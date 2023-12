Más que un colega: ¡Adiós, Günther!

He leído con gran interés y emoción el artículo de mi amigo y colega Günther Wiesinger, de SPEEDWEEK.com, en el que anuncia su retirada del periodismo activo, al menos por el momento.

Me lo dijo durante la temporada, y cuando Günther dice algo antes incluso de haberlo escrito, es cierto al cien por cien. No al 99%.

Wiesinger llevaba varios años siguiendo el Campeonato del Mundo antes que yo, ya que se había incorporado en 1977, y desde entonces fue más que un colega para mí, fue mi amigo más íntimo en el paddock.

Él con su inglés fluido con acento teutón, yo con mi estilo broccolino, intercambiamos noticias y cotilleos durante 46 años. Hablábamos de todos los acontecimientos deportivos y debo decir que a menudo envidiaba su claridad y desapego por los hechos, mientras que yo me dejaba influir a menudo por mi alma latina y la pasión activa por las carreras de motos que aún me acompaña.

La suerte es que su pasión por las dos ruedas nunca tuvo que ver con un motor, sino con pedales: no sé exactamente cuántas motos nuevas me enseñó a lo largo de los años, y cuando éramos más jóvenes, pero sobre todo antes de internet, que consume mucho tiempo, ocurría que después del trabajo nos encontrábamos en el circuito: él en la moto, yo a pie, corriendo.

Era la época en la que yo corría más de 100 kilómetros a la semana, y esta pasión compartida por el deporte le convirtió en un hermano para mí, porque se esforzaba mucho. Al fin y al cabo, entonces había que ser deportista: no había comunicados de prensa, no había nada, así que Günther y yo nos pusimos de acuerdo. Al final de la carrera, uno de nosotros empezaba desde un extremo del pit lane y el otro desde el otro para averiguar todas las razones del abandono.

Fuimos testigos de muchos abandonos de campeones

En la foto, los dos seguimos a Kenny Roberts para entrevistarle. En aquella época, al ganador se le entregaba una corona de laurel. Una práctica maravillosa, pero que se dejó de utilizar porque ocultaba los patrocinadores en los cueros del podio.

En los primeros años de Internet, cuando "GPOne.com " era todavía un hobby que me ocupaba tiempo y energía después de mi trabajo en el periódico, recuerdo las discusiones entre nosotros: Olvídalo, me decía. Es una pérdida de tiempo. Puedo decir que es la única información errónea que me ha dado en todos estos años.

Cuando haces algo bien, ya sea un trabajo o un deporte, siempre es difícil dejarlo. Como periodistas, hemos sido testigos de la retirada de muchos campeones. Recuerdo personalmente las lágrimas de Kevin Schwantz en Mugello y de Wayne Gardner en Donington.

Pero también ha habido campeones que dejaron las carreras sin hacer ruido, como Eddie Lawson, a quien me precipité al decirle que me retiraría si lo hacía, tanto me gustaba su estilo de correr y cómo afrontaba los retos.

Recuerdo una conversación sobre Wayne Rainey en Australia, en Eastern Creek, después del incidente de Misano: Volví al hotel después de una tarde de footing y me lo encontré allí en una silla de ruedas. Uno de mis héroes. Me sentí avergonzado y confuso porque yo estaba corriendo y él ya no podía hacerlo. Pero Wayne me enseñó aquella noche que es el carácter lo que hace a los héroes, y quien lo fue siempre lo será. Y por eso mi admiración por él creció aún más.

No se imaginan cuántas lecciones de vida hemos aprendido a lo largo de nuestra vida tratando con deportistas de élite. Porque el deporte, como cualquier arte, es una pasión total que nunca debe convertirse en fanatismo. Cualquiera que practique deporte lo sabe: recuperas todo lo que has invertido en términos de tiempo y esfuerzo. A veces incluso más.

Un buen profesor

En los últimos años, cada vez es más difícil hacer este trabajo con credibilidad y la conciencia tranquila. El gran Luigi Brenni, ex presidente de la Comisión de Carreras en Carretera, presidente de la FIM, que por desgracia nunca tuvimos, nos llamaba cariñosamente la "prensa del escándalo".

Entonces era posible escribir una indiscreción, incluso jugosa, sin agitar el avispero cuya furia desatan ahora las redes sociales. Por esta razón, "Skandalera" -apodo que cariñosamente me puso Barry Sheene- ya no existe. Nunca podría responder a los muchos miles de personas que, sin haber estado nunca en el paddock, sin tener relaciones personales, se creen con derecho a juzgar las acciones de los demás.

Como siempre en estos 46 años, Günther Wiesinger me ha mostrado el camino. Se puede y se debe rivalizar con los colegas, pero ellos son también los primeros que nos dan las mejores ideas. Junto a él, he aprendido mucho de mi fraternal amigo Juan Porcar, que me ha acompañado en muchas aventuras y competiciones como el París-Dakar. De Carlo Canzano, rival y amigo de la Gazzetta dello Sport, de Renato D'Ulisse y Dario Torromeo, del Corriere dello Sport, con quienes pasé los años de la Fórmula 1.

Es extraño mirar atrás y ver lo lejos que hemos llegado. ¿Cuántos Grandes Premios hubo? Nunca los he contado, y no tengo demasiados recuerdos en mi estudio. Un casco de Lawson, uno de Biaggi.

No puedo retirarme tan espléndida e irrevocablemente como Günther. GPOne.com ha crecido, pero como todos los jóvenes modernos, todavía necesita algo de estímulo, así que me temo que los lectores tendrán que aguantarme todavía durante un tiempo, aunque no sea de forma permanente.

Ya he empezado a reducir mis compromisos, pero no porque ya no me apasione el motociclismo: necesito más tiempo para dar unas vueltas en Vallelunga, aunque para ello necesite un reloj de arena. Y luego está el compromiso de volver a correr al menos una media maratón.

A punto de cumplir 70 años, no puedo perder la oportunidad de estar en los próximos tests de Malasia, junto con Matteo, para ver las nuevas motos y a Marc Márquez con la Ducati, pero entonces no iré a Qatar. Los tests son un placer, Qatar sería un trabajo, y desde hace algún tiempo hago otra cosa al mismo tiempo: estoy formando a toda una generación de periodistas del motor.

Todos los que han trabajado para "GPOne" seguirán siendo #gponer para siempre. Por eso prefiero mencionar sólo a uno que ha permanecido en mi corazón y que creo que hoy habría desempeñado un papel importante en el paddock: Luca Semprini.

Querido Günther, por supuesto que nos volveremos a ver. No sólo los grandes campeones pueden interrumpir su retiro, los periodistas también. Nada dura para siempre, salvo la pasión por el deporte. Y ahora intentaré encontrar un título para lo que no es una "despedida" de un gran periodista, sino un "hasta luego".