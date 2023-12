Casey Stoner : une maison de la Gold Coast détruite par une tempête

Le champion du monde MotoGP 2007 (sur Ducati) et 2011 (sur Repsol-Honda) a publié sur ses canaux personnels de médias sociaux les images montrant les effets du cyclone à Upper Coomera.

"Je ne suis pas sûr que quelqu'un sache à quel point le cyclone était dangereux dans certaines zones de la Côte froide la nuit dernière", a expliqué Stoner. "Les images ne montrent pas l'étendue réelle des dégâts. S'il y a quelqu'un qui peut offrir un coup de main, ce serait très utile. Je sais que de nombreuses personnes ont perdu leur maison. Il y a un grand besoin d'aide".

Stoner a déclaré qu'il avait de la chance car sa famille, sa femme Adriana et ses deux filles Alessandra et Caleya étaient en sécurité, même si son terrain et sa maison ont subi d'énormes dégâts suite à la tempête.

Stoner et Adriana ont acheté le terrain de 46 000 mètres carrés, qui comprend également des écuries pour les chevaux, en 2026 sur Upper Coomera's Kriedeman Road pour 2,7 millions de dollars australiens.

Le bâtiment de deux étages comprend un home cinéma, une salle de jeux, une pièce avec une scène de théâtre, une cave à vin tempérée, un pavillon pour les invités, un logement pour le concierge, une salle de fitness avec sauna et une piscine d'un coût de 400,000 A$.

La tempête a laissé derrière elle des traces de désolation. Au total, une personne a perdu la vie dans le Queensland, 130.000 foyers ont été privés d'électricité et plus de 985 lignes électriques ont été ruinées à travers tout le sud-est du Queensland.

Le pilote de MotoGP à la retraite a indiqué que sa famille ne faisait pas partie des plus touchées, tandis que les travaux de nettoyage des habitants de la Gold Coast se poursuivent dans toutes les zones concernées. Stoner a toutefois dû vivre une journée sans électricité et s'accommoder d'une imitation de service téléphonique.

Chris Hemsworth, frère de son collègue acteur Luke Hemsworth, a commenté le post de Stoner sur les médias sociaux en disant : "Sorry bro. Let me know if you guys need anything at all".

Stoner et l'acteur australien ("Thor") se connaissent parce que Hemsworth a grandi à quelques kilomètres du circuit de Phillip Island, où il est un habitué du GP d'Australie avec son père et ses deux frères. Stoner a gagné six fois de suite le GP à domicile.