccia sapere non appena torna in America.



Erwin Plüss, organizzatore di Racing for Fun (PLÜSS MOTO SPORT)

Hai fatto un lavoro fantastico scrivendo questo articolo. Applausi! È sempre difficile rinunciare a qualcosa che si è fatto con gioia e impegno. Ma lei ha riflettuto molto bene su tutto e lo ha descritto con precisione. Ora inizia una nuova, bellissima fase della vita. Vi ringrazio per i bei momenti e vi auguro buona salute e tanto divertimento nella vostra nuova libertà. Cordiali saluti.



Michael Sonnick, amico intimo di Ralf Waldmann, giornalista freelance

Ho appena letto le sue righe. È un peccato che tu abbia smesso, ma posso capirti. Abbiamo avuto le riviste MSa dal 1975, e i suoi testi mi hanno accompagnato per 48 anni. Grazie per tutti i tuoi bellissimi testi. Abbia cura di sé e si goda il tempo con la sua famiglia!



Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo di Ducati Corse, futuro Direttore Offroad

Grazie Günther. Spero che rimarremo sempre in contatto. Un grande abbraccio.