Casey Stoner: la tempesta ha demolito la casa sulla Gold Coast

Il campione del mondo MotoGP 2007 (su Ducati) e 2011 (su Repsol Honda) ha postato sui suoi canali personali di social media le immagini degli effetti del ciclone nell'Upper Coomera.

"Non sono sicuro che qualcuno sappia quanto sia stato pericoloso il ciclone in alcune zone della Costa Fredda la scorsa notte", ha spiegato Stoner. "Le immagini non mostrano la vera entità dei danni. Se c'è qualcuno che può dare una mano, sarebbe molto utile. So che molte persone hanno perso la casa. C'è bisogno di molto aiuto".

Stoner ha detto di essere stato fortunato perché la sua famiglia, la moglie Adriana e le due figlie, Alessandra e Caleya, sono salve, anche se la sua proprietà e la sua casa hanno subito ingenti danni a causa della tempesta.

Stoner e Adriana hanno acquistato la proprietà di 46.000 metri quadrati, che include le stalle per i cavalli, al 2026 di Upper Coomera's Kriedeman Road per 2,7 milioni di dollari australiani.

L'edificio a due piani ospita un home cinema, una sala giochi, una sala con palco teatrale, una cantina a temperatura controllata, un padiglione per gli ospiti, un appartamento per il custode, una palestra con sauna e una piscina da 400.000 dollari australiani.

La tempesta ha lasciato una scia di devastazione. In totale, una persona ha perso la vita nel Queensland, 130.000 case hanno perso la corrente e più di 985 linee elettriche nel Queensland sud-orientale sono state danneggiate.

Il pilota in pensione della MotoGP ha dichiarato che la sua famiglia non è stata tra le più colpite, mentre gli sforzi di pulizia da parte dei residenti della Gold Coast stanno procedendo in tutte le aree colpite. Tuttavia, Stoner ha dovuto vivere senza corrente per un giorno e sopportare un servizio di telefonia imitativo.

Chris Hemsworth, fratello del collega attore Luke Hemsworth, ha commentato il post di Stoner sui social media dicendo: "Mi dispiace fratello. Fatemi sapere se avete bisogno di qualcosa".

Stoner e l'attore australiano ("Thor") si conoscono perché Hemsworth è cresciuto a pochi chilometri dalla pista del GP di Phillip Island e partecipa regolarmente al GP d'Australia con il padre e i due fratelli. Stoner ha vinto il GP di casa per sei volte consecutive.