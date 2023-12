A casa do australiano Casey Stoner no interior da famosa Gold Coast, no estado de Queensland, ficou muito danificada pela tempestade de Natal que devastou toda a região.

O Campeão do Mundo de MotoGP de 2007 (com a Ducati) e 2011 (com a Repsol Honda) publicou fotografias dos efeitos do ciclone em Upper Coomera nos seus canais pessoais nas redes sociais.

"Não tenho a certeza se alguém sabe o quão perigoso foi o ciclone em certas zonas da Cold Coast ontem à noite", explicou Stoner. "As fotos não mostram a verdadeira extensão dos danos. Se houver alguém que possa dar uma ajuda, isso seria muito útil. Sei que muitas pessoas perderam as suas casas. É necessária muita ajuda".

Stoner disse que teve sorte, pois a sua família, a mulher Adriana e as duas filhas, Alessandra e Caleya, ficaram a salvo, apesar de a sua propriedade e a sua casa terem sofrido enormes danos com a tempestade.

Stoner e Adriana compraram a propriedade de 46.000 metros quadrados, que inclui estábulos para os cavalos, em 2026 Upper Coomera's Kriedeman Road por 2,7 milhões de dólares australianos.

O edifício de dois andares inclui um cinema em casa, uma sala de jogos, uma sala com palco de teatro, uma adega com temperatura controlada, um pavilhão para hóspedes, um apartamento para o caseiro, um ginásio com sauna e uma piscina de 400 000 dólares australianos.

A tempestade deixou um rasto de devastação. No total, uma pessoa perdeu a vida em Queensland, 130.000 casas ficaram sem energia e mais de 985 linhas de energia no sudeste de Queensland foram danificadas.

O piloto reformado de MotoGP disse que a sua família não foi das mais afectadas, enquanto os esforços de limpeza dos residentes da Gold Coast estão a progredir em todas as áreas afectadas. No entanto, Stoner teve que viver sem eletricidade durante um dia e suportar um serviço telefónico de imitação.

Chris Hemsworth, irmão do também ator Luke Hemsworth, comentou a publicação de Stoner nas redes sociais dizendo: "Lamento, mano. Avisem-me se precisarem de alguma coisa".

Stoner e a estrela australiana ("Thor") conhecem-se porque Hemsworth cresceu a poucos quilómetros da pista de corridas de Phillip Island GP e é presença regular no GP da Austrália com o pai e os dois irmãos. Stoner venceu o GP de casa seis vezes consecutivas.