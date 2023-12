Driver, Manager & Co. sobre a retirada de G. Wiesinger

Na sequência do editorial de Günther Wiesinger, no qual este anunciava a sua retirada do cargo de chefe de redação e diretor-geral do SPEEDWEEK.com no final do ano, a 24 de dezembro, muitos pilotos de competição, chefes de equipa, colegas, funcionários, etc., entraram em contacto por e-mail ou WhatsApp com mensagens lisonjeiras.

Decidimos publicar uma pequena e colorida seleção dessas mensagens, porque demonstram que o SPEEDWEEK.com também se tornou uma leitura obrigatória no desporto automóvel internacional.

Hervé Poncharal, proprietário de uma equipa de GP há 30 anos, Presidente da associação de equipas IRTA há quase 15 anos

Caro Günther, li a reportagem de Paolo Scalera sobre si no gpone.com. Belas palavras sobre uma grande pessoa (em todos os sentidos), merece-as plenamente. Também eu gostaria de expressar a minha gratidão, respeito e orgulho por ter podido passar algum tempo contigo. Fiquei a conhecer-te um pouco ao longo dos anos e a tua forma de trabalhar. A paixão e a curiosidade na procura de notícias, sempre movidas pela vontade e ambição de serem os primeiros, mas sempre com respeito e consideração pelas vossas fontes secretas, é o que vos distingue e torna únicos. Tenho a certeza de que não vai dizer "basta" completamente, mas que vai estar atento ao desporto de GP entre duas sessões de treino de bicicleta de estrada. Se treinares quatro dias por semana, ainda te restam três para escrever. Vamos! Gosto de ti, Günther.



Dr. Robert Kreutz, antigo presidente do Painel Médico da FIM

De facto, como sempre, muito bem escrito. Acompanho-o há mais de 40 anos como leitor, médico, perito médico e companheiro de viagem, talvez também como amigo. É assim que deve continuar. Isto diz tudo. Entrem em contacto comigo quando estiverem em Salzburgo.

Danilo Petrucci, duas vezes vencedor do MotoGP com a Ducati, oitavo classificado no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023

Parabéns. Fiquei a saber pelo teu relatório que te estás a despedir. No que te diz respeito pessoalmente, é uma boa notícia. Li a tua coluna com interesse e estou contente por ter feito parte do teu percurso. Grande Günther!

Alberto Vergani, ex-gestor de Melandri, agora de Petrucci, antigo acionista maioritário da marca de capacetes Nolan, depois de 2019 com a sua empresa "Líder de opinião" na Nolan e na X-lite, responsável pelos contratos e comunicações dos pilotos

És o melhor, uma lenda. Está a fazer a coisa certa na altura certa, como sempre fez no seu trabalho.

Sandro Cortese, Campeão do Mundo de Moto3 em 2012, Campeão do Mundo de Supersport em 2018

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para te desejar as maiores felicidades para a tua nova fase da vida e para a tua merecida reforma. Gostaria de vos agradecer por tudo o que fizeram por mim ao longo dos anos. Desde o primeiro capacete Motorsport aktuell na IDM até à sua ajuda com os meus contratos com a equipa Red Bull KTM Ajo em 2012 e com a equipa Supersport Yamaha de Vesa Kallio. Desempenhaste um papel importante nos meus dois títulos de campeão do mundo. Estiveste sempre presente e fizeste-me voltar ao caminho certo pouco antes do final da minha carreira. Obrigado pela tua atitude aberta e honesta. Vou sentir falta dos teus artigos no Speedweek.com. Espero que continuemos a ver-nos nas pistas de corridas. Com os melhores cumprimentos.

Gigi Dall'Igna, Diretor Geral da Ducati Corse

"Más notícias para ti. Mas boas para si. Muito obrigado, Günther. Feliz Natal para ti."



Adi Stadler, ex-campeão europeu de 125cc, piloto de GP (125/250cc), atualmente Suporte Técnico da HRC

Difícil de acreditar. A notícia sobre a nova "era" às 6 da manhã do Boxing Day. Desejo-te as maiores felicidades para a tua merecida reforma! Talvez possamos voltar a fazer o passeio de bicicleta Wendelstein. Com os melhores cumprimentos.



Luca Montiron, ex-proprietário da equipa Japão-Itália (MotoGP e Moto2)

"Compreendo que queiras começar a segunda parte da vida. Parabéns pela tua carreira ao longo dos anos. Imagino os fãs dos desportos motorizados a prestar-lhe homenagem pelo incrível trabalho que fez. Agradeço-lhe pessoalmente e também em nome da comunidade dos desportos motorizados. Temos de nos encontrar nas suas próximas férias de motos de corrida na Ligúria, porque lhe devo um jantar.

Hans Vontobel, antigo piloto de 250cc (SM e EM) da Suíça

Desejo-te as maiores felicidades para a tua reforma. Mantém-te saudável e vive os teus sonhos. Vou sentir falta das vossas notícias e informações de topo. Ninguém o pode substituir.



Peter McLaren, repórter de longa data do GP (crash.net)

Günther, não acredito que estejas a parar agora. Estava a começar a ficar bom. Brincadeiras à parte, parabéns pela tua carreira. O Centro de Imprensa será uma sala aborrecida sem a tua inteligência e humor. Espero que regresse para alguns jogos e nos mostre como se deve fazer.



Paul Butler, antigo chefe de equipa da equipa de fábrica Yamaha 500 de Kenny Roberts, responsável pela segurança do MotoGP até 2011

Acabei de ler a tua declaração sobre a tua reforma! Uma boa decisão pelas razões certas. Tomei a mesma decisão com a mesma idade em 2011 - e nunca me arrependi! Se o Tourist Trophy ou a maratona de ciclismo Gran Fondo na Ilha de Man estiverem na sua lista de desejos, será sempre bem-vindo na nossa humilde residência. Com os melhores cumprimentos, Paul e Vicky.



Adrian Bosshard, ex-campeão suíço de motocross e depois campeão do mundo de estrada (250 e 500 cc), atualmente CEO do Swatch Group para a marca Rado

Não pode ser, esta má notícia no Natal, o Günther vai reformar-se. Desde que me envolvi nos desportos motorizados, ainda jovem, no final dos anos 70, consumi quase toda a informação sobre corridas da Powerslide, Motorsport aktuell, Speedweek e Speedweek.com da sua pena. Ninguém se compara a si em termos de conhecimento, experiência, previsão, estilo de escrita e humor! Não podes fazer isso aos teus fãs. É uma pena.



Stefan Kurfiss, ex-piloto de GP 80 e 125 cc, atualmente Engenheiro de Suspensões na RW Racing (Moto2)

A certa altura é simplesmente inevitável e, no teu caso, muito merecido. Vou certamente sentir a tua falta, as tuas brincadeiras e piadas fáceis, porque não há muito mais para rir em tantos eventos! Fui mencionado pela primeira vez no Powerslide em 1980, quando ganhei algumas corridas com a minha Kreidler 50cc. Mais tarde, quando eu estava a trabalhar com Dieter Stappert e Stefan Kirsch para Chaz Davies ou Heidolf, trouxeste uma fotografia minha e de Richy Müller para Spielberg. Já lá vai muito tempo, Günther, obrigado por isso! Espero ver-te no paddock de vez em quando, podes aparecer na tua moto. Cuida-te, Günther, mantém-te saudável e aproveita o teu tempo.



William Favero, Diretor de Comunicação da Yamaha Motor Racing

Foi um prazer e uma honra partilhar uma parte da minha carreira de piloto convosco, ficaria muito contente de vos ver novamente, algures, um dia destes. Aproveite a melhor parte da sua vida, Sr. Wiesinger!



David Emmett, colega jornalista do motogpmatters.com

Muito obrigado por toda a vossa ajuda ao longo dos anos. Presumo que ainda o vou ver no teste de Sepang?



Rainer Braun, ex-piloto de corridas, lendário locutor de pista, comentador de TV, autor, jornalista

Li o seu artigo de despedida e sou um dos que, por um lado, lamenta a sua partida, mas, por outro, simpatiza consigo. 51 anos no vapor de pólvora das pistas de corridas é muito tempo - depois dos meus 60 anos, sei do que estamos a falar. Inspiraste-me a trabalhar para o Speedweek.com e fiquei e continuo a ficar muito feliz por estar envolvido. Com isto em mente, desejo-vos tudo de bom e uma viagem segura para águas mais calmas. Sinceramente, Rainer.



Stefan Bradl, Campeão do Mundo de Moto2 2011

Parabéns! Ajudaste-me muito, mostraste-me muito, ensinaste-me muito - e sempre com o humor necessário. Obrigado por isso! Deves estar um pouco orgulhoso do que conseguiste. Até breve. Cumprimentos, #6



Peter Öttl, cinco vezes vencedor de GP, agora proprietário da equipa Liqui Moly Husqvarna Moto3

Olá Günther, eu sabia que te ias reformar, mas agora é estranho. Traz-me muitas recordações. Passámos muito tempo juntos. Encontrámo-nos pela primeira vez em 1987, no Campeonato da Europa em Salzburgring. Nessa altura, sempre li a MSa e é claro que o conhecia. Fiquei em terceiro lugar e fui notado pela primeira vez. Há uma parede de fotografias na minha galeria que capta este acontecimento histórico. Foi há 36 anos. Estive afastado do paddock do GP durante 15 anos e nunca pensei voltar. Agora ainda cá estou e, no futuro, vão ver tudo à distância. Foi um tempo fixe que passámos juntos, obrigado por isso. Fiquem bem, ficaria muito feliz se pudéssemos manter o contacto.



Fritz Glänzel, fotógrafo de GP, companheiro de longa data

Oh, meu Deus, está a tornar-se realidade! Que bom que eu era um dos poucos que sabia. E guardei-o para mim. Divertimo-nos muito e gostámos de trabalhar juntos! Obrigado!



Fritz Müller, fotógrafo de Fórmula 1 e empresário do sector da logística

Texto sensacional! Não vou dizer mais nada. É triste na mesma. Compreendo-o muito bem, mas apenas porque eu próprio o fiz ou faço. Caso contrário, não teria qualquer simpatia por isso! Espero que nos mantenhamos em contacto. Os interesses básicos nunca mudarão!



Harald Eckl, campeão alemão de 250cc e piloto de GP, depois proprietário da equipa de trabalho da Kawasaki (SBK, SSP e MotoGP)

Não vou conseguir aguentar tanto tempo como tu. Obrigado, Günther, pelos muitos anos que passámos juntos no paddock. Para mim, o repórter era apenas uma parte. A pessoa por detrás dele era ainda mais importante para mim. Uma grande pessoa, pai e talvez também marido (vou ter de perguntar mais à Isabella sobre isso) e amigo. Desejo-vos o mais importante para os próximos anos: boa saúde!

Aproveita o que criaste ao longo dos anos! A tua família, os teus hobbies e o teu respeito! Espero que nos voltemos a encontrar pessoalmente em breve. Dou-te um abraço. Fica bem, meu amigo.



Paul Trevathan, ex-mecânico da Pit Beirer (2º lugar no Campeonato do Mundo de Cross 250 cc/1999), chefe de equipa na GASGAS Tech3 com Pedro Acosta

Um grande artigo, e não esperava nada menos de uma lenda como tu. Há muitos anos que fico espantado com tudo o que aprendeste e escreveste. Nunca te curvaste e escreveste sempre o que querias e achavas correto. Nunca te desviaste dos teus princípios, e eu aprecio muito isso. Obrigado, meu amigo, por todas as conversas, sempre foste honesto e correto, sempre reconheci isso com respeito. Embora estejas a deixar o Speedweek, isso não significa o fim. Espero voltar a ver-te em algumas corridas. Espero que tenhamos tempo para nos sentarmos e conversarmos sobre os bons velhos tempos. Aproveita a tua nova vida! Desejo-te o melhor para o Ano Novo e para o futuro. E promete-me que me vais visitar sempre que estiveres perto do paddock!



Matthias Ehinger, ex-piloto de GP

Acabo de ler as tuas linhas sobre o plano de reforma dos jornalistas de motociclismo. As suas linhas fazem parte do meu programa semanal desde 1978. Obrigado por isso. Desejo-lhe um tempo emocionante depois disso. Continue a cuidar da sua saúde e divirta-se nas suas viagens de bicicleta. Um emocionante 2024, saudações Matthias.



Pit Beirer, Vice-Campeão do Mundo de Motocross 250cc em 1999, Diretor de Desportos Motorizados da Pierer Mobility AG

Muito bem escrito, traz-me uma lágrima aos olhos.



Ronny Lekl, fotógrafo de GP, colaborador da SPEEDWEEK.com

Isso é realmente fantástico, Günther. Agora podes gozar a tua reforma e andar de bicicleta com prazer. São óptimas perspectivas. Quem é que o vai substituir no Centro de Imprensa? As pegadas são demasiado grandes. Ninguém consegue sequer chegar perto de caber lá dentro.



Maria Pohlmann, Assessora de Imprensa (Forward, Tech3, RNF MotoGP Team)

Parabéns pela vossa viagem de sucesso! Mas espero que nos vejamos em breve.



Jeremy Appleton, Consultor Trackhouse Aprilia MotoGP Team

Li o teu relatório de despedida no Speedweek.com. Sei que não queres fazer muito alarido sobre a tua reforma e os teus futuros planos de carreira. Espero que agora encontrem mais tempo para as vossas motos e para as outras coisas boas da vida. Aproveitem para recordar todos os vossos sucessos e realizações. Espero vê-lo em breve num Grande Prémio - na Trackhouse/Aprilia Hospitality! Parabéns pela tua fantástica carreira. Muitas felicidades, Jeremy.



Luca Boscoscuro, Campeão Europeu de 250cc em 1995, proprietário da equipa Speed-up Moto2, fabricante Boscoscuro

Acabei de ler o teu artigo... Tenho pena de te ver deixar o paddock de MotoGP! Ao mesmo tempo, estou feliz porque estás em boa forma física e não parecias um reformado!!! Diverte-te nas tuas novas aventuras e desfruta da tua família! Um abraço e até breve!



Frank Weeink, comentador da TV Ziggo Sport NL, colaborador SPEEDWEEK.com

Günther, só agora é que li que te vais demitir e fechar a porta do escritório para sempre. Não estava à espera disto, mas merece o meu respeito e admiração. Li os seus relatórios e histórias há mais de quatro décadas, inclusive na imprensa neerlandesa. Obrigado também por me deixar ler os meus artigos no Speedwek.com de vez em quando. Desejo-vos as maiores felicidades, não só para 2024, mas também para os muitos anos que se seguirão, espero, de boa saúde. Desfrutem do vosso futuro! Com os melhores cumprimentos, Frank.



Paul Carruthers, Diretor de Comunicação da MotoAmerica e filho de Kel Carruthers, o descobridor de Kenny Roberts e Campeão do Mundo de 250cc de 1969 com a Benelli

Guenther, acabei de ler a história de Paolo Scalera no gpone.com sobre a tua reforma. Estou feliz por ti e gostaria de te agradecer pela tua ajuda e pelas tarefas que me deste ao longo dos anos. Quero também agradecer-lhe por ter sido sempre bom para a família Carruthers. Devemos, sem dúvida, manter-nos em contacto. E avisa-me assim que regressares à América.



Erwin Plüss, organizador da Racing for Fun (PLÜSS MOTO SPORT)

Fizeste um trabalho fantástico ao escrever isso. Aplausos! É sempre difícil desistir de algo que se fez com alegria e empenho. Mas pensaste muito bem em tudo e descreveste-o com precisão. Uma nova e bela fase da vida está agora a começar. Obrigado pelos bons momentos e desejo-vos saúde e muita diversão na vossa nova liberdade. Com os melhores cumprimentos.



Michael Sonnick, amigo íntimo de Ralf Waldmann, jornalista freelancer

Acabei de ler as vossas linhas. É uma pena que se esteja a demitir, mas compreendo-o. Tivemos as revistas MSa a partir de 1975 e os seus textos acompanham-me há 48 anos. Obrigado por todos os textos fantásticos. Fiquem bem e aproveitem o tempo com a vossa família!



Paolo Ciabatti, Diretor Desportivo da Ducati Corse, futuro Diretor de Offroad

Obrigado Günther. Espero que nos mantenhamos sempre em contacto. Um grande abraço.